PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'e ilk protesto: Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi

Son dakika haberleri... Kurultay'da CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel, koltuğa oturduktan saatler sonra protesto edildi. Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret eden Özel'i Kılıçdaroğlu'nu hançerlemekle suçlayan protestocu kadın, “Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 16:02 Güncelleme 05 Kasım 2023, 16:12
CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel’e ilk protesto: Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi

CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel ve beraberindeki 81 il başkanı, ölümünün 17'nci yıl dönümünde partisinin 3'üncü Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Özel, Ecevit'in mezarına partisinin çelengini bıraktıktan sonra dua etti.

Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, "Bugün; 1970'lerde yapılan 2'si yerel, 2'si genel seçimden partimizi birinci parti olarak çıkarma başarısını gösteren, çok partili dönemde şüphesiz CHP'nin en büyük başarılarına imza atan, üstlendiği başbakanlık görevi sırasında Kıbrıs'taki mezalime son veren, Kıbrıs'a yapılan askeri hareketa 'Barış Harekatı' adı veren, 'Biz sadece Türklere değil, Rumlara da barış getirmeye gidiyoruz' diyen ve o karardan sonra Kıbrıs'taki Türk vatandaşlarının, Türklerin katledilmesini durduran, bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmasının yolunu açan, bütün bu yaşananlara rağmen Rum halkıyla ve Yunanistan ile ilişkiler noktasında son derece diplomatik bir çerçeveyi yeniden sağlayabilmiş muhteşem bir devlet adamının huzurundayız. Biz burada 81 il başkanımızla birlikte Genel Başkanımızın ve Başbakanımızın huzurundayız. Ona layık olmaya, partimize layık olmaya çalışacağız. Onun genel başkanlığı devraldığı; Lozan kahramanı, Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa'yı, İsmet Paşa'nın ölümünden sonra yerine geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem Kurtuluş Savaşı'na hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne katkı yapan tüm devlet adamlarını, tüm genel başkanlarımızı minnetle anıyoruz. Bugün burada Sayın Genel Başkanımızın huzurunda saygıyla bulunuyoruz. Ona layık olmaya çalışacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel'e ilk gününde protesto

İLK PROTESTO
Özgür Özel, koltuğa oturmasının üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen protesto edildi.

KILIÇDAROĞLU SANA EKMEK YEDİRDİ
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi. Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasını "Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerlemek" olarak nitelendiren protestocu, "Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı" dedi.

Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
Vakıf Katılım
SON DAKİKA