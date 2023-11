Katil İsrail’in televizyonunda alçak sözler: Gazze’ye Lübnan’a İran’a geleceğiz! Hepinizi yok edeceğiz

İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen ve izleyicilerinin büyük bir çoğunluğunu sağcı görüşten insanların oluşturduğu Channel 14 kanalında canlı yayında bir skandal yaşandı. Sunucu Shay Golden canlı yayında tam 73 saniye boyunca tehditler savurdu. "Bunu size her zaman söylüyorum, geliyoruz, geliyoruz. Gazze'ye geliyoruz" diyen Golden sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Lübnan'a geleceğiz, İran'a geleceğiz her yere geleceğiz. Bu dediklerimi not edin, ne kadar insan öldüreceğimizi hayal edebiliyor musunuz? Her bir İsrail vatandaşı için ne kadarınızı kılıçtan geçireceğimizi hayal edebiliyor musunuz?