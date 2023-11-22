Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı: Kısa süre içinde yeni engelli atamalarını yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin bir sunum yaptı.

Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporu ele alınacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Bakan Göktaş, sunumundan satır başları:

Koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısını 2023 yılı itibarıyla 9 bin 535'e çıkardık. "Evlat Edinme" hizmetiyle bu yıl 494 çocuk sıcak bir yuvaya kavuştu. Böylece 19 bin 441 çocuğun aile şefkatiyle büyümelerini sağladık.

Ülkemizde sayısı 352 bini bulan öksüz ve yetim çocuğa sosyal hizmetlerimizi ve yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini paylaşmak isterim.