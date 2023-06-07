Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 07.06.2023 08:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2023 09:36
    ABONE OL

    CHP trolleri Jahrein ve Oğuzhan Atsız'dan parti içi ifşalar: Tunç Soyer, İsmail Saymaz, Eren Erdem, Mansur Yavaş...

    Seçimde ağır bir hezimete uğrayan CHP'de kazan kaynıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu genel başkanlık koltuğu için isyan bayrağı açarken, Kemal Kılıçdaroğlu MYK'da yaptığı temizliğin ardından parti örgüt yönetimini de direkt kendine bağladı. Seçim kampanyası boyunca CHP sözcülüğüne soyuna troller de bir bir ifşaya başladı. Jahrein mashlaslı trol Ahmet Sonuç, CHP'li Tunç Soyer'in PKK bağlantılı Ahmet Saymadi'ye ihale verdiğini açıkladı. Jahrein, CHP'nin yeni sosyal medya yöneticisi Eren Erdem ve gazeteci İsmail Saymaz'a sert sözlerle yüklendi. Mansur Yavaş tarafından işten çıkarılan bir başka trol Oğuzhan Atsız da, bankamatik memuru Ozan Balak'a hedef aldı.

    takvim.com.tr
    CHP trollerinden parti içi ifşalar

    CHP'de iç savaş başladı. 14 ve 28 Mayıs'taki seçim mağlubiyetleri sonrası 180 derece dönüşen CHP'li troller, skandalları tek tek açıklıyor. Jahrein ismini kullanan Ahmet Sonuç ile Oğuzhan Atsız mahlasını kullanan CHP'li 2 trolün ses getirecek iddiaları gündemi sarstı.

    "PKK BAĞLANTILI SAYMADİ'YE İHALE"
    Muhalefet partizanı Jahrein takma adını kullanan trol Ahmet Sonuç, CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı Ahmet Saymadi'ye ihale verdiğini açıkladı.

    Sonuç, CHP'li gazeteci İsmail Saymaz'ın da Saymadi'nin düğününe katıldığını ortaya çıkardı.

    Sonuç'un paylaşımı şöyle:
    "Ohoo ihbarlar bitmiyor bu ne lan? İzmir Büyükşehir Belediyesi bu elemana zorla ihale vermiş. Yasa gereği terör iltisaklı şahıslara ihale verilemiyor. Emniyet uyarmasına rağmen ihale dışı bırakılmıyor. İhaleyi buna veriyorlar. Sözleşmeyi imzaladıktan 13 gün sonra şirketi karısına devredip para sayıyor paşam. Sonrasında davası sonuçlanıyor 1.5 yıl ceza alıyor. 'Bu ceza siyasi fikrimizi söylememize engel değil' diyor. Düğünlerine katılıp sosyal medyadan tebrik mesajı yayınlayan da @ismailsaymaz. Canım abim benim. Yine çok solcusun!"

    "NAMUSSUZ VE ŞEREFSİZSİN"
    Sonuç, geçtiğimiz gün de, seçimi kaybederlerse istifa edeceğini söyleyen ve sözünde durmayan buna mükafat olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medyadan sorumlu MYK üyesi olarak atanan Eren Erdem'e, "Sen namussuz ve şerefsizsin" hakaretini savurmuştu.

        "VİSKİ BAĞIMLISI MÜPTEZEL"
        Jahrein, ses kaydını yayınlayarak CHP'li Erdem hakkında itiraflarda bulundu.

        Jahrein'in iddiaları şöyle:
        "Twitter'daki CHP'ye karşıt görüş bildirenleri listelediğini, vakti gelince hesap soracağını belirten fişçi.

        Anonim hesapları illegal yöntemlerle ifşalayıp kimliklerini deşifre eden lümpen.

        Viski bağımlısı olduğundan sarhoş bir şekilde space odasına girip 31 diyerek kendisini protesto eden gençlere anlam veremeyen müptezel.

        Ve son olarak 4 gündür sosyal medyada inaktif, muhalif seslerin hepsini bloklayan @erenerdemnet'i sosyal medyadan sorumlu MYK üyesi yapmak aptallığın son seviyesi midir bilmiyorum ama çok yakındır diye tahmin ediyorum."

        "BEN ŞİŞİRDİM BEN PATLATACAĞIM"
        Geçtiğimiz aylarda CHP'nin savunuculuğunu yaparken ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren "Oğuzhan Atsız" takma ismini kullanan CHP trolü, Ankara Büyükşehir Belediyesindeki işinden çıkarılmıştı.

            Bundan sonra Yavaş'a düşman olan Atsız, "Bu böyle olmayacak. Size Mansur Yavaş'ın Türkçe bile bilmeyen ekiple nasıl Türk milliyetçisi gibi davrandığını, belediye başkanı olunca personeli nereden temin ettiğini, zar zor belediyeye giren az sayıdaki CHP'li personele hayatı nasıl zindan ettiğini anlatacağım. Yavaş dönemindeki bankamatik sayısını göstereceğim. Körü körüne kimseye sahip çıkmayın, Mansur Yavaş'ı ben şişirdim ben patlatacağım." paylaşımını yapmıştı.

            BANKAMATİK MEMURUNA SERT TEPKİ
            Atsız son olarak, CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesinde bankamatik memuru olduğu bilinen Ozan Balık isimli CHP trolünün, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek herkesin demokratik hakkıdır. Ancak bu ülkeye bahar gelmesi için vermiş olduğu mücadeleyi, adalet yürüyüşünü, ekonomik refaha ulaşmak için vermiş olduğu emeği görmezden gelerek hakaret etmek yalnızca iktidarın trollerinin işidir! Yapmayalım..." tweetini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

            "Eleştiri için senden izin mi alacağız lan? Oy verdik, hesap da soracağız. Senin gibiler bir beş yıl daha belediyeleri kemirsin diye oy vermektense CHP'yi sandığa gömeceğiz."
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Umutusuz vakasınız
                Haberler Haberler CHP trolleri Jahrein ve Oğuzhan Atsız'dan parti içi ifşalar: Tunç Soyer, İsmail Saymaz, Eren Erdem, Mansur Yavaş...
                    loading
                    SON DAKİKA