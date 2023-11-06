CHP yandaşı Yılmaz Özdil’den Özgür Özel ve fondaş medyaya zehir zemberek sözler

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi 'değişim' çıkışlarıyla gittiği kurultayda koltuğu Özgür Özel'e kaptırdı.
Özgür Özel'in 812 oyla CHP'nin yeni Genel Başkanı seçilmesiyle birlikte "CHP'de ne değişecek?" sorusu gündeme geldi.
Sosyal medyada "al birini vur ötekine", "değişim olmadı", "şimdi ne fark var?" eleştirileri görülürken en dikkat çeken çıkış Sözcü gazetesinden istifa eden Yılmaz Özdil'den geldi.
GUGUK KUŞU YUMURTASI
"Peki gerçekten değişim mi kazandı?" diye soran Yılmaz Özdil, "Bu Özgür Özel mesela, guguk kuşu yumurtalarından biri değil miydi? Kılıçdaroğlu kasetle genel başkan olduktan sonra 2011 yılında milletvekili yapılmadı mı? Guguk kuşu tarafından monte edilmedi mi? Değişim ve yeni başlangıçlar her zaman umuttur. Ama Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Atatürkçü diye kakalayanlar şimdi değişim diyenler değil miydi?" ifadelerini kullandı.
*Özdil, Guguk Kuşu Operasyonu'nu şöyle tanımlıyor: CHP'nin gerçek evlatlarını, Atatürkçüleri dışarı atıp ikinci cumhuriyetçileri, cemaatçileri monte etmek 'guguk kuşu' operasyonudur.
BU NEYİN DEĞİŞİMİ?
CHP ile uzaktan yakından alakası olmayan herkesi Özgür Özel'in desteklediğine dikkat çeken Yılmaz Özdil, "CHP'yle alakası olmadığı halde CHP yönetimine monte edilen HDP çizgisinde politika yapan Kürtçe milliyetçisi olan hatta PKK'yı bile neredeyse övmekten çekinmeyen Sezgin Tanrıkulu'nu savunan bu Özgür Özel değil miydi? Nesi değişim bunun? CHP'yle uzaktan yakından alakası olmayan, sağ partilerde politika yapan, Abdulatif Şener'in Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Kuşoğlu, Guguk kuşu tarafından partiye monte edilirken Özgür Özel de o partinin yöneticisi değil miydi ya? Mehmet Bekaroğlu kadın kontenjanından CHP'ye monte edilirken bu Özgür Özel yönetimde değil miydi? CHP'yi mahveden, CHP'yi tanınmaz hale getiren her kararda dahli yok mu? Neyin değişimi bu ya? Atatürkçüler, guguk kuşu operasyonuyla CHP'den tasfiye edilirken bu Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu değil miydi?" şeklinde konuştu.