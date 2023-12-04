BURSA DEPREM ANI İZLE! (4 ARALIK)

MARMARA Denizi'nde, Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir'den de hissedildi.

5.1 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın İznik ilçesinde lastikçide bulunan vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Vatandaşların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Diğer yandan, bir züccaciye dükkanında raflarda bulunan malzemelerin deprem anında sallanması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın merkez üssünü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında Gemlik Körfezi'nin 4,73 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.42'de oldu. Yerin 8,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıktı.