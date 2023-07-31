İzmir’de toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife... CHP’nin vaatleri yine yalan oldu!

Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam yaptı.
Metro ve tramvay çalışanlarının greve gitmesi sebebiyle ulaşımın adeta çöktüğü İzmir'de vatandaşı isyan ettirecek bir gelişme daha yaşandı.
Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam yaptı.
Metro ve tramvay çalışanlarının greve gitmesi sebebiyle ulaşımın adeta çöktüğü İzmir'de vatandaşı isyan ettirecek bir gelişme daha yaşandı.
İZMİR'DE ULAŞIMA YÜZDE 48 ZAM
İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 48 oranında zam yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması talebi, İzmir UKOME'DE kabul edildi.
YENİ TARİFE
UKOME'de alınan kararla 8,78 TL olan ilk biniş ücreti 13 TL'ye yükseldi.
3,5 TL olan ilk aktarma ücreti 6,5 TL, 2 TL olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 TL oldu.
ÖĞRENCİ ÜCRETİNE ZAM
Toplu ulaşımda 3 TL olan öğrenci bileti 5,14 TL'ye yükseldi. 60 yaş ilk biniş 11,50 TL, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 TL olarak belirlendi.
HANİ CHP'Lİ BELEDİYELERDE ÖĞRENCİLERE ULAŞIM BEDAVA OLACAKTI?
CHP'nin resmi Youtube hesabı üzerinden 19 Mart 2019 tarihinde paylaşılan vaat videosunda, "CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak" denilmişti.
CHP'nin bu vaadinin de gerçeği yansıtmadığı bir kez daha ortaya çıktı.