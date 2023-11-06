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CHP yine aynı CHP! İsimler değişiyor terör sevgisi değişmiyor! PKK cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu Özel'in listesinde

Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlık yarışında yenilgiye uğratan Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Özel'in "değişim" diyerek Genel Başkan olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu gibi Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam çakması aynı siyaseti sürdüreceğinin işareti olurken, terör destekçilerini yanına almayı ihmal etmemesi bunun kanıtı oldu. Terörist cenazelerinde boy gösteren, SİHA’lara karşı çıkan, Kandil’e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Özel’in listesinde yer aldı.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 07:01 Güncelleme 06 Kasım 2023, 07:01
CHP yine aynı CHP! İsimler değişiyor terör sevgisi değişmiyor! PKK cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu Özel’in listesinde

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SESLİ DİNLE

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu dün gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayda koptu.

"Değişim' tartışmalarının gölgesinde yapılan genel başkanlık seçimlerinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan" adayı Özgür Özel kazandı.

Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.

AYNI POLİTİKALARLA YOLA DEVAM
Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen Özgür Özel'in "Değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu ile benzer politikaları güdeceği görüldü.

TERÖR SEVİCİLERE YER VERMEYİ İHAMAL ETMEDİ
Tavşan aday Özgür Özel Parti Meclisi listesinde Sezgin Tanrıkulu gibi terör sevicilerine yer vermeyi ihmal etmedi.

CHP Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu geride bırakarak yeni CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel konuşması sırasında Kandil'e selam çakarken, PKK cenazelerine katılan Sezgin Tanrıkulu gibi isimlere de parti meclisinde yer verdi.

İşte Kandil Yamağı Tanrıkulu'nun daha önceki skandalları!

TSK'YA ÇİRKİN İFTİRA!
SİHA'lara karşı çıkan, PKK'nın kurulduğu köyden Kandil'e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmışı.

Atatürk'ün kurduğu partinin milletvekilliği görevini üstlenen Tanrıkulu, askerimize ve ordumuza yönelik akılalmaz sözlerde bulunmuştu.

Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." ifadelerini kullanmıştı.

"BU ARKADAŞ CHP MİLLETVEKİLİ YAZIKLAR OLSUN"
Programda yer alan Ferhat Murat, "Özrü, kabahatinden büyük oldu" ifadelerini kullanırken, Gazeteci Fuat Uğur ise, "Çok enteresan bu arkadaş CHP milletvekili, yazıklar olsun… PKK'ya tek bir eleştiri bile yapmıyor." diyerek sert tepki göstermişti.

PKK'NIN YALANINA SARILMIŞTI
Tanrıkulu terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sığınarak, teröristlere ait görüntüleri izlediğini söyleyip, konuyu araştırmak için Meclis'e soru önergesi vereceğini duyurmuştu. Atatürk'ün kurduğu partide şanlı Mehmetçiği karalayan bir üslup kullanıp, terör örgütünün yalanlarını savunan bir tutum sergileyen CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki uyandırmıştı.

TERÖRİST CENAZELERİ İÇİN SKANDAL İFADELER
CHP'nin HDPKK komiseri olarak bilinen, CIA'nin TR 705 kodlu ajanı olduğu ortaya çıkan Tanrıkulu, geride bıraktığımız haftalarda Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmişti. Teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullanmıştı.

SİHA'LARI HEDEF ALMIŞTI
CHP'nin tartışmaların odağındaki ismi, iktidara geldikleri vakit ilk iş Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etti. Bu seviyesiz tutum toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken akıllara daha evvelden de SİHA'ları hedef alan Tanrıkulu'nun hadsiz sözleri gelmişti.

TERÖRLE MÜCADELE RAHATSIZ ETTİ
SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul vekili, "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim" ifadelerini kullanarak algı oluşturmaya çalışmıştı.

Bir dönem terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptığı konuşulanlar arasında...

Tanrıkulu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarla görüştürülmemesini eleştirmiş, "Uzaya uydu göndereceksiniz, dünyanın en büyük ordusuna sahip olacaksınız, Gemlik'ten İmralı'ya bir koster gönderemeyeceksiniz." diye konuşmuştu.

TERÖR SUÇLUSU HDP'LİLERE ZİYARET
Daha önce terörist cenazesine katılan, SİHA'ları terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine şaşırtmadı.

Tanrıkulu, HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.

TERÖRİST CEZANESİNE GİTMİŞTİ
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy göstermişti.

PKK PAÇAVRASI ÖNÜNDE KONSER VEREN SÖZDE SANATÇIYA DESTEK
Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne almıştı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katılmıştı.

ERMENİ SOYKIRIMINI SAVUNDU
Bölücü kebapçı lakaplı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sözde Ermeni soykırımını savunanlar arasında.

Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." demişti.

Son dakika: CHPde yeni dönem nasıl olacak? Tavşan aday Özgür Özel emanetçi başkan mı? Ekrem İmamoğlunun planı ne?

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