Ümit Özdağ görüntüleri paylaştı! Özgür Özel’in çelişkisi: Güya gizli protokolden haberi yokmuş

CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu devri bitti. Olaylı kongre ve kurultay süreci sonrası Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, yeni genel başkan oldu.
Özgür Özel'in koltuğunun İmamoğlu vesayeti altında olduğu biliniyor...
İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn ederken kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP'nin kasası İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özgür Karabat'a teslim edildi.
Öte yandan yerel seçimler yaklaşırken 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesi de başladı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu İYİ Parti ve HDP'ye ittifak için göz kırparken Özel'den ilginç bir çıkış geldi.