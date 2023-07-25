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CHP'de 'protokol' krizi! Kılıçdaroğlu "Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız" deyip PM'de esti gürledi: Akşener'e 'Bakanlık' resti

Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı üzerinden yapılan gizli protokol CHP'yi de karıştırdı. Fondaş İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; PM üyeleri Ümit Özdağ'la imzalanan protokolü yerden yere vurup Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu ise "Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor" diyerek esti gürledi. Bay Bay Kemal kendisini protokol konusunda eleştiren İYİ Parti'ye ayar vermeyi de ihmal etmedi ve "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" sözleriyle rest çekti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 14:09 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 14:28
CHP’de ’protokol’ krizi! Kılıçdaroğlu Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız deyip PM’de esti gürledi: Akşener’e ’Bakanlık’ resti

8 benzemezin bir araya geldiği yıkım koalisyonu, 28 Mayıs'ta hezimetin travmasını atlatamazken şimdi de 'gizli protokol' krizi ile sarsıldı. Bombanın pimini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çekti...

Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirdi. Bu itiraf sonrası CHP panikledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.

BOMBAYI KILIÇDAROĞLU'NUN KUCAĞINA BIRAKTI
Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.

Gelişme üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde bir çıkış geldi ve "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" dedi.

'NAMUS' AYARI VERİP "İHANET ETME" ÇAĞRISINDA BULUNDU
Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu. Takvim.com.tr ise gelişmeyi "DAĞ GİBİ KAZIK" manşetiyle okurlarına aktarmış, Meral Akşener'in vereceği olası tepkiye dikkat çekmişti.

AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Gizli mutabakattan haberi olmadığını dile getiren Meral Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" dedi. Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na 'şeffaflık' ve 'ilke' ayarı verdi.



CHP'DE PROTOKOL KRİZİ: "ÇALIŞSAYDINIZ BENİ BU DURUMA SOKMASAYDINIZ"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP içerisinde de 'protokol' krizi baş gösterdi.

Fondaş İsmail Saymaz'ın köşesinden aktardığına göre; PM üyeleri Ümit Özdağ'la imzalanan İçişleri dahil üç bakanlık ve MİT'in verildiği protokolü yerden yere vurup Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor" diyerek PM Meclisi'nde esti gürledi.

Şu ifadeleri kullandı;

Bugüne kadar protokolü açıklamadım. Bu iki lider arasındaki mahrem konudur. Benimle Özdağ'ı bağlar. Bu belgeyi parti arşivine koyacağım. Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum arttıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor."



KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E AYAR: BAKANLIK VERDİYSEM PARTİMİZİN HAKKINDAN VERDİM
"Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" diyen Bay Bay Kemal, kendisini protokol konusunda eleştiren İYİ Parti'ye ayar vermeyi de ihmal etmedi.


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