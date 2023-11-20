CHP’den Hrant Dink cinayetindeki FETÖ izini silme girişimi! Özgür Özel yalanlarla başrolde: 2012’den 2023’e taşları yerine oturtan o kare

KIZI FETÖ'NÜN EĞİTİM ÜSSÜNDEN MEZUN

Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmadan ödül aldığı öğrenildi.



O dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de törene katıldığı belirtilirken, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde bu haberin Özgür Özel'i parlatmak için kullanıldığı görüldü.

YAMANLAR KOLEJİ FETÖ'DE BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen grubuna bağlı ilk eğitim kurumlarından olan Yamanlar Koleji'nin örgüttü ayrı bir önemi var.



FETÖ'nün temellerinin bu okulda atıldığı ve yurt dışına çıkmadan önce Gülen'in "mahrem" görüşmeler yaptığı bu okulda, Fetullah Gülen'in alçıdan elinin olduğu özel bir odası da bulundu.

PARLATMA OPERASYONUNA TARAF DA DESTEK VERDİ

FETÖ'nün bir diğer yayın organı kapatılan Taraf Gazetesi'nin de Özel'i parlatma operasyonuna destek verdiği görüldü. 31 Mart 2015 tarihli Taraf Gazetesi'nde CHP'de yapılan ön seçimde gençlerin çıktığı belirtilirken, haber fotoğrafında bilinçli olarak Özgür Özel kullanıldı.

"ÖRGÜT ÖZGÜR ÖZEL ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMAYA BAŞLADI"

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair önemli bilgiler verdi.



Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.

Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" itirafında bulundu.