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'li Sözcüsü iftira atıp hedef göstermişti! O işçiye ne oldu?

'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü , geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video "çöp" üzerinden siyaset yapmaya çalıştı. Çektiği fotoğrafı amirlerine gönderen çalışanını AK Parti'li çalışanı sanarak "Çekmeköy Belediyesi işçisi trollük yapıyor" yorumuyla hedef gösteren Ongun gerçeğin ortaya çıkmasının ardından çark ederek özür diledi. Ongun daha sonra özür tweetini ve ilk tweetini sildi. Paylaşımlar sonrası herkes Ongun tarafından hedef gösterilen İBB işçisinin akıbetini merak ediyor.

  • Güncel
  • 23.03.2020 17:22
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 17:55
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CHP'li sözcü iftira atıp hedef göstermişti! O işçiye ne oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü , sistem gereği temizlediği bölgelerin fotoğrafını çekerek amirlerine gönderen işçinin güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak işçisi olduğunu ve Belediye Başkanının bilgisi dahilinde trollük yaptığını iddia etmişti.

GERİ VİTES YAPIP ÖZÜR DİLEDİ
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın temizlik personelinin kendilerine ait olmadığını, görüntülerdeki personelin de normal bir amir bilgilendirme işlemi yaptığını açıklaması ve bunu görüntülerle kanıtlaması üzerine Murat Ongun özür dilemişti. Çekmeköy Belediyesi, güvenlik kameralarını kanıt olarak sunarak sadece kendilerinden değil işini titizlikle yapan işçiden de özür dilenmesi çağrısında bulundu.

JET HIZIYLA ÖZÜR TWEETİNİ SİLDİ
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan özür dilediği halde uzun süre yalan içeren tweetini silmeyen Murat Ongun, özür tweetinin üzerinden 24 saat geçmeden hem iftira attığı, hem de özür dilediği tweetleri sildi.

O İŞÇİYE NE OLDU?
Şimdi işini düzgün yaparken, işi bilmeyen yöneticiler tarafından yanlış anlaşılarak siyasi rant malzemesi haline getirilen ve sosyal medyada linç ettirilen işçinin akıbeti merak ediliyor.

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