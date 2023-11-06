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Demir Kubbe kontrolden çıktı! Hamas füzelerini engellemek isterken İsrail'i vurdu

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanı sürerken Gazze'deki direniş gruplarının da İsrail saldırılarına karşılık roket atışları sürüyor. İşgalci İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe Hamas'ın füzelerini engellemek isterken yanlış ateşlenince İsrail tarafında yere düştü. O anlar kameralara yansıdı...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 10:04 Güncelleme 06 Kasım 2023, 10:23
Demir Kubbe kontrolden çıktı! Hamas füzelerini engellemek isterken İsrail’i vurdu

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçuna imza atıyor.

Abluka altındaki Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak kadın çocuk dinlemeden katletti.

Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombalama yapan katil İsrail Hamas'ın İzzeddin El-Kassam Tugaylarının büyük direnişiyle karşılaştı.

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FÜZELERLE KARŞILIK
Hamas işgal tanklarını tek tek avlarken İsrail'den gelen bombardımana karşı da füze atışları yapıyor.

DEMİR KUBBE KAFAYI YEDİ
İşgalci İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe Hamas'ın füzelerini engellemek isterken yanlış ateşlenince İsrail tarafında yere düştü.

O anlar kameralara yansıdı...

DEMİR KUBBE
İşgalci İsrail'in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe'nin çalışmaları Rafael Advanced Defense Systems tarafından 2007'de başlamıştı.

Demir Kubbe'nin ilk testleri Temmuz 2008'de ve son testi Temmuz 2010'da yapıldı. Sistem, Mart 2011'de de teslim edilerek 7 Nisan 2011'de Gazze'den gelen bir Grad füzesinin önlenmesiyle operasyonel hale geldi.

Savunma doktrininin önemli bir parçasını ve ilk hattını oluşturan İsrail füze savunma mimarisinin temel amacını, füze atım kapasitesinin tahrip edilmesi ve füzelerin havada imhası için erken uyarı, tespit ve aktif savunma sağlanması oluşturuyor.

Bu bağlamda İsrail, dışardan gelebilecek füze ve roket tehditlerine karşı katmanlı hava savunma sistemi geliştirmeye devam ediyor. İsrail'in Hava Savunma Sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmana ayrılıyor.

"SİSTEM DOYUMA ULAŞTIĞINDA ETKİSİZ HALE GELEBİLİYOR"
Özellikle farklı alanlardan eş zamanlı seri füze veya roket atışlarıyla sistemin doyuma ulaşması halinde, Demir Kubbe kalkanı yetersiz kalabiliyor.

Ayrıca saldırıyı yapanların silah ve mühimmat konusunda envanterini genişletmesiyle de İsrail'i hedef alan mühimmatın tespit ve imhası için etkin biçimde çalışması zor hale geliyor.

Demir Kubbe'nin mücadele ettiği füze ve roketlerin imalatı ile İsrail'in ihtiyaç duyduğu teknolojik gereksinimlerin arasında maliyet ve hız bakımından bir uçurum mevcut.

TEK ROKETİ ÖNLEMEK İÇİN 20-100 BİN DOLAR MALİYET
Sisteminin tamamının batarya başına 100 milyon dolar maliyeti olduğu belirtilirken, Demir Kubbe'nin tek bir roketi dahi önleme maliyetinin 20 bin ila 100 bin dolar arasında değişebildiği ancak saldırıda engellenen en ucuz roketlerin maliyetinin ise 100 doları aşmadığı ifade ediliyor.

Buradaki maliyet asimetrisi, İsrail'in bölgede özelikle Hamas ve Hizbullah gibi aktörlerle ilişkilerinde ana dinamiklerden birini oluşturuyor.

Bu nedenle İsrail'in en ileri hava savunma teknolojisinin, Hamas ve İslami Cihad'ın birçoğu atölye şartlarında üretilen füze ve roketlerinin niceliği karşısında bazen yetersiz kaldığı görülüyor.

Uçak, helikopter, insansız hava aracı (İHA), seyir füzesi, hassas güdümlü füze gibi platform ve mühimmatlara karşı da etkili olan Demir Kubbe, tespit ve takip radarı, muharebe yönetim ve silah kontrol sistemi, füze ateşleme birimi olmak üzere 3 unsurdan oluşuyor.

Demir Kubbe'nin sahip olduğu batarya sisteminin her biri 20 adet Tamir füzesi atabilme kapasitesine sahipken toplamda 600-800 arası füze atılma kapasitesi bulunuyor.

Radar sistemiyle havada 1100 hedefi gözlemleyebilen bu sistemin kullanımının maliyeti çok olsa da Demir Kubbe, çok sayıda tehdidi aynı anda önleme yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

Demir Kubbenin, yaklaşan roketi oldukça hassas şekilde takip edebilme, hangi roketlerin ateşleneceğini seçebilme, füze atımlarını karşılayabilmek ve sivil zayiatı önleyebilme noktasında avantajı bulunuyor.

Ayrıca İsrail'e atılan roketlerin hepsini önlemeye çalışmaya programlı olmayan bir sistem olan Demir Kubbe, atılan mühimmatların herhangi bir can ve mal kaybına neden olmayacak bir konuma düşüp düşmeyeceğini hesaplayarak ona göre hedeflerini seçiyor.

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