Katil İsrail’in televizyonunda alçak sözler: Gazze’ye Lübnan’a İran’a geleceğiz! Hepinizi yok edeceğiz

Şihab ajansının Gazze'deki gelişmelere ilişkin anlık aktardığı bilgilere göre de İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesinin çevresini yoğun bombardımana maruz bıraktı. Saldırılar sonucu hastane içinde ve dışında çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane müdürü Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 140 yataklı hastanede 650 hastanın tedavi gördüğünü ifade etti.

CANLI YAYINDA SKANDAL

Katil İsrail ordusu Gazze'ye bombalar yağdırırken faşist televizyon kanalları da içindeki kini kusmaya devam ediyor. İsrailli sunucunun skandal açıklamaları İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen ve izleyicilerinin büyük bir çoğunluğunu sağcı görüşten insanların oluşturduğu Channel 14 kanalında canlı yayında bir skandal yaşandı. Sunucu Shay Golden canlı yayında tam 73 saniye boyunca tehditler savurdu. "Bunu size her zaman söylüyorum, geliyoruz, geliyoruz. Gazze'ye geliyoruz" diyen Golden sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Lübnan'a geleceğiz, İran'a geleceğiz her yere geleceğiz. Bu dediklerimi not edin, ne kadar insan öldüreceğimizi hayal edebiliyor musunuz? Her bir İsrail vatandaşı için ne kadarınızı kılıçtan geçireceğimizi hayal edebiliyor musunuz?