Tunç Soyer'den "İzmirliler hizmete oy vermez" sözleri: Laikliğe oy verirler

CHP yandaşı FOX TV'ye konuk olan Soyer şu ifadeleri kullandı:

"Geçen 5 yıl içinde mutfağı toparladık, şimdi salonda yemek vermek istiyoruz, o noktaya geldik. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Eminim ki İzmirliler görmedikleri yer altında olduğunu bildikleri yatırımlarının ne kadar kıymetli olduklarını biliyorlar. İzmirliler sadece bir siyasi partiye, sadece hizmet performansına oy vermezler, aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe bağımsızlığa oy verirler. Bu nedenle biz kendimizle yarışırız; 'biz daha iyisini nasıl yaparız' diye. Bu nedenle İzmir'in dünyadaki yerini büyütmeye gayret ederiz. Bizim Avrupa'da kurduğumuz ilişkileri de bu amaca matuftur. Önümüzdeki hafta 27'sinde inşallah Avrupa Gençlik Başkenti ilan edileceğiz. 2026 gençlerimizi Avrupa'nın gençleriyle buluşturacağımız yıl olacak. Göreceksiniz İzmir'in yine Anadolu'nun Türkiye'nin lokomotifi olarak, yine Anadolu'daki yeniliklerin, aydınlığın müjdecisi olarak İzmir'i bir kez daha ileriye taşıyacağız"