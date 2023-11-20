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CHP'den Hrant Dink cinayetindeki FETÖ izini silme girişimi! Özgür Özel yalanlarla başrolde: 2012'den 2023'e taşları yerine oturtan o kare

Ogün Samast'ın serbest bırakılmasının ardından CHP yargının 'FETÖ suikasti' dediği Hrant Dink cinayetinde FETÖ'yü aklamak için 'derin devlet' argümanına sığındı. Hakkında FETÖ şaibeleri bulunan CHP lideri Özgür Özel, 'Ogün Samast iyi halden beraat etti, yargılanmadı' iftirasını attı. Ancak arşivden çıkan bir kare sahnelen kirli tiyatroyu açık etti. Özgür Özel ve CHP heyetinin 2012'de Ogün Samast'ı Kandıra F Tipi Cezaevi'nde ziyaret ettiği ortaya çıktı. Hem katili ziyaret edip hem de katledilen gazeteci için slogan atan CHP'lilerin riyakarlığı gözler önüne serilirken "Özgür Özel, Dink’i vurduranların yargılanmadığını ve bunların kimler olduğunu biliyorsa neden savcılığa başvurmuyor? CHP cinayetteki FETÖ parmağını neden gizlemeye çalışıyor?" soruları önem kazandı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 10:35 Güncelleme 20 Kasım 2023, 11:10
CHP’den Hrant Dink cinayetindeki FETÖ izini silme girişimi! Özgür Özel yalanlarla başrolde: 2012’den 2023’e taşları yerine oturtan o kare

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi.

22 yıl 10 ay hapis cezası verilen katil Ogün Samast, suç işlediği tarihte 18 yaşından küçük olması ve şartlı tahliye hükümlerinin uygulanması ile 15 Kasım 2023 günü tahliye edildi.

FETÖ'YÜ AKLAMAK İÇİN 'DERİN DEVLET' DEDİ
CHP ise yargının 'FETÖ suikasti' dediği cinayette FETÖ'yü aklamak için 'derin devlet' argümanına sığındı.

Başrolde Pensilvanya'nın en 'Özel'i, CHP'nin emanetçi tavşanı Özgür Özel var idi... Özel, "Ogün Samast, bir güvercin katili. Samast yakalandığında birileri onu aldılar Türk bayrağı önünde poz verdiler. Orada o sırtı sıvazlayan bir kişi değil, o Türkiye'deki derin güçler" diye konuştu.



SİSTEMATİK İFTİRALAR
Özel, önce Ogün Samast'ın 'iyi halden' salındığı iftirasını atıp "Takip etti, tatbikat yaptı, Hrant Dink'i üstelik de planlayarak öldürdü Ogün Samast. Bugün iyi hâlden serbest kalıyorsa, sözün bittiği yerdeyiz demektir. Bu vakitten sonra bu memlekette adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır" dedi.

Sonra da "Geçtiğimiz hafta da birileri bir güvercin katilini serbest bıraktı. Güvercini vurduranlar zaten yargılanmadı" yalanını söyledi.

Böylelikle, CHP'nin hakkında FETÖ şaibeleri bulunan genel başkanının, Dink cinayetindeki FETÖ parmağını gizlemeye çalışması somut gerçeklerle gözle önüne serildi.



AGOS ÖNÜNDE NUTUK ATTI, TETİKÇİYİ HAPİSHANEDE ZİYARET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Peki, Agos gazetesi önünde Hrant Dink'i anma maskesine sığınıp FETÖ suikastini aklamaya yeltenen Özgür Özel'in katil Ogün Samast'ı 13 Haziran 2012'de Kandıra Cezaevi'nde ziyaret ettiğini biliyor muydunuz?



Özel, o tarihte Veli Ağbaba ile birlikte Kandıra Cezaevi'ne gidip tetikçi Samast'la bir araya geldi. Veli Ağbaba da Twitter hesabından "Nurettin Demir, Özgür Özel ile birlikte Kandıra F Tipi Cezaevi'ndeyiz. Ogün Samast'la da görüştük" paylaşımını yaptı.

"HEM KATİLİ ZİYARET EDİYORLAR, HEM DE KATİLİN ÖLDÜRDÜĞÜ GAZETECİYİ ANIYORLAR"
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Dink cinayetindeki riyakar ve FETÖ'yü aklayan tutumunu, "Dengeleri yok;hem "insan hakları bahanesiyle" cezaevinde hiç de zorunda olmadıkları halde gazeteci katilini ziyaret ediyorlar hem de katilin öldürdüğü gazeteci için toplantıya katılıp sessizce slogan atıyorlar" ifadeleriyle yorumladı.

