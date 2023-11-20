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Ümit Özdağ görüntüleri paylaştı! Özgür Özel'in çelişkisi: Güya gizli protokolden haberi yokmuş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu gibi Kandil'in uzantısı HEDEPKK ile ittifak yapmak istiyor. HDP'ye sıcak mesajlar veren Özgür Özel dün yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Zafer Partisi ile yapılan gizli protokolle Kürt seçmenin rahatsız edildiğini" savundu. Özel'e yanıt Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özel'in görüntülerini paylaşan Ümit Özdağ, "Özgür Özel 2. Tur seçimler öncesinde Isparta’da Zafer Partisi il başkanının elini havaya kaldırıp, Zafer Partisi desteği ile kazanıyoruz diye bağırıyor. Güya Protokoldan haberi yokmuş. Hepiniz biliyordunuz" dedi.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 12:36 Güncelleme 20 Kasım 2023, 13:12
Ümit Özdağ görüntüleri paylaştı! Özgür Özel’in çelişkisi: Güya gizli protokolden haberi yokmuş

CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu devri bitti. Olaylı kongre ve kurultay süreci sonrası Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, yeni genel başkan oldu.

Özgür Özel'in koltuğunun İmamoğlu vesayeti altında olduğu biliniyor...

İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn ederken kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP'nin kasası İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özgür Karabat'a teslim edildi.

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Öte yandan yerel seçimler yaklaşırken 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesi de başladı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu İYİ Parti ve HDP'ye ittifak için göz kırparken Özel'den ilginç bir çıkış geldi.




HEDEPKK'YA YANLADI KILIÇDAROĞLU'NA SALLADI
Dün CHP yandaşı Birgün'e konuşan Özgür Özel, HEDEP Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirtti, "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi ile yapılan gizli protokolden vuran Özel, "Mesela Zafer Partisiyle yapılan gizli protokolün bazı Kürt seçmenleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve bunun bize bir maliyet yüklediğini de kendi kulaklarımla duydum. Diyarbakır'da, 'Değişim olmazsa oy vermeyeceğiz, gizli protokole çok kızıyoruz' diye bir sürü Kürt seçmen yüzüme söyledi'' şeklinde konuştu.



"Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum. 'Siz bize destek verin hem de bunu kamuoyunda söylemeyelim' deme niyetinde değilim. Hatta bunun şu açıdan da sağlıklı olacağını düşünüyorum, bütün seçmen, belli hassasiyetleri olan, belli beklentileri olan seçmenler bilsin bu seçim bölgesinde biz şu siyasi partiyle şöyle bir işbirliği içerisindeyiz. Mesela Zafer Partisiyle yapılan gizli protokolün bazı Kürt seçmenleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve bunun bize bir maliyet yüklediğini de kendi kulaklarımla duydum. Diyarbakır'da, 'Değişim olmazsa oy vermeyeceğiz, gizli protokole çok kızıyoruz' diye bir sürü Kürt seçmen yüzüme söyledi"

Öte yandan Özgür Özel Pervin Buldan ile bilirkte operaya gitti.

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ÜMİT ÖZDAĞ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: GÜYA HABERİ YOKMUŞ HEPİNİZ BİLİYORDUNUZ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi ile yaptı gizli protokolü eleştiren Özgür Özel'e yanıt Ümit Özdağ'dan geldi.

Özdağ, "CHP kurultayı öncesi ve sonrasında Zafer Partisi'ne saldıran, Zafer Partisi yüzünden HDP seçmenini küstürdük diyen ve kendisini affettirmek için HDP ile yazılı, şeffaf seçim protokolü yapacaklarını açıklayan, bölücüler ile Kürtçe opera izlemeye giden Özgür Özel 2. Tur seçimler öncesinde Isparta'da Zafer Partisi il başkanının elini havaya kaldırıp, Zafer Partisi desteği ile kazanıyoruz diye bağırıyor. Güya Protokoldan haberi yokmuş. Hepiniz biliyordunuz." açıklamaları ile Özel'in görüntüleri paylaştı.

Söz konusu görüntülerde Özel şunları söylüyor:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için Zafer Partisi ile de biriz birlikteyiz. Bugüne kadar diğer taraf şöyle düşünüyordu ben 49'um bunlar 45 avantajlıyım. Bizden 45 Zafer'den 5.5 Muharrem İnce'nin ekipten 0,5 oldu bu iş arkadaş oldu bu iş..."

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