PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den Özgür Özel ve fondaş medyaya zehir zemberek sözler

CHP’nin ‘değişim’ adı altında Özgür Özel’i Genel Başkan seçmesi büyük eleştirileri de beraberinde getirdi. Birçok kişi yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetim ekibinde olan Özgür Özel’in değişim getiremeyeceğini söylerken en sert eleştiriler CHP yandaşı Yılmaz Özdil’den geldi. Özgür Özel’e “Guguk Kuşu Yumurtası” diyen Yılmaz Özdil, “CHP’yi mahveden, CHP’yi tanınmaz hale getiren her kararda dahli yok mu? Neyin değişimi bu ya? Atatürkçüler, guguk kuşu operasyonuyla CHP’den tasfiye edilirken bu Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu değil miydi?” diye sordu. Öte yandan CHP medyasındaki 180 derece dönüşe de tepki gösteren Özdil, “Düne kadar yere göğe sığdıramadıkları Kılıçdaroğlu’nu itin malum yerine sokuyorlar. Anında sattılar” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 09:49 Güncelleme 06 Kasım 2023, 15:51
CHP yandaşı Yılmaz Özdil’den Özgür Özel ve fondaş medyaya zehir zemberek sözler

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi 'değişim' çıkışlarıyla gittiği kurultayda koltuğu Özgür Özel'e kaptırdı.

Özgür Özel'in 812 oyla CHP'nin yeni Genel Başkanı seçilmesiyle birlikte "CHP'de ne değişecek?" sorusu gündeme geldi.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında kriz! PM ve YDKda büyük pazarlık: CHPnin A Takımı belli oldu, anahtar liste delindi

Sosyal medyada "al birini vur ötekine", "değişim olmadı", "şimdi ne fark var?" eleştirileri görülürken en dikkat çeken çıkış Sözcü gazetesinden istifa eden Yılmaz Özdil'den geldi.

GUGUK KUŞU YUMURTASI
"Peki gerçekten değişim mi kazandı?" diye soran Yılmaz Özdil, "Bu Özgür Özel mesela, guguk kuşu yumurtalarından biri değil miydi? Kılıçdaroğlu kasetle genel başkan olduktan sonra 2011 yılında milletvekili yapılmadı mı? Guguk kuşu tarafından monte edilmedi mi? Değişim ve yeni başlangıçlar her zaman umuttur. Ama Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Atatürkçü diye kakalayanlar şimdi değişim diyenler değil miydi?" ifadelerini kullandı.

*Özdil, Guguk Kuşu Operasyonu'nu şöyle tanımlıyor: CHP'nin gerçek evlatlarını, Atatürkçüleri dışarı atıp ikinci cumhuriyetçileri, cemaatçileri monte etmek 'guguk kuşu' operasyonudur.

CHP yine aynı CHP! İsimler değişiyor terör sevgisi değişmiyor! PKK cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu Özelin listesinde

BU NEYİN DEĞİŞİMİ?
CHP ile uzaktan yakından alakası olmayan herkesi Özgür Özel'in desteklediğine dikkat çeken Yılmaz Özdil, "CHP'yle alakası olmadığı halde CHP yönetimine monte edilen HDP çizgisinde politika yapan Kürtçe milliyetçisi olan hatta PKK'yı bile neredeyse övmekten çekinmeyen Sezgin Tanrıkulu'nu savunan bu Özgür Özel değil miydi? Nesi değişim bunun? CHP'yle uzaktan yakından alakası olmayan, sağ partilerde politika yapan, Abdulatif Şener'in Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Kuşoğlu, Guguk kuşu tarafından partiye monte edilirken Özgür Özel de o partinin yöneticisi değil miydi ya? Mehmet Bekaroğlu kadın kontenjanından CHP'ye monte edilirken bu Özgür Özel yönetimde değil miydi? CHP'yi mahveden, CHP'yi tanınmaz hale getiren her kararda dahli yok mu? Neyin değişimi bu ya? Atatürkçüler, guguk kuşu operasyonuyla CHP'den tasfiye edilirken bu Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu değil miydi?" şeklinde konuştu.

Dosyası kabarık geçmişi karanlık | Takvim.com.tr CHPnin yeni genel başkanı Özgür Özelin dosyasını açtı! İşte manşet manşet detaylar...

