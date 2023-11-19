'Çav' bella Tunç Soyer! Özgür Özel'den 'anketli' çizik yedi: "Bunu hak etmediğimi düşünüyorum" | CHP'nin İzmir adayı Selin Sayek Böke mi?

İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasından oldukça huzursuz.
İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasından oldukça huzursuz.
"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBEDECEĞİZ" ENDİŞESİ...
Bu tartışmaların gölgesinde CHP, 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiyor. Özgür Özel ve koltuğa vesayet kuran Ekrem İmamoğlu dört koldan İYİ Parti ve HEDEP'e ittifak için göz kırpıyor.
İMAMOĞLU BASTIRIYOR ÖZGÜR ÖZEL RAHATSIZ
Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak istiyor. Tahhakküm altında kalan Özgür Özel ise bu durumdan rahatsız.
SOYER'İN ÜSTÜ ÇİZİLDİ: "İSTANBUL, ANKARA AYDIN TAMAM İZMİR'DE ANKET VAR"
Bilindiği üzere CHP'de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti. İzmir'de içe Tunç Soyer gözden çıkarıldı. Soyer'in yerine Selin Sayek Böke'nin adı zikrediliyor.
Özgür Özel'in "İstanbul, Ankara, Aydın tamam, İzmir'de anket var" açıklaması da bu durumu doğrular nitelikte.
Tam da bu noktada gözler Tunç Soyer'e çevrildi. Soyer'e Özgür Özel'in 'anket var' sözleri üzerine "İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?" sorusu yöneltildi.
Tunç Soyer, "Onu bilemem. Yalnız ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum" Özel'e sert tepki gösterdi.
SOYER'İN KOLTUĞUNA TALİPLER ÇIKTI
Bir yandan da Tunç Soyer'in koltuğuna talip olan isimler teker teker piyasa çıktı.
YENİ ASIR'da yer alan habere göre; CHP İzmir 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekili Tacettin Bayır, belediye başkan adaylarının önseçimle belirlenmesi kararı alındığı takdirde, belediye başkanlığını düşünebileceğini söyledi. Bayır, "Önseçime, aynı dönemde siyaset yaptığım arkadaşlar da girerse, oylarımızın bölünmemesi için Büyükşehir'den çekilirim, Karabağlar gibi sıkıntılı bir ilçeye aday olabilirim" açıklamasında bulundu.
CHP İzmir 24, 25 ve 26. Dönem Milletvekili Musa Çam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü, tek şartının önseçim yapılması olduğunu açıkladı.
CHP'den 26 ve 27. dönem İzmir Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan, 2023 seçimlerinde aday gösterilmeyen Atila Sertel, yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarının önseçimle belirlenmesi düşüncesini desteklediğini bildirdi. 2015 genel seçimlerinde yapılan önseçimde Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Balbay'ın ardından 12 bin 268 oyla üçüncü sıradan çıkan Atila Sertel, "Anketler gerçeği yansıtmıyor. Tek gerçek var, üyenin sınavı, yani önseçim. Üyenin sınavına herkes girsin, oyunun ve boyunun ölçüsünü alsın" dedi. Sertel, sandık kurulduğu takdirde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyacağını, Büyükşehir olmazsa herhangi bir ilçe olsun gibi talebi ve düşüncesi olmadığını ifade etti.