İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul’da en riskli ilçeler hangileri? MTA diri fay haritası sorgulama: Zeytinburnu, Küçükçekmece...

İstanbul 'da en riskli ve dayanıksız ilçeler hangileri? sorusu, Bursa 'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve İstanbul'u da etkileyen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası sıkça araştırılır oldu. İstanbul Risk Haritası'nda 'riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler' gösteriliyor. İşte MTA diri fay haritası sorgulama ekranı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası açıklama yapan AFAD yetkilileri, ''Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA EN RİSKLİ İLÇELER AÇIKLANDI

Korkutan deprem sonrası İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri merak konusu oldu. İstanbul deprem haritasında bölgeler düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

💥Buna göre İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler şöyle;

Pendik,

Kadıköy,

Kartal,

Ümraniye,

Şile,

Üsküdar,