CHP'de 'protokol' krizi! Kılıçdaroğlu "Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız" deyip PM'de esti gürledi: Akşener'e 'Bakanlık' resti





CHP'DE PROTOKOL KRİZİ: "ÇALIŞSAYDINIZ BENİ BU DURUMA SOKMASAYDINIZ"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP içerisinde de 'protokol' krizi baş gösterdi.



Fondaş İsmail Saymaz'ın köşesinden aktardığına göre; PM üyeleri Ümit Özdağ'la imzalanan İçişleri dahil üç bakanlık ve MİT'in verildiği protokolü yerden yere vurup Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.



Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor" diyerek PM Meclisi'nde esti gürledi.



Şu ifadeleri kullandı;



Bugüne kadar protokolü açıklamadım. Bu iki lider arasındaki mahrem konudur. Benimle Özdağ'ı bağlar. Bu belgeyi parti arşivine koyacağım. Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum arttıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor."