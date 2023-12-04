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İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 4 Aralık İstanbul, Bursa'da az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Kocaeli, Edirne, Yalova...

İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1’lik depremden 3 dakika sonra aynı bölgede 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Saha çalışmalarının başladığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 10:44 Güncelleme 04 Aralık 2023, 11:05
İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 4 Aralık İstanbul, Bursa’da az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Kocaeli, Edirne, Yalova...

İstanbul, İzmir ve Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 4.73 kilometre derinliğinde meydana geldi. İşte detaylar...

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Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.

İstanbul'da deprem!


3 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1'lik depremden 3 dakika sonra aynı bölgede 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

#DEPREM

Büyüklük:5.1 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.73 km] Mudanya (Bursa)

Tarih:2023-12-04 Saat:10:42:20 TSİ

Enlem:40.42694 N Boylam:28.83194 E

Derinlik:8.98 km

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.


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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendilerine gelen herhangi bir haber olmadığını açıkladı.

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