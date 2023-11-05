KAYBEDENLER KULÜBÜ! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen sona erdi! İşte Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri için kaybeden isimler

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içerisinde başkaldırma sonuç verdi.

Girilen her seçimden yenilgiyle çıkan CHP kurultayından yeni genel başkanlık için Özgür Özel adı çıktı.

CHP'nin 8. Genel Başkanı olan Özgür Özel ikinci turda 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı.

Yenilgilerinin arasına bir yenisini daha ekleyen Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler de kurultay gecesinin kaybedeni oldu.