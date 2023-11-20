Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "50+1" açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki 50+1 şartına ilişkin soru üzerine Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, hem yasamada hem yürütmede istikrar sağlayan, Cumhuriyet rejimine ve demokrasiye en uygun sistem olduğunu söyledi.

Sistemle ilgili yeni ihtiyaçlar durumunda yeni değişikliklerin oturulup konuşularak değerlendirileceğini, revizyon ya da reform ihtiyacı varsa bundan kaçınılamayacağını söylediklerini anımsatan Yılmaz Tunç, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle eleştiriler karşısında ifade ettiği 50+1 meselesinde takdir Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.



Yeni anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulup tartışılabilir ve Mecliste bunlar bir mutabakat çerçevesinde olabilecek hususlar. Bu mutabakat sağlandığında tabii ki önemli olan Türkiye'yi demokratik, sivil, kuşatıcı yeni bir anayasaya kavuşturmak.







Bu yeni anayasa yazılırken tüm partilerimiz milletimize olan bu borcumuzu yerine getirirken anayasamızın değiştirilemez olan maddelerinden sonraki diğer maddeleriyle ilgili hepsi oturulup tartışılıp konuşulup kararlaştırılabilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve sonrasında da milletimizin takdiriyle gerçekleşebilecek hususlardır."

"50+1 DEĞİŞİRSE İSABETLİ OLUR"

Almanya dönüşü uçakta konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa meselesi günemdeyken 50+1'in değişmesi gerektiğini işaret edip "İsabetli olur" dedi.

