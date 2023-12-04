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İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri? MTA diri fay haritası sorgulama: Zeytinburnu, Küçükçekmece...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 Aralık 2023 saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem Bursa'nın geneli ve İstanbul'un büyük bir kısmında da hissedildi. Deprem sonrası ''Fay hattı haritasına göre İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nereden geçiyor?'' soruları gündeme geldi. İşte İstanbul (Anadolu- Avrupa Yakası) deprem risk haritası!

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 11:22 Güncelleme 04 Aralık 2023, 12:03
İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul’da en riskli ilçeler hangileri? MTA diri fay haritası sorgulama: Zeytinburnu, Küçükçekmece...

İstanbul'da en riskli ve dayanıksız ilçeler hangileri? sorusu, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve İstanbul'u da etkileyen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası sıkça araştırılır oldu. İstanbul Risk Haritası'nda 'riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler' gösteriliyor. İşte MTA diri fay haritası sorgulama ekranı!

BURSA'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: İSTANBUL'U DA SALLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası açıklama yapan AFAD yetkilileri, ''Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA EN RİSKLİ İLÇELER AÇIKLANDI

Korkutan deprem sonrası İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri merak konusu oldu. İstanbul deprem haritasında bölgeler düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

💥Buna göre İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler şöyle;

Pendik,

Kadıköy,

Kartal,

Ümraniye,

Şile,

Üsküdar,

Darıca,

Erenköy,

Çengelköy,

Suadiye,

Altunizade,

Polonezköy,

Eminönü,

Rumelihisarı,

Adalar,

Beşiktaş,

İçerenköy,

Sarıyer,

Nişantaşı,

İstinye,

Gültepe,

Kağıthane,

Taksim,

Arnavutköy,

Şişli ve Levent.

💥İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler ise aşağıdaki gibidir;

Üsküdar

Çukuru,

Tarabya Çukuru,

Tophane,

Çayırbaşı Çukuru,

Ortaköy'deki dolgu kısımlar,

Kurbağalıdere,

Alibeyköy,

Moda Sahili,

Silivri,

Fatih,

Gümüşyaka ve Topkapı

💥Son olara kİstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise;

Zeytinburnu,

Küçükçekmece,

Florya,

Esenkent,

Ispartakule,

Ambarlı,

Avcılar ve Haramidere'dir.

MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?

Evinizin altından ya da yakınından geçen bir fay hatta olup olmadığı kolayca kontrol edilebiliyor. Buna göre AFAD fay hattı sorgulama işlemi e-Devlet aracılığı ile yapılabiliyor.

E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD'DAN İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK 15 İLÇE LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD), İstanbul'da beklenen olası depremde en yüksek risk taşıyan 15 ilçeyi açıkladı.

AFAD'ın zemin sıvılaşması riskine göre oluşturduğu listede, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Üsküdar ve Fatih ilçeleri yer alıyor.

İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

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