İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sistem gereği temizlediği bölgelerin fotoğrafını çekerek amirlerine gönderen işçinin güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak Çekmeköy Belediyesi işçisi olduğunu ve Belediye Başkanının bilgisi dahilinde trollük yaptığını iddia etmişti.

GERİ VİTES YAPIP ÖZÜR DİLEDİ

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın temizlik personelinin kendilerine ait olmadığını, görüntülerdeki personelin de normal bir amir bilgilendirme işlemi yaptığını açıklaması ve bunu görüntülerle kanıtlaması üzerine Murat Ongun özür dilemişti. Çekmeköy Belediyesi, güvenlik kameralarını kanıt olarak sunarak sadece kendilerinden değil işini titizlikle yapan işçiden de özür dilenmesi çağrısında bulundu.

JET HIZIYLA ÖZÜR TWEETİNİ SİLDİ

Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan özür dilediği halde uzun süre yalan içeren tweetini silmeyen Murat Ongun, özür tweetinin üzerinden 24 saat geçmeden hem iftira attığı, hem de özür dilediği tweetleri sildi.

O İŞÇİYE NE OLDU?

Şimdi işini düzgün yaparken, işi bilmeyen yöneticiler tarafından yanlış anlaşılarak siyasi rant malzemesi haline getirilen ve sosyal medyada linç ettirilen işçinin akıbeti merak ediliyor.