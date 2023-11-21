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İYİ Parti'de skandallar silsilesi! İYİ Parti'ye yakın Yavuz Selim Demirağ'ın taciz iddiasının perde arkasında Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker var!

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından parti içinde kaos yaşayan İYİ Parti'de Ümit Dikbayır hakkında taciz iddiasıyla kesin ihraç talebinde bulunulması kirli çamaşırların ortaya saçılmasına neden oldu. İYİ Parti'ye yakınlığı ile bilinen Yavuz Selim Demirağ, katıldığı bir televizyon programında "Geçtiğimiz günlerde istifa eden bir ismin oğlu ve yeğeniyle ilgili 2 genç kıza tecavüz ve darpla ilgili çok ciddi iddialar var" dedi. Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte takvim.com.tr olarak iddiayı araştırdık. Ankara kulislerinden edindiğimiz bilgiler şok edecek cinsten. İddiaya göre, Demirağ'ın işaret ettiği isim İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Adnan Beker'in oğlu ve partinin eski Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker. Skandala sosyal medya kullanıcılarından da büyük tepki yağdı. Bazı kullanıcılar "İP çöküyor" yorumunda bulundu. Bazıları ise "Yazık, Allah akıl fikir versin" dedi. İşte detaylar...

Fatma Gül Fatma Gül takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 11:54 Güncelleme 21 Kasım 2023, 17:08
İYİ Parti’de skandallar silsilesi! İYİ Parti’ye yakın Yavuz Selim Demirağ’ın taciz iddiasının perde arkasında Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker var!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce İYİ Parti'de başlayan istifa furyası, seçim sonrasında da devam ederken çok farklı ve mide bulandıran iddialar ortaya atıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin bir grup toplantısında "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. Defolup gitsinler" ifadelerini kime kullandığı merak edilirken parti içindeki kriz ifşa oldu.

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Akşener, "Oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini" öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" açıklamasında bulundu.

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İYİ Parti'yi karıştıran tartışma ise Ümit Dikbayır ve Cem Özdemir arasında çıktı. Özdemir İYİ Parti'nin kasasının 16 milyon TL ekside olduğunu söyledi. Dikbayır ise "Kasada 132 milyon varken, şimdi bu para nerede" diye sordu.

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İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe veren Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin, Akşener'in özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi.

Dikbayır'ın bu hamlesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, harekete geçti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Meral Akşener'in yakınlarının hesaplarını incelettiği iddia edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Zorlu, kesin ihraç talebinin Akşener'in imzasıyla gerçekleştirildiğini ekledi.

SEVK GEREKÇESİ TACİZ
Öte yandan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından Ümit Dikbayır'ın sevk gerekçesinin taciz olduğunu iddia etti.

Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle süren parti içi skandallar bununla da bitmedi.

Bu kez de ortaya atılan cinsel saldırı iddiası ortalığı iyice karıştırdı.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, İyi Parti'den istifa eden bir milletvekilinin oğlu ve yeğeninin, iki kadına cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik iddialar olduğunu açıkladı.

BAZI ÇALIŞANLARIN İŞİNE SON VERİLDİ

Halk TV'deki Söz Sende programında açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Demirağ, İyi Parti'de peş peşe gelen istifalara ilişkin "İyi Parti'de bazı danışmanlar, bazı sekreterler ve bazı şoförlerin işlerine son verildi. Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var" dedi.

İYİ Parti'de taciz iddiaları!

2 GENÇ KIZA TECAVÜZ

Demirağ konuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi:

"İyi Parti'de bazı danışmanlar, bazı sekreterler ve bazı şoförlerin işlerine son verildi. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var. Siyasi partilerde seçimlerin öncesinde ve sonralarında bütçeler vardır. Bu bütçeler Yargıtay kontrolündedir. Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Geçtiğimiz günlerde istifa eden bir ismin oğlu ve yeğeniyle ilgili 2 genç kıza tecavüz ve darpla ilgili çok ciddi iddialar var. Bunlar emniyete kadar gitmiş durumda. Sayın Akşener sıradan bir siyasetçi değil. Bunlarla ilgili de sayın Akşener söylentilerle yetinmez. Bunları kaynağından bunları alır alınca da çok etkilenmiş ve sinirlenmiş. Akşener her şeyden önce bir anne. Dolayısıyla 'Şuradan duydum' şeklinde hareket etmez. Bu dedikodular Ankara'da bir aydır konuşuluyor. Akşener bunlarla yolumuzu ayıralım sessiz sedasız ayrılsınlar istedi ama onlar bunu tercih etmediler."

İŞTE İYİ PARTİLİ VEKİLİN TACİZCİ OĞLU
Yavuz Selim Demirağ'ın bu açıklamalarının ardından takvim.com.tr olarak söz konusu isimlerin kimler olduğunu araştırdık.

Ankara kulislerinden edindiğimiz bilgiler çok konuşulacak cinsten. Yavuz Selim Demirağ'ın ortaya attığı taciz iddiasının başrolünde Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker var. Oğuzhan Beker, İYİ Parti eski Gençlik Kolları Başkanı.

TACİZ, DARP NE ARARSAN VAR!
Edindiğimiz bilgilere göre Oğuzhan Beker, 2018 yılında Ankara'da lüks bir balıkçı restoranında alkolün etkisiyle kadın öğretmen B.A.'yı taciz ettiği ortaya çıktı. Beker'in söz konusu kadın öğretmeni darp ettiği de iddia edildi.

Kadın duruma tepki gösterince eğlence mekanının sahipleri sakinleşmesi için kadını bir odaya alıyorlar. Taciz mağduru kadın öğretmen, odanın penceresinden yalın ayak bir şekilde kaçıp, Kızılay'da bir polis merkezine sığınıyor.

SEÇİMDEN ALINAN YENİLGİ SONRASI İSTİFA ETMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ
Durumu öğrenen İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkanı Koray Aydın, olanları Akşener'e anlattı.

Skandal patlak verince Oğuzhan Beker, İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden alınıyor ancak istifa etmiş gibi gösterildi.

Oğul Beker, istifasını şu şekilde paylaşıyor:
Sayın Genel Başkanımızın seçim sonrası ortaya çıkan tabloyu dikkate alarak ve sorumluluğu üstlenerek sergilediği "Demokrasi Dersi'nden, Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak gerekli mesajı aldığımı belirtmek isterim.

Kongre sürecinde hem sayın Genel Başkanımızın elini rahatlatmak hem de üzerine aldığı sorumlulukta üzerimize düşen payın gereği olarak görevimden istifa ediyorum.

İYİ PARTİ'DE BEKER HÜKÜMDARLIĞI
Öte yandan skandalın yaşandığı dönemde Adnan Beker'in diğer oğlu Gökhan Beker, milletvekilliğine adaylığını koyduğu ortaya çıktı. Geçerli oy alamayan Gökhan Beker seçilemeyince partinin GİK üyesi oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Skandala sosyal medya kullanıcılarından da büyük tepki yağdı.

Bazı kullanıcılar "İP çöküyor" yorumunda bulundu. Bazıları ise "Yazık, Allah akıl fikir versin" dedi.

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