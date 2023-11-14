CHP’li Tunç Soyer körfezi pisliğe İzmir’i hainlere teslim etti! PKK’lı Sabri Ok’un yeğeni Büyükşehir’e transfer oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını algı operasyonu yapmakla suçlayan İzmirliler asıl kirliliğin orta değil iç körfezde olduğunu hatırlatıp Soyer'e "Madem körfez temiz diyorsun. O zaman Güzelbahçe'den değil de Konak ve Karşıyaka sahillerinden denize gir de görelim" çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan CHP'li Soyer güvenlik konusunda da vatandaş için büyük sorun teşkil edecek kararlar almaktan geri durmuyor.

İzmir'de göreve geldikten sonra HDP'lileri kurum kadrolarına dolduran ve İzmirlileri "Belediyede işe girmek için illa ki başka kentlerden mi gelmek gerekiyor? İzmir'in belediyesinde İzmirli gençler neden işe alınmıyor?" diye isyan ettiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu alandaki skandalları bitmek bilmiyor.

Soyer'in PKK'nın en üst düzey isimlerinden elebaşı Sabri Ok'un yeğeni Selda Aydın Baran'ı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden İzmir'e transfer ettiği ortaya çıktı.