'Çav' bella Tunç Soyer! Özgür Özel'den 'anketli' çizik yedi: "Bunu hak etmediğimi düşünüyorum" | CHP'nin İzmir adayı Selin Sayek Böke mi?





SOYER'İN KOLTUĞUNA TALİPLER ÇIKTI

Bir yandan da Tunç Soyer'in koltuğuna talip olan isimler teker teker piyasa çıktı.



YENİ ASIR'da yer alan habere göre; CHP İzmir 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekili Tacettin Bayır, belediye başkan adaylarının önseçimle belirlenmesi kararı alındığı takdirde, belediye başkanlığını düşünebileceğini söyledi. Bayır, "Önseçime, aynı dönemde siyaset yaptığım arkadaşlar da girerse, oylarımızın bölünmemesi için Büyükşehir'den çekilirim, Karabağlar gibi sıkıntılı bir ilçeye aday olabilirim" açıklamasında bulundu.



CHP İzmir 24, 25 ve 26. Dönem Milletvekili Musa Çam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü, tek şartının önseçim yapılması olduğunu açıkladı.



CHP'den 26 ve 27. dönem İzmir Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan, 2023 seçimlerinde aday gösterilmeyen Atila Sertel, yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarının önseçimle belirlenmesi düşüncesini desteklediğini bildirdi. 2015 genel seçimlerinde yapılan önseçimde Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Balbay'ın ardından 12 bin 268 oyla üçüncü sıradan çıkan Atila Sertel, "Anketler gerçeği yansıtmıyor. Tek gerçek var, üyenin sınavı, yani önseçim. Üyenin sınavına herkes girsin, oyunun ve boyunun ölçüsünü alsın" dedi. Sertel, sandık kurulduğu takdirde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyacağını, Büyükşehir olmazsa herhangi bir ilçe olsun gibi talebi ve düşüncesi olmadığını ifade etti.