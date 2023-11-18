Meral Akşener'den "masaya otur" baskılarına rest: Bombayı İmamoğlu ve Yavaş'ın kucağına bıraktı! Kim kime para verdi?

Bu isimlerin ardından Cihan Paçacı ve 3-4 ismin daha partiden kopacağı konuşuldu.

TAKVİM.COM.TR PERDE ARKASINI YAZDI: MASAYA OTURTMAK İÇİN BASKILIYORLAR

Takvim.com.tr, İYİ Parti'deki depremin perde arkasında Meral Akşener'i baskı altına alıp ittifaka zorlamak olduğunu yazdı. Öyle ki Bahadır Erdem "ittifaksız yerel seçim kararına itiraz" ettiği için ayrıldığını açık açık söyledi.

PARTİ KASASINDAN KAYBOLAN PARALAR VE CHP İLE AKÇELİ İŞLER

Can alıcı diğer detay ise parti kasasından 132 milyon liranın kaybolduğu iddiaları ve milletvekili borsasının kurulması ile İYİ Parti'nin CHP'li belediyeler ile akçeli işleri...

AKŞENER'DEN OLAY ÇIKIŞ: CHP YANDAŞLARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kıskaca alınan Meral Akşener bugün yaptığı açıklamalar ile hem parti içine hem CHP'ye hem de CHP yandaşlarına rest çekerek olay açıklamalar yaptı. CHP yandaşı yayın organları Sözcü, KRT ve TELE1'e yüklenen Meral Akşener "akçeli işlerle" ailesinin işinin olmadığını savunarak bombayı CHP'li belediye başkanlarının kucağına bıraktı.

"ŞEREFSİZ OĞLU ŞEREFSİZ"

Akşener, "Benim, oğlumun, gelinimin, 4 kız 2 erkek yeğenimin, kocamın ve çocukluk arkadaşlarımızın... Fabrikası olan arkadaşlarımızın, inşaat firması olan arkadaşlarımızın hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne AK Parti ne CHP belediyeleriyle ne ilçe belediyeleriyle ne il belediyeleriyle be de büyükşehir belediyeleri ile irtibatı iltisakı işi gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde ben bu politikayı tümden bırakacağım." ifadelerini kullandı.

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Masaya dönmesi için kendisini hedefe koyan CHP medyasına ve CHP'li belediyeri hedef alan Akşener şunları söyledi:

"Şimdi buradan belediye başkanlarına sesleniyorum. Ben böyle işlerin içinde olmadığıma göre benim de birilerini arayıp kardeş sen git de şuradan şu işi yap demediğime göre şayet partimizde bu manada iş güç yapan vardı ise bunun karşılığı bu belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir değil midir? Yani Sözcü, Halk TV TELE 1'de tebessüm ede ede hahaha yapa yapa sorulan kendilerini çok mutlu etmiş o soruların cevaplarını an itibari ile ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi bundan sonra ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum."