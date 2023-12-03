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İYİ Parti'de GİK toplanıyor! Meral Akşener yine "U" dönüşü mü yapacak? CHP ile ittifak sürecek mi?

CHP’ye rest çekerek her konuşmasında müstakil seçim çıkışı yapan Meral Akşener geçtiğimiz günlerde kendisini tekrar masaya çekmek isteyen CHP lideri Özgür Özel ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Özel’in ittifak davetine “GİK’e danışacağım” diyerek geri adım sinyali vermişti. Tüm yaşananların ardından gözler bugün yapılacak Genel İdare Kurulu’na (GİK) çevrildi. İYİ Parti'nin yerel seçimlere ittifaksız girip girmeyeceği Genel İdare Kurulu'nda belli olacak.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 23:48 Güncelleme 04 Aralık 2023, 00:04
İYİ Parti’de GİK toplanıyor! Meral Akşener yine U dönüşü mü yapacak? CHP ile ittifak sürecek mi?

14-28 Mayıs seçimleri sonrası paramparça olan muhalefette işler karışmaya devam ediyor. Özellikle CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerilirken peşi sıra krizler patlak vermişti.



KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU TAVŞANA KAPTIRDI
Meral Akşener her açıklamasında müstakil seçim çıkışında bulunarak ittifak kapılarını CHP'ye kapattı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise 13 yıl oturduğu koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e kaybetti.

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İYİ PARTİ'DE KAZAN KAYNIYOR
Akşener'in "ittifak yapmayacağız" çıkışına rağmen CHP'nin yeni yönetimi Kılıçdaroğlu'ndan kalma yöntemlerle Akşener'i masaya oturtmak için baskı üstüne baskı kuruyor. İmamoğlu ve Özel "ittifakı kurarız" diyerek Akşener'i masaya çekmek isterken İYİ Parti'nin içi de taciz, akçeli işler ve istifalarla kaynıyor.

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AKŞENER'İ MASAYA OTURTMA ÇABALARI
İYİ Parti krizle sallanırken CHP bir yandan HDP ile temas kuruyor diğer yandan Meral Akşener'i masaya çekmek için uğraşıyor. Özgür Özel "Meral ablam" ifadeleriyle Akşener'e sıcak mesajlar vermeye çalışırken ABB Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek "nabız" yokladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Akşener'i telefonla darladı... CHP yandaşları ise hem ekranlardan hem de köşelerden ittifak olmazsa "İYİ Parti biter" söylemleriyle baskıyı artırdı.

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ÖZGÜR ÖZEL İLE AKŞENER GÖRÜŞTÜ
Yaşanan gelişmeler sonrası Akşener ile Özgür Özel dün ilk kez bir araya geldi.

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İLKELİ SİYASET SINAVINDAN KALDI
Akşener Özel'i kapıda karşılamadı ancak sonra yaptığı açıklamada "masaya geri dönüş" sinyali vererek ilkeli siyaset sınavından kaldı!

Meral Akşener yaptığı açıklamada, "Bizim bir kararımız var; 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. Bu konuyu; 'Genel İdare Kurulu'nda bizim iki siyasi parti olarak, hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz?' sorusunu, bir soruyu; acaba 'Genel İdare Kurulu'na tekrar götürebilir misiniz?' özü bu. Biz de arkadaşlarımızla konuştuk. Pazartesi biz doğal olarak GİK'i toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu GİK'te soracağız. Onlar nasıl cevap verecek, orada göreceğiz" dedi.



GÖZLER GİK'E ÇEVRİLDİ
Tüm yaşananların ardından gözler bugün yapılacak Genel İdare Kurulu'na (GİK) çevrildi. İYİ Parti'nin yerel seçimlere ittifaksız girip girmeyeceği Genel İdare Kurulu'nda belli olacak.

Toplantıda partinin yerel seçimlerdeki politikasına ilişkin kesin karar verilecek. 50 üyenin görüş bildireceği kritik toplantı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında yapılacak.

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