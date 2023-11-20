Tunç Soyer'den "İzmirliler hizmete oy vermez" sözleri: Laikliğe oy verirler

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlık kavgasının ardından yerel seçimlere hazırlanırken adaylığı muamma olan Tunç Soyer hem bir itirafta bulundu hem de İzmirliyi aşağıladı.
Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlık kavgasının ardından yerel seçimlere hazırlanırken adaylığı muamma olan Tunç Soyer hem bir itirafta bulundu hem de İzmirliyi aşağıladı.
"İZMİRLİLER SADECE HİZMETE OY VERMEZLER LAİKLİĞE OY VERİRLER"
Yıllardır CHP tarafından yönetilmesine rağmen alt yapı sorunlarıyla boğuşan İzmir'e "aday adayı" olduğunu söyleyen Soyer, "İzmirliler sadece siyasi partiye, hizmet performansına oy vermezler. Demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe oy verirler." ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı FOX TV'ye konuk olan Soyer şu ifadeleri kullandı:
"Geçen 5 yıl içinde mutfağı toparladık, şimdi salonda yemek vermek istiyoruz, o noktaya geldik. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Eminim ki İzmirliler görmedikleri yer altında olduğunu bildikleri yatırımlarının ne kadar kıymetli olduklarını biliyorlar. İzmirliler sadece bir siyasi partiye, sadece hizmet performansına oy vermezler, aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe bağımsızlığa oy verirler. Bu nedenle biz kendimizle yarışırız; 'biz daha iyisini nasıl yaparız' diye. Bu nedenle İzmir'in dünyadaki yerini büyütmeye gayret ederiz. Bizim Avrupa'da kurduğumuz ilişkileri de bu amaca matuftur. Önümüzdeki hafta 27'sinde inşallah Avrupa Gençlik Başkenti ilan edileceğiz. 2026 gençlerimizi Avrupa'nın gençleriyle buluşturacağımız yıl olacak. Göreceksiniz İzmir'in yine Anadolu'nun Türkiye'nin lokomotifi olarak, yine Anadolu'daki yeniliklerin, aydınlığın müjdecisi olarak İzmir'i bir kez daha ileriye taşıyacağız"
İZMİRLİ ÇİLE ÇEKİYOR
Soyer'in "İzmirliler sadece bir siyasi partiye, sadece hizmet performansına oy vermezler, aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe bağımsızlığa oy verirler." sözleri tepki çekti. Soyer yıllardır CHP yönetiminde olmasına rağmen hizmet gitmediğini itiraf ederken İzmirliyi de aşağıladı.
Körfezden kokuların yükseldiği herkesin malumuyken her yağış sonrası yolların göle dönmesi ve şehirde yaşanan su sorunu yıllardır çözülemedi...