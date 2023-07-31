İzmir’de toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife... CHP’nin vaatleri yine yalan oldu!

ÖĞRENCİ ÜCRETİNE ZAM Toplu ulaşımda 3 TL olan öğrenci bileti 5,14 TL'ye yükseldi. 60 yaş ilk biniş 11,50 TL, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 TL olarak belirlendi.

CHP'nin bu vaadinin de gerçeği yansıtmadığı bir kez daha ortaya çıktı.