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KAYBEDENLER KULÜBÜ! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen sona erdi! İşte Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri için kaybeden isimler

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan tarihi hezimetin ardından değişim seslerinin yükseldiği CHP'de yeni genel başkan Özgür Özel oldu. Ancak parti içi seçimi sadece Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi. Kendisini destekleyen birçok isim de dün hayal kırıklığına uğradı. İşte isim isim kaybedenler kulübü...

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 10:01 Güncelleme 05 Kasım 2023, 12:51
KAYBEDENLER KULÜBÜ! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen sona erdi! İşte Kılıçdaroğlu’nu destekledikleri için kaybeden isimler 1

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içerisinde başkaldırma sonuç verdi.

Girilen her seçimden yenilgiyle çıkan CHP kurultayından yeni genel başkanlık için Özgür Özel adı çıktı.

CHP'nin 8. Genel Başkanı olan Özgür Özel ikinci turda 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı.

Yenilgilerinin arasına bir yenisini daha ekleyen Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler de kurultay gecesinin kaybedeni oldu.

KAYBEDENLER KULÜBÜ! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen sona erdi! İşte Kılıçdaroğlu’nu destekledikleri için kaybeden isimler 2

İŞTE BU İSİMLER…

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde yanında olmuş ve seçim kampanyası için 55 bin 598 TL'lik destekte bulunmuştu.

KAYBEDENLER KULÜBÜ! CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen sona erdi! İşte Kılıçdaroğlu’nu destekledikleri için kaybeden isimler 3

OĞUZ KAAN SALICI

CHP Parti Meclis üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da Kılıçdaroğlu destekçileri arasında yer alıyor.

Partinin örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Salıcı her fırsatta Kılıçdaroğlu'na inancını da dile getirmişti.

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