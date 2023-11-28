Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık! Fatih Terim ve ailesinin Seçil Erzan’a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş...

"Seçil Erzan'ı en son 20 yıl önce görmüşlüğüm var desem yeridir; fakat 2023 yılında yıl başından hemen sonra Seçil Erzan hem beni telefonla arayıp hem de bizzat işletmeme gelerek bana yüksek getirisi olan bir fondan bahsetti. Şöyle ki; bu fonun yaklaşık 30 - 35 günlük bir vadesi olduğunu ve yüzde 20-30 arasında bir getirisinin olduğunu söyledi; hatta Fatih Terim'in de bu fona yatırım yaptığını ayrıca bir çok futbolcunun da bu fonda olduğunu, bu fona her isteyenin giremeyeceğini, arada boşluklar bulunduğu zaman değerli müşterileri dahil ettiğini söyled. Bu hususu sürekli telefonla bana dile getirdi, ben de yatırım yapacağımı düşünerek fona girmeye karar verdim. İlk olarak 300 bin Doları bizzat Seçil Erzan'a Denizbank Levent Şubesindeki odasında ben teslim ettim. Şubat ayında ise iki kere Nazlı can isimli şahıs Çorlu'daki işletmeme geldi. 400 bin ve 300 bin Dolar olmak üzere iki kere elden teslim ettim. Nazlı Can bir kez daha işletmeme gelerek son kez 90 bin Dolar daha parayı benden elden teslim almıştır. Nazlı Can'a para verirken içinde yer aldığı kareyi fotoğraflayarak Seçil'in telefonuna bu görseli yolladım.... O FOTOĞRAFLAR DOSYAYA GİRDİ

İş insanı Ömer Kahraman'ın çektiği o iki kare cumhuriyet savcılığına sunuldu. Çekilen iki fotoğraf karesinden birinde Seçil Erzan'ın yakın arkadaşı ve olaylarda şüpheli olarak gözaltına alınıp tutuklanan Nazlı Can ile önünde deste deste dolar görülüyor. Diğer fotoğrafta ise çantanın içinde dolar desteleri görülüyor.

"PARANIN YARISINI ÖDEDİM"

Bu iddia üzerine sürdürülen soruşturma kapsamında sözkonusu olaya ilişkin ayrıntılar Seçil Erzan ve Nazlı Can'a soru olarak soruldu. Erzan ifadesinde "Çorlu'da pırlantacıdır. Ömer de fon vaad ettiğim kişilerdendir. Hatta Ömer Kahraman bana teslim edeceği paraları Nazlı'ya teslim etmiştir. Buna ilişkin görsel benim telefonumda yer almaktadır. Nazlı da tam hatırlamamakla birlikte Ömer'den aldığı 750 bin Dolar tutarındaki parayı bana getirmiştir. Fakat bu paranın yarısını ödedim, yarısını ödeyemedim" diye konuştu. "SEÇİL KİME NE VAATTE BULUNDU BİLMİYORUM"

İlk duruşmada tahliye edilen Nazlı Can verdiği ifadesinde ise "Zaman zaman birilerinden para almışlığım bu şekilde olmuştur. Daha doğrusu tek başıma sadece bir kez Çorlu'da Ömer Pırlanta isimli pırlantacıdan para alıp Seçil'e teslim ettim. Bunun dışında tek başıma kimseden para almadım. Seçil ile birlikte gittiğimizde de parayı her zaman Seçil teslim almıştır. Seçil'in kime ne vaatte bulunduğunu bilmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım." dedi. SUÇ AĞI DEŞİFRE OLDU

Seçil Erzan'ın dolandırıcılık suçunu tek başına işlemediği Nazlı Can'ın da para transferlerinde yanında yer aldığı ortaya çıkarken bir diğer suç ortağının ise Ali Yörük olduğu öğrenildi. CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın haberine göre; Yörük'ün yazışmalarda Erzan'a "Müdür napıyoruz" dediği, Erzan'ın "Bekleyin Ali" diye yanıt verdiği görülüyor.

Yörük'ün İnci ve Bülent Çeviker'in 1.920.000 dolarını teslim aldığı ortaya çıktı. Arabayı ise kardeşi Atilla Yörük kullandı. Emre Çolak'tan 3.212.500 doları alan da Yörük'tü. Üstelik Denizbank Levent Şubesi'nde gişelerin önünde aldı. Yörük, ifadesinde, Denizbank Çorlu Şubesi'nden tanıdığı Erzan'ın kendisini 5.000.000 TL dolandırdığını iddia ediyor. Yörük, Erzan gözaltına alınınca önlem almak için kardeşi Atilla ile suç duyurusunda bulunmuş ve elindeki senetleri icraya koymuş. Yörük, suç işlerken Erzan'a yardımcı olmadığını iddia ediyor.

ALENEN YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yörük ifadesinde "En fazla 'Çantamı arabaya koy' dediğinde yardımcı olmuşumdur" şeklinde konuştu. Alelen yalan söylediği ortaya çıkan Yörük, Emre Çolak'ın kardeşinden paraları teslim aldığı hatırlatılınca ifadesini unutup şunları söyledi: "Zaman zaman Erzan'ın ricası ile tanımadığım kişilerden para almış olabilirim. Erzan bir yerlerden bir şeyler aldırmış olsa da içinde ne olduğunu asla bilmezdim." HARAÇ KESİYORDU

Erzan ise Yörük'ün tefecilik yaptığını savunarak, "Bana zaman zaman para getirir fakat faiziyle geri alırdı. Hatta tefecilerden para bulup getirirdi. Benden boş senet almıştır. Daha önce zorla ipotek de aldı" dedi. Yörük'ün, kandırdığı insanlardan parayı teslim alan kişi olduğunu kaydetti. Hatta Yörük'ün bu paradan haraç kestiğini ileri sürdü. "Yörük, parayı teslim alıp içerisinden kafasına göre belirlediği bedeli kendisi için alırdı. Bana 'Parayı tefeciye vereceğim' derdi. Örneğin, Bülent Çeviker'den aldığımız 2.200.000 doların içinden 400.000 doları kendisine aldı, kalanını bana verdi."