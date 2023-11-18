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Meral Akşener'den "masaya otur" baskılarına rest: Bombayı İmamoğlu ve Yavaş'ın kucağına bıraktı! Kim kime para verdi?

İYİ Parti'de ağır toplar parti ile bağlarını keserken Takvim.com.tr istifaların perde arkasında akçeli işler ile birlikte Meral Akşener'in zorla ittifak için masaya oturtulması olduğuna dikkat çekti. Meral Akşener bugün yaptığı açıklamalar ile hem parti içine rest çekti hem de CHP medyası ile CHP'li belediye başkanlarını hedef aldı. Akşener kendisinin belediyeler ile para trafiğinin olmadığını savunarak, "Ispat etmeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir" dedi. Meral Akşener, "Sözcü, Halk TV TELE 1'de tebessüm ede ede sorulan kendilerini çok mutlu etmiş o soruların cevaplarını an itibari ile ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi bundan sonra ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum." diyerek bombayı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın kucağına bıraktı.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 15:23 Güncelleme 18 Kasım 2023, 19:50
Meral Akşener’den masaya otur baskılarına rest: Bombayı İmamoğlu ve Yavaş’ın kucağına bıraktı! Kim kime para verdi?

Türkiye yerel seçimlere giderken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP ile köprüleri atarak "81 ilde aday çıkaracağız" dedi.

CHP ile ipler koparken partideki akçeli işlerle birlikte isitfalar da peş peşe geldi.

AKŞENER REST ÇEKTİ: KAZIK ATAN HERKESİ SİLECEĞİM
Partideki kriz öyle bir boyuta ulaştı ki Akşener geçtiğimiz hafta TBMM kürsüsünden parti içine "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim" ifadeleriyle rest çekti.

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Akşener'in zehir zemberek sözlerin muhatabının Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz olduğu ortaya çıktı. Akşener'in kuzeni olan Ümit Dikbayır'ın Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddia edilirken Uğur Poyraz'ın da Akşener aleyhinde konuştuğu gündeme geldi.

ÜMİT DİKBAYIR DİLEKÇE VERDİ: AKŞENER'İN HESAPLARI İNCELENSİN
Akşener'in "Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim" resti sonrası kuzen Dikbayır'dan bomba bir hamle geldi. İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe veren Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin, Akşener'in özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem ve Adnan Beker gibi partinin önde gelen isimleri istifa etti.

Bu isimlerin ardından Cihan Paçacı ve 3-4 ismin daha partiden kopacağı konuşuldu.

TAKVİM.COM.TR PERDE ARKASINI YAZDI: MASAYA OTURTMAK İÇİN BASKILIYORLAR
Takvim.com.tr, İYİ Parti'deki depremin perde arkasında Meral Akşener'i baskı altına alıp ittifaka zorlamak olduğunu yazdı. Öyle ki Bahadır Erdem "ittifaksız yerel seçim kararına itiraz" ettiği için ayrıldığını açık açık söyledi.

PARTİ KASASINDAN KAYBOLAN PARALAR VE CHP İLE AKÇELİ İŞLER
Can alıcı diğer detay ise parti kasasından 132 milyon liranın kaybolduğu iddiaları ve milletvekili borsasının kurulması ile İYİ Parti'nin CHP'li belediyeler ile akçeli işleri...

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AKŞENER'DEN OLAY ÇIKIŞ: CHP YANDAŞLARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Kıskaca alınan Meral Akşener bugün yaptığı açıklamalar ile hem parti içine hem CHP'ye hem de CHP yandaşlarına rest çekerek olay açıklamalar yaptı. CHP yandaşı yayın organları Sözcü, KRT ve TELE1'e yüklenen Meral Akşener "akçeli işlerle" ailesinin işinin olmadığını savunarak bombayı CHP'li belediye başkanlarının kucağına bıraktı.

"ŞEREFSİZ OĞLU ŞEREFSİZ"
Akşener, "Benim, oğlumun, gelinimin, 4 kız 2 erkek yeğenimin, kocamın ve çocukluk arkadaşlarımızın... Fabrikası olan arkadaşlarımızın, inşaat firması olan arkadaşlarımızın hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne AK Parti ne CHP belediyeleriyle ne ilçe belediyeleriyle ne il belediyeleriyle be de büyükşehir belediyeleri ile irtibatı iltisakı işi gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde ben bu politikayı tümden bırakacağım." ifadelerini kullandı.

EKREM VE MANSUR'UN KUCAĞINA BOMBAYI BIRAKTI: KİME PARA VERDİNİZ
Masaya dönmesi için kendisini hedefe koyan CHP medyasına ve CHP'li belediyeri hedef alan Akşener şunları söyledi:

"Şimdi buradan belediye başkanlarına sesleniyorum. Ben böyle işlerin içinde olmadığıma göre benim de birilerini arayıp kardeş sen git de şuradan şu işi yap demediğime göre şayet partimizde bu manada iş güç yapan vardı ise bunun karşılığı bu belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir değil midir? Yani Sözcü, Halk TV TELE 1'de tebessüm ede ede hahaha yapa yapa sorulan kendilerini çok mutlu etmiş o soruların cevaplarını an itibari ile ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi bundan sonra ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum."

EKREM İMAMOĞLU İTTİFAK BASKISIYLA İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRIYOR İDDİASI
Yerel seçimlerdeki senaryosunu İYİ Parti ve HDP ile kurulacak ittifaklar üzerinden oluşturan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim" diyerek Özgür Özel ile birlikte CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etti. İYİ Parti'yi ittifaka razı etmek için parti içerisinde lobi faaliyetlerine başladığı bilinen İmamoğlu'nun CHP içindeki etkisi ve yandaş medyası ile Akşener'i ittifak masasına oturtmak için baskı oluşturuyor.

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