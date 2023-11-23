Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında güç savaşları! Özel’den İmamoğlu’nu pasifleştirmek için Kılıçdaroğlu hamlesi

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA 'YERİNİ BİL' MESAJI!

Konuyla ilgili CHP yandaşı Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Çok merak ediyorsa şöyle söyleyeyim: Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü. Ben CHP'nin başarısına mühürlüyüm." diyerek İmamoğlu'na "yerini bil" mesajı gönderdi. Özel'in CHP yandaşı Cumhuriyet'e verdiği röportajın perde arkasında yaşananlar ise gün yüzüne çıktı. Kurultay sürecinde İmamoğlu ile güç birlikteliği yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'emanetçi tavşan' imajını kırmak için harekete geçtiği öğrenildi. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu pasifleştirmek için Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile temasa geçti.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YEMEK DAVETİ

Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu partisinin eski genel başkanları ile bir yemekte buluşacağı öğrenildi. CHP Genel Başkanı, dün eski genel başkanlar Altan Öymen ve Murat Karayalçın'ı Genel Merkez'de kabul ederek bir araya gelmişti. Öymen ve Karayalçın bu görüşmenin ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Özel, pazartesi günü de eski genel başkan Hikmet Çetin'i kabul edip görüşmüş ardından da kendisini Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına davet etmişti. Çetin, Özel ile birlikte katıldığı toplantıda MYK üyelerine de hitap etmişti. Özgür Özel'in Öymen ve Karayalçın'ı kabulünde Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da bulundu. Özel kabulde, partinin eski genel başkanları ile bir yemekte bir araya gelme düşüncesini paylaştı. Özel'i Kılıçdaroğlu, Öymen, Çetin ve Karayalçın ile bir araya getirecek bu yemek davetinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NA BİLGİ VERİLİYOR

Gelen kulis bilgilerine göre Özel, Meclis Grubu'nu Malatya Milletvekili Veli Ağbaba üzerinden koordine etmeye çalışıyor. Özel'in İmamoğlu'nun kontrolüne giren eski CHP'li isimlerden de yararlanmak istediği öğrenildi. CHP'nin TBMM kanadında açıktan veya kapalı olarak yürütülen temaslardan Kılıçdaroğlu da haberdar ediliyor. Özel'in kurduğu Gölge Kabine'yi ise PM'de İmamoğlu'na yakın duran ve İstanbul ekibi olarak adlandırılan 20 kişiye karşı kullanacağı bu sayede PM üzerinde hakimiyet kuracağı iddia edildi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA KAMP YARIŞI

Özel'i vesayeti tutmak isteyen İBB Başkanı İmamoğlu, genel merkeze rağmen adımlar atıyor. Önce 81 il başkanı ile korsan bir toplantı gerçekleştiren İmamoğlu, 25-26-27 Kasım'daki il başkanları kampının İstanbul'da toplanmasını sağlamıştı. Gelen kulis bilgilerine göre Özel programı nedeniyle kampın sadece son güne katılacak. İmamoğlu'nun bu hamlesine karşı Özel de 1-2-3 Aralık'ta Antalya'da milletvekilleri ile kampa girecek. İmamoğlu'nun il yönetimleri, Özel'in milletvekilleri için ayrı kamplar organize etmesi, parti içindeki ikiliği bir kez daha gözler önüne serdi. CHP'deki vesayet gölgesi Genel Başkan Özgür Özel'in üzerine düşerken yerel seçimler için adaylık yarışı da başladı. Adaylık başvuruları alınmaya başlanırken, henüz yeni seçilen örgütlerden adaylık için yaşanabilecek istifalar ise parti yönetimini harekete geçirdi. Genelgeyle, 'il, ilçe yöneticilerinin aday olamayacakları' uyarısı yapıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN