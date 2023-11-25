Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık! Türkiye bunu konuşuyor: Seçil Erzan kimden ne kadar para aldı?

Çolak, ayrıca parayı vermesinden birkaç gün sonra belge aldığını ancak geri ödeme yapılmadığını kaydetti.

Müşteki Volkan Bahçekapılı ise sanık Erzan'ın kendisini 3-4 kez "Acil paraya ihtiyaç var." diyerek aradığını ancak o dönem kendisinin bu fona girmediğini aktardı.

Eşi Buse Terim Bahçekapılı'nın da bu fona para yatırdığından haberi olduğunu, kuzeni Emre Belözoğlu'na bu fondan bahsettiğini kaydeden Bahçekapılı, "Maddi zararım yok ama burada bir kefalet söz konusu, bundan yaşadığım vicdan azabını kendi paramı kaybetsem yaşamazdım. Sanık bana Mehmet Aydoğdu ve Hakan Ateş'in başında olduğu, 20 kişinin olduğu özel fon bulunduğunu söyledi. Ben bankanın kurumsallığına güvendim." diye konuştu.

13 saat süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tutuklulukta geçirdiği süre ile mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar verirken diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Denizbank'ın suçtan doğrudan zarar görmemesi nedeniyle davaya katılma talebinin reddine hükmeden heyet, diğer müştekilerin katılma taleplerinin daha sonra değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Sanıkların telefonlarına ilişkin suç tarihinden itibaren son 6 aylık arama ve baz kayıtlarına ilişkin raporun BTK'den istenmesine hükmeden heyet, Denizbank Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak Büyükdere şubesinin olay tarihinden itibaren geriye doğru 6 aylık kamera kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı 12 Ocak'a erteledi.

FATİH TERİM'İN İFADESİNE ULAŞILDI

Öte yandan dava kapsamında, soruşturma aşamasında savcılıkça Fatih Terim'in "müşteki" sıfatıyla alınan ifadesine ulaşıldı.

Fatih Terim, soruşturmayı yürüten savcılığa 2 Haziran'da verdiği ifadesinde, sanık Seçil Erzan'ı Denizbank Şube Müdürü olarak 5-6 yıldır tanıdığını, 11 yıldır da bankanın müşterisi olduğunu belirtti.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle finansal işlerine kendisinin vakit ayıramadığını aktaran Terim, şunları kaydetti:

"Yani benim bütün bankacılık işlemlerimi birlikte çalıştığım bankada çalışanlar yönetmekteydi. Hayatımda hiçbir zaman Denizbank'ın hem Florya'daki hem de Levent'teki şubesine gitmedim. Paraya ihtiyacım olduğu zaman ise yakınlarımdan aile dostlarımdan isterim. Onlar gidip gerektiğinde bankadan parayı çekip bana getirirler. Bazen de yanımdaki çalışanlarım ihtiyacım olan parayı bankadan alıp bana getirip verirler. Birtakım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya'daki tesislerde imzamı alırdı. Hatta evime de geldiğinde belgelere imza atmışlığım olmuştu."

Somut dosya kapsamında bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgisi olmadığını savunan Terim, "Şöyle ki bu fon için kimse benden bu zamana kadar herhangi bir para istemedi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman çalıştığı bankacılara durumunun ne olduğunu sorduğunu belirten Terim, şöyle devam etti:

"Onlar da kendi bilgisayarından parasal durumuma ilişkin excel tablosu olacak şekilde bir görsel fotoğraf çekip mesaj yoluyla bana yollarlar. 6 Nisan'da ben yine hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için Denizbank'ta çalışan Rüya hanım ile mesaj üzerinden yazıştım. O da bana bilgileri atacağına ilişkin mesaj gönderdi. Gönderdiği excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira (mevduat) ve saklama o/n 3 milyon dolar şeklinde bilgiler yer alıyordu. Sonrasında Seçil Erzan'ın olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın eşim Fulya Terim'in Garanti Bankası'ndaki hesabına aktarılmasını istedim. Bana mesaj yoluyla gönderilen ve biraz önce yukarıda bahsettiğim 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira (mevduat) paranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi."

"NE KADAR ZARARA UĞRATILDIĞIMDAN DAHİ HABERDAR DEĞİLİM"

Bu durumdan şüphelenerek rahatsız olduğunu ve bankadan son 11 yıla ilişkin tüm hesap hareketlerini, çektiği kredileri ve tüm parasal işlerini kapsayan belgelerin kayıtlarını istediğini aktaran Terim, bu zamana kadar bankanın kendisine sadece vadesiz hesaplarıyla ilgili dökümlerini verdiğini, bunun dışında talep ettiği hesap dökümü ile ayrıntıları vermediğini anlattı.

Terim, 3 milyon dolar parasını halen vermeyen banka çalışanı Rüya isimli kişi ile bahsettiği konuya ilişkin mesaj görselinin fotokopisini dosyaya sunacağını belirterek, "Ayrıca ben bunun gibi çok fazla aleyhime bankacılık işlemi yapıldığını fakat iyi niyetimin suistimal edildiğini düşünüyorum. Uzun yıllardır çalıştığım banka ile aramızda bu zamana kadar hep güven ilişkisi vardı. Ne kadar zarara uğratıldığımdan dahi haberdar değilim." bilgisini verdi.

Bankanın, bu zamana kadar gerçekleştirdiği işlemlerin hesap dökümünü kendisine verdiğinde muhasebe ekibiyle birlikte ayrıntılı bir inceleme yapıp buna ilişkin tüm detayları ayrıca dosyaya sunacağını bildiren Terim, "Fakat halihazırda bu zamana kadar özellikle bankacılık işlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya hanım ve başkaca tespit edilecek benim bankacılık işlemlerimde usulsüzlük yapan Denizbank çalışanlarından şikayetçiyim." ifadesini kullandı.