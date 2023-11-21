İYİ Parti’de skandallar silsilesi! İYİ Parti’ye yakın Yavuz Selim Demirağ’ın taciz iddiasının perde arkasında Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker var!

SEVK GEREKÇESİ TACİZ
Öte yandan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından Ümit Dikbayır'ın sevk gerekçesinin taciz olduğunu iddia etti.
Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle süren parti içi skandallar bununla da bitmedi.
Bu kez de ortaya atılan cinsel saldırı iddiası ortalığı iyice karıştırdı.
Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, İyi Parti'den istifa eden bir milletvekilinin oğlu ve yeğeninin, iki kadına cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik iddialar olduğunu açıkladı.
BAZI ÇALIŞANLARIN İŞİNE SON VERİLDİ
Halk TV'deki Söz Sende programında açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Demirağ, İyi Parti'de peş peşe gelen istifalara ilişkin "İyi Parti'de bazı danışmanlar, bazı sekreterler ve bazı şoförlerin işlerine son verildi. Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var" dedi.
2 GENÇ KIZA TECAVÜZ
Demirağ konuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi:
"İyi Parti'de bazı danışmanlar, bazı sekreterler ve bazı şoförlerin işlerine son verildi. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var. Siyasi partilerde seçimlerin öncesinde ve sonralarında bütçeler vardır. Bu bütçeler Yargıtay kontrolündedir. Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Geçtiğimiz günlerde istifa eden bir ismin oğlu ve yeğeniyle ilgili 2 genç kıza tecavüz ve darpla ilgili çok ciddi iddialar var. Bunlar emniyete kadar gitmiş durumda. Sayın Akşener sıradan bir siyasetçi değil. Bunlarla ilgili de sayın Akşener söylentilerle yetinmez. Bunları kaynağından bunları alır alınca da çok etkilenmiş ve sinirlenmiş. Akşener her şeyden önce bir anne. Dolayısıyla 'Şuradan duydum' şeklinde hareket etmez. Bu dedikodular Ankara'da bir aydır konuşuluyor. Akşener bunlarla yolumuzu ayıralım sessiz sedasız ayrılsınlar istedi ama onlar bunu tercih etmediler."
İŞTE İYİ PARTİLİ VEKİLİN TACİZCİ OĞLU
Yavuz Selim Demirağ'ın bu açıklamalarının ardından takvim.com.tr olarak söz konusu isimlerin kimler olduğunu araştırdık.
Ankara kulislerinden edindiğimiz bilgiler çok konuşulacak cinsten. Yavuz Selim Demirağ'ın ortaya attığı taciz iddiasının başrolünde Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker var. Oğuzhan Beker, İYİ Parti eski Gençlik Kolları Başkanı.
TACİZ, DARP NE ARARSAN VAR!
Edindiğimiz bilgilere göre Oğuzhan Beker, 2018 yılında Ankara'da lüks bir balıkçı restoranında alkolün etkisiyle kadın öğretmen B.A.'yı taciz ettiği ortaya çıktı. Beker'in söz konusu kadın öğretmeni darp ettiği de iddia edildi.