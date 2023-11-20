Ümit Özdağ görüntüleri paylaştı! Özgür Özel’in çelişkisi: Güya gizli protokolden haberi yokmuş

Öte yandan yerel seçimler yaklaşırken 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesi de başladı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu İYİ Parti ve HDP'ye ittifak için göz kırparken Özel'den ilginç bir çıkış geldi.







HEDEPKK'YA YANLADI KILIÇDAROĞLU'NA SALLADI

Dün CHP yandaşı Birgün'e konuşan Özgür Özel, HEDEP Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirtti, "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.





Kemal Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi ile yapılan gizli protokolden vuran Özel, "Mesela Zafer Partisiyle yapılan gizli protokolün bazı Kürt seçmenleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve bunun bize bir maliyet yüklediğini de kendi kulaklarımla duydum. Diyarbakır'da, 'Değişim olmazsa oy vermeyeceğiz, gizli protokole çok kızıyoruz' diye bir sürü Kürt seçmen yüzüme söyledi'' şeklinde konuştu.