BÖYLE FIRILDAKLIK OLABİLİR Mİ YA?
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı seçildiği günlerde Özgür Özel'in timsah gözyaşlarını da eleştiren Özdil, "Bu seneki seçimde Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı seçildiğinde Meclis'te mutluluktan en çok ağlayan en ön sırada mutluluktan gözyaşı döken Özgür Özel değil miydi? CHP'de böyle bir fırıldaklık olabilir mi ya? Kılıçdaroğlu gitsin diyenlerin üstünü kazıyın trol çıkar demiyor muydu? İşte kazıdık, Özgür Özel çıktı. Bu ikiyüzlü tavır mı değişim yapacak CHP'de? " dedi.

KAYBEDENLER KULÜBÜ! CHPde Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen sona erdi! İşte Kılıçdaroğlunu destekledikleri için kaybeden isimler

MANİSA'YI KAZANAMAYAN TÜRKİYE'Yİ Mİ KAZANACAK?
Özgür Özel'in Manisa'da iki kez belediye başkanlığına aday olduğunu, ikisini de kazanamadığını hatırlatan Özdil "CHP yönetimi medyayı parayla kiraladı. Kendileri açıkladılar. Sözleşmeyle para verip borazanlık yaptırıyorlar. Namuslu gazetecilere küfür ettiriyorlar. Toplumu manipüle ediyorlar. Bu iğrençlikler yapılırken Özgür Özel CHP'nin yönetiminde değil miydi? Özgür Özel, parayla kiralanan medyanın halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bilmiyor muydu? Sesini çıkardı mı hiç? Manisa'da bile karşılığı olmayan biri şimdi komple Türkiye'yi mi kazanacak? Bu mudur değişim?" diye sordu.

CHPnin yeni Genel Başkanı Özgür Özele ilk protesto: Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi

CHP MEDYASI KILIÇDAROĞLU'NU ANINDA SATTI
CHP'nin fonladığı satılık medyaya da büyük tepki gösteren Yılmaz Özdil, "Düne kadar yere göğe sığdıramadıkları Kılıçdaroğlu'nu itin malum yerine sokuyorlar. Özgür Özel'i göklere çıkarıyorlar. Anında sattılar. Yani bakın yarın öbür gün çıkıp bunlar aslında guguk kuşuydu derlerse hiç şaşırmayın. Öylesine döndüler. Bunlara parayı kim veriyor? CHP Genel Merkezi. E şimdi CHP Genel Merkezi kimin? Özgür Özel'in. Anında direksiyonu Özgür Özel'e kırdılar" dedi.

Bu mu değişim Özgür Özel! Birlikte hareket eden vekillerin listesi dikkat çekti... Ekrem İmamoğlundan lider benim paylaşımı

Yerel seçimlere kadar da bu medyanın aynı yalanlara başka isimler üzerinden devam edeceğini söyleyen Özdil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra ne olacağını anlatayım ben size? Bu kiralık, satılık medyada kral öldü yaşasın kral olacak. Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar, Özgür Özel'i omuzlara alacaklar. Ekrem İmamoğlu'nu falan yalamaya başlayacaklar. Tiksinti duyacaksınız o kadar dönecekler. Kılıçdaroğlu'nu o kadar gömecekler. Önümüzdeki yerel seçime kadar siz tıpkı önceki seçim gibi yalan söylemeye devam edecekler. Kesin kazanacağız diyecekler. Yüzde 60 ile kazanacağız diyecekler. Tıpkı Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları gibi Özgür Özel yönetiminden de para alacaklar onu alkışlayıp onu parlatacaklar. Seçime kadar umutlanacaksınız, siz umutlandıkça bunlar para alacak. Netice kaçınılmaz olacak. Değişim denilen Özgür Özel, 13 yıldır CHP'de facia yaratan ekip. Derinlik 10 cm. Suya girsen dize gelmez o kadar kötü seviye. Geçen seçimde medya manipülasyonuyla çok büyük bir fırsat kaçırmıştık. Bu kurultayda da gerçekten birikimli donanımlı isimlerin aday olmasının önü kesilerek çok büyük bir fırsat kaçırılmadı mı? Utanmayanlar adına utandığımız bir yıl."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
Turgay Ciner’in Habertürk’ü siyonistlerin değirmenine su taşıdı: Hamas’ı terör örgütü ilan ettiler | Tepkiyi yediler özür dilediler
SON DAKİKA