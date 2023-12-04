AK Parti ve MHP heyetleri bir araya geliyor! Hedef 81 ilin tamamını kazanmak

Heyetler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin geçen haftaki görüşmesinin ardından yaptıkları protokol metni üzerinde kazanacak adaylar için özel bir çalışma yürütecek.

İki lider başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyükşehirlerin adaylarına yoğunlaşmış, aday gösterilecek kişilerin her iki partide karşılığının olup olmadığını ele almıştı.