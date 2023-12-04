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Marmara'daki depremler sonrası Kandilli'den flaş açıklamalar

Son dakika haberi! Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da hissedildi. Depremle ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener ve Deprem Uzmanı Doç. Dr. Doğan Kalafat açıklamalarda bulundu. Kalafat, "Dolayısı ile bunun Kuzey Anadolu fayı ile direkt olarka ilişkisi yoktur. Olumlu olarak değerlendiriyoruz, burada bizi endişeye sürüklemeyen en önemli kriter ise ana deprem sonucunda artçı depremlerin zaman içerisinde dağılımıdır, bu sismoloji açısından önemlidir." dedi.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 13:10 Güncelleme 04 Aralık 2023, 13:33
Marmara’daki depremler sonrası Kandilli’den flaş açıklamalar

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde, 10.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

ARTI DEPREMLERİN SEYRİ ENDİŞEYE YER OLMADIĞINI GÖSTERİYOR
Depremle ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener ve Deprem Uzmanı Doç. Dr. Doğan Kalafat açıklamalarda bulundu. Özener, 40'a yakın deprem meydana geldiğini vurgulayarak merkez üssünün aktif bir olduğunu söyledi.

Özener şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar 40 deprem oldu. Artçı depremlerin en büyüğü 3.8. Artçıların 9 tanesi 3'ün üzerinde. Marmara'da iki kol var. Bu bölge Marmara içerisinde aktif bir yer. Tarihsen dönem kayıtlarına baktığımızda bu bölgede daha önce de büyük depremler meydana geldi. Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin. Marmara'da yaklaşık yılda 9 tane deprem meydana gelmekte."

2020 yılından bu yıl 15 Ağustos'a baktığımız zaman da Marmara bölgesinde 3 bin tane irili ufaklı deprem oldu. 2023 yılına bakarsak da Avşa-Balıkesir açıklarında 4.4'lük depremler yaşadık, dediğim gibi bölge sismik olarak aktif bir bölge.

Söz alan Doçent Doktor Doğan Kalafat ise yaptığı açıklamada, "Deprem mekanizması, beklendiği gibi aslında Kuzey Anadolu fay zonunun biliyorsunuz 2 tane ana kolu var bir tanesi kuzey kol, Silivri açıklarından Tekirdağ açıklarına oradan da Saros Körfezi'ne uzanan ara kol, diğeri ise Gemlik Körfezi'ne giren güney kol. Bu depremin özelliği bize şunu veriyor, bildiğiniz gibi her iki kol da aslında zon içerisinde bu deprem küçük bir yırtılma sonucunda meydana gelmiş olarak değerlendirebiliriz. Dolayısı ile bunun Kuzey Anadolu fayı ile direkt olarak ilişkisi yoktur. Olumlu olarak değerlendiriyoruz, burada bizi endişeye sürüklemeyen en önemli kriter ise ana deprem sonucunda artçı depremlerin zaman içerisinde dağılımıdır, bu sismoloji açısından önemlidir. Bu depremin artçılarının olması da normaldir.

Depremler bir doğa olayıdır, o yüzden de bu bölgede ortalama 3 veya 4 tane deprem mutlaka her yıl olur, bu da bu yılın bize en son Marmara'da olan deprem olarak değerlendirebiliriz." dedi.

BURSA DEPREM ANI İZLE! (4 ARALIK)

BURSA'DA VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Öte yandan depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıktı.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Küçük ölçekli artçılar olabilir. Bunları olağan karşılamak gerekiyor. Her an 5 ve 5.5 buçuk üzerinde deprem üretmeye sahip faylar var. Kırılmayı bekleyen faylar bekler. Vatandaşlarımızın buna karşı hazırlıklı olması gerekiyor." dedi.

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

Şehirlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Bu işin şakası yok. Vatandaşlarımızın bu bilince bir an önce ulaşması gerekiyor. Bu dönüşüm acilen gerçekleşmeli. Bunları dönüştürmediğimiz sürece bizim yaptığımız şeyin bir anlamı olmuyor. Çok sayıda sensörler Marmara'nın içinde sismik hareketliliği izliyor. Topyekün bir seferberliği ihtiyaç. Marmara'nın değişik yerlerinde hissedeceğimiz depremler olabilir, faylar var. Haklımızı ve devletimize büyük görevler düşüyor.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN HABERCİSİ Mİ?
Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'un da şiddetli bir şekilde hissettiği deprem, "Büyük İstanbul depreminin habercisi mi" sorularını akıllara getirdi.

Öte yandan deprem uzmanları da birçok ilin hissettiği söz konusu deprem hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BÖLGEDE ÇOK SAYIDA FAY KOLU VAR"
Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, 5.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu jeolojik yapıya bağlı depremler binlerce bazıları on binlerce yılda bir deprem üretir. Bu tamamen bölgenin jeolojik yapısıyla ilgili bir durum. Gemlik körfezi'nde geçmişte de depremler oldu. Bandırma'dan uzanan hat boyunca önemli depremler var.

Bölgede çok sayıda fay kolu var. Bu verilen yer doğruysa burada çok uzun zamandır büyük deprem yok. Fay için kaç yılda bir deprem üretir konusu biraz tartışmalı. Bizim Kuzey Anadolu fayında gördüğümüz depremler benzer derinliklerde ortaya çıkar. Sığ olması yüzeyde hissedilir olmasına yol açar.

"30 TANE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME EŞİT"
Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremin 30 tane 4 büyüklüğündeki depreme eşit olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Gemlik'ten geçen, İznik Gölü'nün güneyinden geçen bir fay zonu daha var. Buradaki depremler de büyük depremler üretebilir. Hangi zemin üzerinde ve nasıl bir binada olduğunuz önemli. Uzakta olduğunuz zaman hissetmeyeceksiniz diye bir şey yok. Nitekim, çok da uzak değil.

5 büyüklüğündeki bir deprem, yaklaşık 30 tane 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine eş gelir. Dolayısıyla zemin de kötüyse Gemlik'tekiler fena hissetmişlerdir. 5 büyüklüğündeki depremin daha büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil. Sosyal medyada bilgi kirliliği yayılıyor.

MARMARA DEPREMİ İÇİN 4 BÖLGEYİ UYARMIŞTI
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Marmara'da özellikle 4 bölgeye dikkat çekip yaşanacak olası depremin Bursa civarında gerçekleşeceğini söylemişti.

Moriwaki özellikle Marmara depremi için, "Marmara... Kuzey Anadolu fay hattı İzmit'ten sonra kuzey ve güney kolu var. Güney kolunda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir. Kuzey kolu ise adalardan biraz gidiyor ve 1912'de bu Çanakkale'de kırıldı, boşluk var" ifadelerini kullanmıştı.

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