Şener, "Hrant Dink cinayeti konusundaki söylemleri, suikastı karartma noktasına doğru ilerliyor.Bunun siyasete girişi ve devam eden süreçte kurduğu ilişkilerin sonucu olup olmadığını anlamak uzun sürmeyecektir" dedi.



NEDEN SAVCILIĞA GİTMİYOR?
"Özgür Özel, Dink'i vurduranların yargılanmadığını ve bunların kimler olduğunu biliyorsa neden savcılığa başvurmuyor?" sorusunu soran Şener bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı;

İşin en tuhaf yanı şu ana kadar gerek Ogün Samast ve onu azmettiren polis istihbarat elemanı Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in yargılandığı davalarda, gerekse olaya karışan gazeteci, istihbaratçı polis, müfettiş, jandarma gibi kamu görevlilerinin yargılandığı davalarda cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda; Ergenekon ve Balyoz kumpas operasyonlarını başlatmak için göz yumulduğu, yol verildiği, yardımcı ve destek olunduğu karar bağlandı.

Kamu görevlilerinin yargılandığı İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26 Mart 2021 tarihli kararı Yargıtay 5.Ceza Dairesi tarafından da 21 Haziran 2023 günü onadı. Yine cinayete azmettiren Erhan Tuncel, Yasin Hayal ile tetikçi Ogün Samast hakkında 17 Temmuz 2019 günü karar verildi. Cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlendiği, arkasında da devlet içinde FETÖ yapılanması olduğu bir kez daha vurgulandı. Jandarma görevlileri ile ilgili verilen kararlarda da cinayetin arkasında FETÖ'nün olduğu karar bağlandı.



ERGENEKON, BALYOZ KUMPASLARI...
Dahası, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından 20 Mart 2023 günü hazırlanan iddianameyle; Ergenekon ve Balyoz gibi tüm kumpaslarının arkasındaki en önemli isimler olan FETÖ'cü istihbaratçılar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ile cinayeti azmettirenlerin yargılandığı yeni bir dava açıldı.

İddianame şu satırlarla başlıyor: "Hrant Dink'in, azmettiriciler Yasin Hayal ve grubunca tasarlanıp tetikçi Ogün Samast tarafından 19.01.2007 tarihinde gerçekleştirilen eylemle öldürülmesi olayında maktul Hrant Dink'in öldürüleceğinden ve suç faillerinden şüphelilerin önceden haberdar oldukları, görev, yetki ve konumları gereği cinayeti önleme yükümlülüğü bulunan şüpheliler Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Faruk Sarı'nın görevleri gereği (kanundan kaynaklanan yükümlülük) cinayeti işleyecek örgüte operasyon yapmayarak ve maktül Hrant Dink'e şahsi, fiziki ve mekansal koruma sağlamayarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına ve yıkıcı emelleri doğrultusunda hareket ettikleri..."



TETİKÇİYE YENİ DAVA
Bu dava kapsamında, tetkikçi Ogün Samast, cinayet tarihinde yaşı 18'den küçük olduğu için dosyası ayrıldı ve çocuk mahkemesine yollandı. İddianame eksikliklerden dolayı iade edildi ancak İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 17 Kasım 2023 günü yeni iddianame hazırlayarak mahkemeye yolladı. İddianamede şu tespit yapıldı:"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Hrant Dink cinayeti sonrasında öncelikli olarak İstanbul İstihbarat Müdürlüğü'nü ele geçirdiği, sonrasında şubesinin imkânları ile Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargâh, Tahşiye, Selam Tevhid, 17/25 Aralık operasyon ve devamında, 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattığı, bu nedenle her ne kadar Suça Sürüklenen Çocuk hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut bir delil elde edilememiş ise de Suça Sürüklenen Çocuk hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yönetici ve üyeleri ile belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla Hrant Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu, vermiş olduğu ifadelerde varılan bu sonucu doğruladığı anlaşılmıştır."



"FETÖ'YÜ AKLAMA NİYETİNDEN VAZGEÇSİNLER"
Yani önde tetikçi ve azmettirenler, arkasında Ergenekon kumpasını başlatmak için FETÖ örgütünün Dink cinayetindeki sorumluluğu her yönüyle ortaya çıkmış durumda.

