CHP trolleri Jahrein ve Oğuzhan Atsız'dan parti içi ifşalar: Tunç Soyer, İsmail Saymaz, Eren Erdem, Mansur Yavaş...

CHP'de iç savaş başladı. 14 ve 28 Mayıs'taki seçim mağlubiyetleri sonrası 180 derece dönüşen CHP'li troller, skandalları tek tek açıklıyor. Jahrein ismini kullanan Ahmet Sonuç ile Oğuzhan Atsız mahlasını kullanan CHP'li 2 trolün ses getirecek iddiaları gündemi sarstı.
"PKK BAĞLANTILI SAYMADİ'YE İHALE"
Muhalefet partizanı Jahrein takma adını kullanan trol Ahmet Sonuç, CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı Ahmet Saymadi'ye ihale verdiğini açıkladı.
Sonuç, CHP'li gazeteci İsmail Saymaz'ın da Saymadi'nin düğününe katıldığını ortaya çıkardı.
Sonuç'un paylaşımı şöyle:
"Ohoo ihbarlar bitmiyor bu ne lan? İzmir Büyükşehir Belediyesi bu elemana zorla ihale vermiş. Yasa gereği terör iltisaklı şahıslara ihale verilemiyor. Emniyet uyarmasına rağmen ihale dışı bırakılmıyor. İhaleyi buna veriyorlar. Sözleşmeyi imzaladıktan 13 gün sonra şirketi karısına devredip para sayıyor paşam. Sonrasında davası sonuçlanıyor 1.5 yıl ceza alıyor. 'Bu ceza siyasi fikrimizi söylememize engel değil' diyor. Düğünlerine katılıp sosyal medyadan tebrik mesajı yayınlayan da @ismailsaymaz. Canım abim benim. Yine çok solcusun!"
"NAMUSSUZ VE ŞEREFSİZSİN"
Sonuç, geçtiğimiz gün de, seçimi kaybederlerse istifa edeceğini söyleyen ve sözünde durmayan buna mükafat olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medyadan sorumlu MYK üyesi olarak atanan Eren Erdem'e, "Sen namussuz ve şerefsizsin" hakaretini savurmuştu.