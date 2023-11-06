CHP yine aynı CHP! İsimler değişiyor terör sevgisi değişmiyor! PKK cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu Özel’in listesinde

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu dün gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayda koptu.
"Değişim' tartışmalarının gölgesinde yapılan genel başkanlık seçimlerinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan" adayı Özgür Özel kazandı.
Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.
AYNI POLİTİKALARLA YOLA DEVAM
Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen Özgür Özel'in "Değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu ile benzer politikaları güdeceği görüldü.
TERÖR SEVİCİLERE YER VERMEYİ İHAMAL ETMEDİ
Tavşan aday Özgür Özel Parti Meclisi listesinde Sezgin Tanrıkulu gibi terör sevicilerine yer vermeyi ihmal etmedi.
CHP Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu geride bırakarak yeni CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel konuşması sırasında Kandil'e selam çakarken, PKK cenazelerine katılan Sezgin Tanrıkulu gibi isimlere de parti meclisinde yer verdi.
İşte Kandil Yamağı Tanrıkulu'nun daha önceki skandalları!
TSK'YA ÇİRKİN İFTİRA!
SİHA'lara karşı çıkan, PKK'nın kurulduğu köyden Kandil'e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmışı.
Atatürk'ün kurduğu partinin milletvekilliği görevini üstlenen Tanrıkulu, askerimize ve ordumuza yönelik akılalmaz sözlerde bulunmuştu.
Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." ifadelerini kullanmıştı.
"BU ARKADAŞ CHP MİLLETVEKİLİ YAZIKLAR OLSUN"
Programda yer alan Ferhat Murat, "Özrü, kabahatinden büyük oldu" ifadelerini kullanırken, Gazeteci Fuat Uğur ise, "Çok enteresan bu arkadaş CHP milletvekili, yazıklar olsun… PKK'ya tek bir eleştiri bile yapmıyor." diyerek sert tepki göstermişti.