Özgür Özel ve adamları parti gücünü arkasına alarak, eğer Dink cinayetinde ortaya çıkan gerçekleri çarpıtmaya ve cinayetin arkasındaki FETÖ'yü aklama niyetindeler ise vazgeçsinler derim. Çünkü gerçek yok edilemeyecek kadar güçlü.

Dosyası kabarık geçmişi karanlık | Takvim.com.tr CHPnin yeni genel başkanı Özgür Özelin dosyasını açtı! İşte manşet manşet detaylar...


DOSYASINI AÇTIK! FETÖ'NÜN EN 'ÖZEL'İ
Bu bağlamda Takvim.com.tr, Hrant Dink cinayetindeki FETÖ izini silme girişiminde bulunan CHP lideri Özgür Özel'in FETÖ dosyasını açtı.

CHP lideri Özgür Özel, geçmişte eczalık yaptığı dönemden CHP koltuğuna oturduğu güne kadar FETÖ'ye alan açan eylem ve söylemlerde bulundu.



CHP'YE SIZAN FETÖ'CÜLERE KARŞI ÇIKAN ÜYEYE ÖLÜM TEHDİDİ
Eski CHP Paris Başkan Yardımcısı İrem Ertürk, partisinin yurtdışı örgütlenmesine FETÖ'nün sızdığını, bunun üzerine genel merkezi harekete geçirmek istediğini ancak Özgür Özel tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Özel'in Paris'te FETÖ'cülerle seminer verdiğini dile getiren Ertürk, Muharrem İnce'ye çekilen 'kurultay' operasyonunu anlatıp Özel'in İnce'ye küfürler savurduğunu söyledi.

Özel'in FETÖ ile olan bağına dikkat çekmekte de fayda var...

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in MİT kumpası, 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütü tarafından parlatıldığı ortaya çıktı.

KIZI FETÖ'NÜN EĞİTİM ÜSSÜNDEN MEZUN
Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmadan ödül aldığı öğrenildi.

O dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de törene katıldığı belirtilirken, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde bu haberin Özgür Özel'i parlatmak için kullanıldığı görüldü.

YAMANLAR KOLEJİ FETÖ'DE BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen grubuna bağlı ilk eğitim kurumlarından olan Yamanlar Koleji'nin örgüttü ayrı bir önemi var.

FETÖ'nün temellerinin bu okulda atıldığı ve yurt dışına çıkmadan önce Gülen'in "mahrem" görüşmeler yaptığı bu okulda, Fetullah Gülen'in alçıdan elinin olduğu özel bir odası da bulundu.

PARLATMA OPERASYONUNA TARAF DA DESTEK VERDİ
FETÖ'nün bir diğer yayın organı kapatılan Taraf Gazetesi'nin de Özel'i parlatma operasyonuna destek verdiği görüldü. 31 Mart 2015 tarihli Taraf Gazetesi'nde CHP'de yapılan ön seçimde gençlerin çıktığı belirtilirken, haber fotoğrafında bilinçli olarak Özgür Özel kullanıldı.

"ÖRGÜT ÖZGÜR ÖZEL ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMAYA BAŞLADI"
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair önemli bilgiler verdi.

Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.

Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" itirafında bulundu.

ÖZEL'E İLGİYİ KONTROL ETMİŞLER
Örgüt içerisinde, "parlatma" olarak tabir edilen şekilde Özgür Özel'in halk nezdinde itibarının artırıldığını belirten Uludemir ifadesinde, Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 Genel Seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa milletvekili oldu.

MADDİ MANEVİ DESTEK VERİLDİ
2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel'e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel'e olan sempatiyi, ilgili kontrol etmeliydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu da bana birebir Özgür Özel'in desteklendiğini, parlatıldığını, bu ismi Talat Zurnacı'nın önerdiğini söylemişti." dedi.

FETÖ'CÜLERİ ZİYARET ETMİŞTİ
Özgür Özel 2015'te Manisa'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ederek açık destek vermişti.

Özel FETÖ'den 'cemaat' diye bahsederek şunları söylemişti:

Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine 'Hizmet Hareketi' olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda...

FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK KUMPASINA DESTEK PAYLAŞIMLARI
Özgür Özel'in FETÖ tarafından düzenlenen 17-25 Aralık kumpası sürecinde de FETÖ'ye verdiği destek paylaşımları biliniyor. FETÖ argümanlarıyla hükümeti hedef alan Özel adeta FETÖ propagandası yapmıştı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

BYLOCK'TA ÖZGÜR ÖZEL
FETÖ'nün Manisa yapılanmasına yönelik operasyon günü olan 12 Kasım 2015'te FETÖ'nün "Gazete Mesulü" Murat Şimşek ile ED-Eğitim danışmanı Seyit Ahmet Akçalı arasında, Manisa'daki FETÖ operasyonu sonrasında Özgür Özel'in yaptığı çalışmalar şöyle anlatılmış:

"- Abi bugün daha çok Özgür Özel'le çalışıldı.

- 5 ayrı haber yapıldı.

- Abi yarın 'Halil Hoca'yla görüşelim' diyorlar.

- Hepsini teker teker gezdi.

- 0 53.. 423 .. .. (Ö. Özel'in telefon numarası)

- Abi, bütün abiler ve ablaları ziyaret etti."

Aynı gün, 12 Kasım 2015 günü Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) Tahsin Gündüz ile FETÖ mensubu İsmail Muslu arasındaki ByLock görüşmesi ise şöyle:

- CHP Milletvekili Özel bugün gözaltına alınan 5 bayanı tek tek ziyaret ederek destek olmuştur. Kendilerini arayarak teşekkür edelim, destek olalım. 0 53.. 423 .. ..(Ö. Özel'in telefonu).

MİT MAHREM YAPILANMASI
FETÖ'cülerin Özgür Özel'e ilgisinin öncesi de var. Mesela, FETÖ'nün MİT Mahrem Yapılanması altında, 2013 yılında oluşturduğu "Siyaset Yapılanması"nın başında olan "Cafer" kod adlı Ahmet Hamdi Parlak ile Askeri Mahrem Yapı'dan Ali Topdağ, ByLock yazışmalarında Özgür Özel'den şöyle bahsediyor:

(Tarih: 27 Ağustos 2015)

- Manisa CHP Milletvekili Özgür Özel ile diyaloğumuz nasıl?

- Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var.

- Versek kullanır ve iyi de olur.

- Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim.

(Tarih 3 Eylül 2015)

- Kahvaltı bugün olmaz.

- ABD'den geldiğinizi söyledim, sizi görmek ister.

- O zaman akşam olur.

- Ona göre tekrar sor.

- Akşam saat kaç civarı diyeyim?

- '21'den sonra' dersin."

FETÖ'NÜN MANİSA YAPILANMASI
Manisa'daki FETÖ soruşturması dosyalarına göre; meğer FETÖ'cülerle Özgür Özel'in ilişkisi 2015'e değil, 2007 yılına kadar gidiyormuş.

Geçen hafta basına yansıyan Enis Uludemir isimli FETÖ mensubunun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendiliğinden; önce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, sonrasında Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'nda "tanık" sıfatıyla verdiği ifadeler, FETÖ ile Özgür Özel'in ilişkisini gözler önüne seriyor.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha önce ildeki FETÖ'nün işadamı yapılanması hakkında bildiklerini anlatan Enis Uludemir, 31 Ekim 2016 günü de kendiliğinden Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'na gelerek FETÖ'nün Turgutlu ilçesindeki işadamı örgütlenmesi ve siyasetçilerle ilişkisiyle ilgili ayrıntıları itiraf etti.

ENİŞTESİ KARAKOÇ FETÖ YÖNETİCİSİ
2007-2009 yılları arasında MASİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan lojistik şirketi sahibi Uludemir, 2009'dan sonra örgütle bağını kopardığını söyledi. Ailesinin FETÖ'nün kuruluşundan itibaren örgüt ile ilişkili olduğunu söyleyen Uludemir, FETÖ elebaşı Gülen'in en yakınında olan ve örgütün kurucularından Halil Karakoç'un da teyzesinin eşi olduğunu söyledi.

MASİAD'a üye olmasının da Halil Karakoç'un önerisiyle gerçekleştiğini söyleyen Uludemir, örgütün özel önem verdiği Turgutlu'nun, ilçe olmasına rağmen FETÖ içinde il yapılanması statüsünde olduğunu söyledi.

Uludemir'in CHP'li Özgür Özel ile ilgili anlattıkları ise şöyle: "FETÖ/PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet göstermektedir. Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti'ye sempati az olduğu için CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli İlçesi'nde eczacılık yapan Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunulmuştur. Bu destek, aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Örgüt içerisinde bu destekleme, 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi.

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