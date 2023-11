Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık! Fatih Terim ve ailesinin Seçil Erzan’a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş...

"Seçil Erzan'ı en son 20 yıl önce görmüşlüğüm var desem yeridir; fakat 2023 yılında yıl başından hemen sonra Seçil Erzan hem beni telefonla arayıp hem de bizzat işletmeme gelerek bana yüksek getirisi olan bir fondan bahsetti. Şöyle ki; bu fonun yaklaşık 30 - 35 günlük bir vadesi olduğunu ve yüzde 20-30 arasında bir getirisinin olduğunu söyledi; hatta Fatih Terim'in de bu fona yatırım yaptığını ayrıca bir çok futbolcunun da bu fonda olduğunu, bu fona her isteyenin giremeyeceğini, arada boşluklar bulunduğu zaman değerli müşterileri dahil ettiğini söyled. Bu hususu sürekli telefonla bana dile getirdi, ben de yatırım yapacağımı düşünerek fona girmeye karar verdim. İlk olarak 300 bin Doları bizzat Seçil Erzan'a Denizbank Levent Şubesindeki odasında ben teslim ettim. Şubat ayında ise iki kere Nazlı can isimli şahıs Çorlu'daki işletmeme geldi. 400 bin ve 300 bin Dolar olmak üzere iki kere elden teslim ettim. Nazlı Can bir kez daha işletmeme gelerek son kez 90 bin Dolar daha parayı benden elden teslim almıştır. Nazlı Can'a para verirken içinde yer aldığı kareyi fotoğraflayarak Seçil'in telefonuna bu görseli yolladım....

O FOTOĞRAFLAR DOSYAYA GİRDİ

İş insanı Ömer Kahraman'ın çektiği o iki kare cumhuriyet savcılığına sunuldu. Çekilen iki fotoğraf karesinden birinde Seçil Erzan'ın yakın arkadaşı ve olaylarda şüpheli olarak gözaltına alınıp tutuklanan Nazlı Can ile önünde deste deste dolar görülüyor. Diğer fotoğrafta ise çantanın içinde dolar desteleri görülüyor.