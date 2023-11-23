Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında güç savaşları! Özel’den İmamoğlu’nu pasifleştirmek için Kılıçdaroğlu hamlesi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sonrası sular durulmuyor. Koltuğu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vesayeti altında kalan Özgür Özel 'emanetçi tavşan' konumuna düştü.
İMAMOĞLU'NDAN 81 İL BAŞKANI İLE KORSAN TOPLANTI
Tahakküm altında kalan Özel'in bu durumundan oldukça rahatsız olduğu belirtilirken CHP'deki güç savaşlarının ilk ayağı patlak verdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'den habersiz CHP'nin 81 il başkanını İstanbul'a davet etti. Korsan toplantının İstanbul'da 5 yıldızlı lüks bir otelde her şey dahil şeklinde olacağı bildirildi. "Toplantının bütçesi İBB'den mi?" sorusu önem kazanırken; Özgür Özel'in olayı duyduktan sonra çok sinirlendiği, genel merkezde kriz çıktığı öğrenildi.
CHP GENEL BAŞKANI KUKLADIR
"Emanetçi tavşan" iddialarını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeniden gündeme getirdi. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı maalesef kukladır, kuklacı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında oturan zattır." dedi.
KUKLACI EKREM
Bahçeli, Özel'in İstanbul Kadıköy'de bir operaya HEDEP'lilerle birlikte katıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Sahne alan ve Kürdistan'dan bahsedip Türkiye'yi işgalci diye karalayan sözde bir sanatçının elini öpmesi utanç verici bir ayıp ve rezalettir. Eğer eli öpülecek hanımefendiler arıyorsanız Meclis'teki AK Parti ve MHP gruplarına bakın, her hanımın eli öpülür. Öpecek eli tanımayanların milletten tekme yemeleri mutlaktır. CHP gerçekten de sömürgeleşmiş, vesayet zincirine vurulmuştur. Bir bölücünün saygıyla elinin öpülmesi, CHP'nin mazisini inkar, Türkiye'ye rest çekmektir. Bu sefil fikri kimin verdiği az çok bellidir. CHP Genel Başkanı maalesef kukladır, kuklacı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında oturan zattır. Onun da ipini tutanlar iç ve dış husumet cephesidir. CHP'de patron çıldırmış, tasfiye işlemi hızlanmış, yağma vites yükseltmiş, Atatürk'ün partisi kapanın elinde kalmıştır."