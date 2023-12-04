İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul’da en riskli ilçeler hangileri? MTA diri fay haritası sorgulama: Zeytinburnu, Küçükçekmece...

💥İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler ise aşağıdaki gibidir;
Üsküdar
Çukuru,
Tarabya Çukuru,
Tophane,
Çayırbaşı Çukuru,
Ortaköy'deki dolgu kısımlar,
Kurbağalıdere,
Alibeyköy,
Moda Sahili,
Silivri,
Fatih,
Gümüşyaka ve Topkapı
💥Son olara kİstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise;
Zeytinburnu,
Küçükçekmece,
Florya,
Esenkent,
Ispartakule,
Ambarlı,
Avcılar ve Haramidere'dir.
MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?
Evinizin altından ya da yakınından geçen bir fay hatta olup olmadığı kolayca kontrol edilebiliyor. Buna göre AFAD fay hattı sorgulama işlemi e-Devlet aracılığı ile yapılabiliyor.
E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD'DAN İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK 15 İLÇE LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD), İstanbul'da beklenen olası depremde en yüksek risk taşıyan 15 ilçeyi açıkladı.
AFAD'ın zemin sıvılaşması riskine göre oluşturduğu listede, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Üsküdar ve Fatih ilçeleri yer alıyor.