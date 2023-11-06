CHP yandaşı Yılmaz Özdil’den Özgür Özel ve fondaş medyaya zehir zemberek sözler

BÖYLE FIRILDAKLIK OLABİLİR Mİ YA?

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı seçildiği günlerde Özgür Özel'in timsah gözyaşlarını da eleştiren Özdil, "Bu seneki seçimde Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı seçildiğinde Meclis'te mutluluktan en çok ağlayan en ön sırada mutluluktan gözyaşı döken Özgür Özel değil miydi? CHP'de böyle bir fırıldaklık olabilir mi ya? Kılıçdaroğlu gitsin diyenlerin üstünü kazıyın trol çıkar demiyor muydu? İşte kazıdık, Özgür Özel çıktı. Bu ikiyüzlü tavır mı değişim yapacak CHP'de? " dedi.

MANİSA'YI KAZANAMAYAN TÜRKİYE'Yİ Mİ KAZANACAK?

Özgür Özel'in Manisa'da iki kez belediye başkanlığına aday olduğunu, ikisini de kazanamadığını hatırlatan Özdil "CHP yönetimi medyayı parayla kiraladı. Kendileri açıkladılar. Sözleşmeyle para verip borazanlık yaptırıyorlar. Namuslu gazetecilere küfür ettiriyorlar. Toplumu manipüle ediyorlar. Bu iğrençlikler yapılırken Özgür Özel CHP'nin yönetiminde değil miydi? Özgür Özel, parayla kiralanan medyanın halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bilmiyor muydu? Sesini çıkardı mı hiç? Manisa'da bile karşılığı olmayan biri şimdi komple Türkiye'yi mi kazanacak? Bu mudur değişim?" diye sordu.

CHP MEDYASI KILIÇDAROĞLU'NU ANINDA SATTI

CHP'nin fonladığı satılık medyaya da büyük tepki gösteren Yılmaz Özdil, "Düne kadar yere göğe sığdıramadıkları Kılıçdaroğlu'nu itin malum yerine sokuyorlar. Özgür Özel'i göklere çıkarıyorlar. Anında sattılar. Yani bakın yarın öbür gün çıkıp bunlar aslında guguk kuşuydu derlerse hiç şaşırmayın. Öylesine döndüler. Bunlara parayı kim veriyor? CHP Genel Merkezi. E şimdi CHP Genel Merkezi kimin? Özgür Özel'in. Anında direksiyonu Özgür Özel'e kırdılar" dedi.

Yerel seçimlere kadar da bu medyanın aynı yalanlara başka isimler üzerinden devam edeceğini söyleyen Özdil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan sonra ne olacağını anlatayım ben size? Bu kiralık, satılık medyada kral öldü yaşasın kral olacak. Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar, Özgür Özel'i omuzlara alacaklar. Ekrem İmamoğlu'nu falan yalamaya başlayacaklar. Tiksinti duyacaksınız o kadar dönecekler. Kılıçdaroğlu'nu o kadar gömecekler. Önümüzdeki yerel seçime kadar siz tıpkı önceki seçim gibi yalan söylemeye devam edecekler. Kesin kazanacağız diyecekler. Yüzde 60 ile kazanacağız diyecekler. Tıpkı Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları gibi Özgür Özel yönetiminden de para alacaklar onu alkışlayıp onu parlatacaklar. Seçime kadar umutlanacaksınız, siz umutlandıkça bunlar para alacak. Netice kaçınılmaz olacak. Değişim denilen Özgür Özel, 13 yıldır CHP'de facia yaratan ekip. Derinlik 10 cm. Suya girsen dize gelmez o kadar kötü seviye. Geçen seçimde medya manipülasyonuyla çok büyük bir fırsat kaçırmıştık. Bu kurultayda da gerçekten birikimli donanımlı isimlerin aday olmasının önü kesilerek çok büyük bir fırsat kaçırılmadı mı? Utanmayanlar adına utandığımız bir yıl." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN