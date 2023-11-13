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MSB açıkladı: Türkiye ve Yunanistan arasında İletişim Noktası Mekanizması kurulacak!

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı Yunaninstan ile güven artırıcı önlemler toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ'lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point Of Contact) Mekanizması kurmaya karar vermiştir." denildi.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 20:23 Güncelleme 13 Kasım 2023, 20:39
MSB açıkladı: Türkiye ve Yunanistan arasında İletişim Noktası Mekanizması kurulacak!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk ve Yunan heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turunun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iki ülke heyetleri arasındaki bugünkü toplantı Ankara'da Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Heyetlerin büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluştuğu toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan "güven arttırıcı önlemler"in 2024 boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan 'güven arttırıcı önlemler'in uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir 'iletişim noktası (point of contact) mekanizması kurmaya karar vermiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir."

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