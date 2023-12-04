Marmara’daki depremler sonrası Kandilli’den flaş açıklamalar

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde, 10.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler kaydedildi. ARTI DEPREMLERİN SEYRİ ENDİŞEYE YER OLMADIĞINI GÖSTERİYOR

Depremle ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener ve Deprem Uzmanı Doç. Dr. Doğan Kalafat açıklamalarda bulundu. Özener, 40'a yakın deprem meydana geldiğini vurgulayarak merkez üssünün aktif bir olduğunu söyledi. Özener şu ifadeleri kullandı: "Şu ana kadar 40 deprem oldu. Artçı depremlerin en büyüğü 3.8. Artçıların 9 tanesi 3'ün üzerinde. Marmara'da iki kol var. Bu bölge Marmara içerisinde aktif bir yer. Tarihsen dönem kayıtlarına baktığımızda bu bölgede daha önce de büyük depremler meydana geldi. Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin. Marmara'da yaklaşık yılda 9 tane deprem meydana gelmekte." 2020 yılından bu yıl 15 Ağustos'a baktığımız zaman da Marmara bölgesinde 3 bin tane irili ufaklı deprem oldu. 2023 yılına bakarsak da Avşa-Balıkesir açıklarında 4.4'lük depremler yaşadık, dediğim gibi bölge sismik olarak aktif bir bölge.

Söz alan Doçent Doktor Doğan Kalafat ise yaptığı açıklamada, "Deprem mekanizması, beklendiği gibi aslında Kuzey Anadolu fay zonunun biliyorsunuz 2 tane ana kolu var bir tanesi kuzey kol, Silivri açıklarından Tekirdağ açıklarına oradan da Saros Körfezi'ne uzanan ara kol, diğeri ise Gemlik Körfezi'ne giren güney kol. Bu depremin özelliği bize şunu veriyor, bildiğiniz gibi her iki kol da aslında zon içerisinde bu deprem küçük bir yırtılma sonucunda meydana gelmiş olarak değerlendirebiliriz. Dolayısı ile bunun Kuzey Anadolu fayı ile direkt olarak ilişkisi yoktur. Olumlu olarak değerlendiriyoruz, burada bizi endişeye sürüklemeyen en önemli kriter ise ana deprem sonucunda artçı depremlerin zaman içerisinde dağılımıdır, bu sismoloji açısından önemlidir. Bu depremin artçılarının olması da normaldir. Depremler bir doğa olayıdır, o yüzden de bu bölgede ortalama 3 veya 4 tane deprem mutlaka her yıl olur, bu da bu yılın bize en son Marmara'da olan deprem olarak değerlendirebiliriz." dedi. BURSA DEPREM ANI İZLE! (4 ARALIK) BURSA'DA VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI Öte yandan depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıktı.