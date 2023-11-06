CHP yine aynı CHP! İsimler değişiyor terör sevgisi değişmiyor! PKK cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu Özel’in listesinde

PKK'NIN YALANINA SARILMIŞTI Tanrıkulu terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sığınarak, teröristlere ait görüntüleri izlediğini söyleyip, konuyu araştırmak için Meclis'e soru önergesi vereceğini duyurmuştu. Atatürk'ün kurduğu partide şanlı Mehmetçiği karalayan bir üslup kullanıp, terör örgütünün yalanlarını savunan bir tutum sergileyen CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki uyandırmıştı.

SİHA'LARI HEDEF ALMIŞTI

CHP'nin tartışmaların odağındaki ismi, iktidara geldikleri vakit ilk iş Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etti. Bu seviyesiz tutum toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken akıllara daha evvelden de SİHA'ları hedef alan Tanrıkulu'nun hadsiz sözleri gelmişti.

TERÖRLE MÜCADELE RAHATSIZ ETTİ

SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul vekili, "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim" ifadelerini kullanarak algı oluşturmaya çalışmıştı.