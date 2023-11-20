Katil İsrail’in televizyonunda alçak sözler: Gazze’ye Lübnan’a İran’a geleceğiz! Hepinizi yok edeceğiz

Katil İsrail ordusu 45 gündür Gazze'de soykırım düzenliyor.
Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, bugün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.
Katil İsrail ordusu 45 gündür Gazze'de soykırım düzenliyor.
Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, bugün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.
İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehila beldesine de hava saldırıları düzenlendi.
Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.
Yine Sabra Mahallesi'ne düzenlenen bombardımanda yıkılan binaların enkazında onlarca kişi kaldı. Enkaz altındakiler, yağışlı hava durumu ve sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin ulaşım imkanlarındaki kısıtlılık nedeniyle henüz çıkarılamadı.
Şihab ajansının Gazze'deki gelişmelere ilişkin anlık aktardığı bilgilere göre de İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesinin çevresini yoğun bombardımana maruz bıraktı.
Saldırılar sonucu hastane içinde ve dışında çok sayıda kişi yaralandı.
Hastane müdürü Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 140 yataklı hastanede 650 hastanın tedavi gördüğünü ifade etti.
CANLI YAYINDA SKANDAL
Katil İsrail ordusu Gazze'ye bombalar yağdırırken faşist televizyon kanalları da içindeki kini kusmaya devam ediyor.
İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen ve izleyicilerinin büyük bir çoğunluğunu sağcı görüşten insanların oluşturduğu Channel 14 kanalında canlı yayında bir skandal yaşandı. Sunucu Shay Golden canlı yayında tam 73 saniye boyunca tehditler savurdu. "Bunu size her zaman söylüyorum, geliyoruz, geliyoruz. Gazze'ye geliyoruz" diyen Golden sözlerini şöyle devam ettirdi:
"Lübnan'a geleceğiz, İran'a geleceğiz her yere geleceğiz. Bu dediklerimi not edin, ne kadar insan öldüreceğimizi hayal edebiliyor musunuz? Her bir İsrail vatandaşı için ne kadarınızı kılıçtan geçireceğimizi hayal edebiliyor musunuz?
"SİZİ YOK EDECEĞİZ"
Arap tarihinde böyle bir şeye şahit olmadınız. Bilmiyorsanız söyledim, neyin geleceğine dair sizi uyardım. Farkında olmadığınız için sizi uyarıyorum. Bu dediklerim yaklaşıyor, hayal edemeyeceğiniz bir ölü sayısı göreceksiniz. Bütün dünyayı boykot etmemiz gerekse bile, ABD ile savaşmamız gerekse bile buna hazırlıklıyız. İstediğiniz kadar destek arayın, isterseniz Tanrı ile görüşün fark etmez.
Sosyal medyada size iyi eğlenceler, "Filistin'e özgürlük" yazmaya devam edin, ağlamaya devam edin. Sizi yok edeceğiz, yok. Bu videoyu bütün aile ve arkadaşlarınıza gösterin, gösterin ki başınıza neler geleceğini öğrenin"