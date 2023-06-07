CHP trolleri Jahrein ve Oğuzhan Atsız'dan parti içi ifşalar: Tunç Soyer, İsmail Saymaz, Eren Erdem, Mansur Yavaş...

Sonuç'un paylaşımı şöyle:

"Ohoo ihbarlar bitmiyor bu ne lan? İzmir Büyükşehir Belediyesi bu elemana zorla ihale vermiş. Yasa gereği terör iltisaklı şahıslara ihale verilemiyor. Emniyet uyarmasına rağmen ihale dışı bırakılmıyor. İhaleyi buna veriyorlar. Sözleşmeyi imzaladıktan 13 gün sonra şirketi karısına devredip para sayıyor paşam. Sonrasında davası sonuçlanıyor 1.5 yıl ceza alıyor. 'Bu ceza siyasi fikrimizi söylememize engel değil' diyor. Düğünlerine katılıp sosyal medyadan tebrik mesajı yayınlayan da @ismailsaymaz. Canım abim benim. Yine çok solcusun!"