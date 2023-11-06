Demir Kubbe kontrolden çıktı! Hamas füzelerini engellemek isterken İsrail’i vurdu

FÜZELERLE KARŞILIK Hamas işgal tanklarını tek tek avlarken İsrail'den gelen bombardımana karşı da füze atışları yapıyor.

Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombalama yapan katil İsrail Hamas'ın İzzeddin El-Kassam Tugaylarının büyük direnişiyle karşılaştı.

Abluka altındaki Gazze 'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak kadın çocuk dinlemeden katletti.

Demir Kubbe'nin ilk testleri Temmuz 2008'de ve son testi Temmuz 2010'da yapıldı. Sistem, Mart 2011'de de teslim edilerek 7 Nisan 2011'de Gazze 'den gelen bir Grad füzesinin önlenmesiyle operasyonel hale geldi.

DEMİR KUBBE İşgalci İsrail'in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe'nin çalışmaları Rafael Advanced Defense Systems tarafından 2007'de başlamıştı.

Savunma doktrininin önemli bir parçasını ve ilk hattını oluşturan İsrail füze savunma mimarisinin temel amacını, füze atım kapasitesinin tahrip edilmesi ve füzelerin havada imhası için erken uyarı, tespit ve aktif savunma sağlanması oluşturuyor.

Bu bağlamda İsrail, dışardan gelebilecek füze ve roket tehditlerine karşı katmanlı hava savunma sistemi geliştirmeye devam ediyor. İsrail'in Hava Savunma Sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmana ayrılıyor.

"SİSTEM DOYUMA ULAŞTIĞINDA ETKİSİZ HALE GELEBİLİYOR"

Özellikle farklı alanlardan eş zamanlı seri füze veya roket atışlarıyla sistemin doyuma ulaşması halinde, Demir Kubbe kalkanı yetersiz kalabiliyor.

Ayrıca saldırıyı yapanların silah ve mühimmat konusunda envanterini genişletmesiyle de İsrail'i hedef alan mühimmatın tespit ve imhası için etkin biçimde çalışması zor hale geliyor.

Demir Kubbe'nin mücadele ettiği füze ve roketlerin imalatı ile İsrail'in ihtiyaç duyduğu teknolojik gereksinimlerin arasında maliyet ve hız bakımından bir uçurum mevcut.