İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 4 Aralık İstanbul, Bursa’da az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Kocaeli, Edirne, Yalova...

3 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1'lik depremden 3 dakika sonra aynı bölgede 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.

İstanbul, İzmir ve Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 4.73 kilometre derinliğinde meydana geldi. İşte detaylar...

Tarih:2023-12-04 Saat:10:42:20 TSİ

Enlem:40.42694 N Boylam:28.83194 E

Derinlik:8.98 km

#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 4, 2023

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.



YIKILAN BİNA VAR MI?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendilerine gelen herhangi bir haber olmadığını açıkladı.