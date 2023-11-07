PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de yeni muhalif grup oluştu | Kendi içlerinde 3'e bölünebilirler! Özgür Özel'e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlık yarışında deviren Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu. CHP'de 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçiminde ise İmamoğlu ve Özel arasında kriz çıktığı iddia edildi. Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'nin yeni A Takımı belli olurken, öğle saatlerine kadar süren PM ve YDK seçimleri, partide yeni bir muhalif oluşum doğurdu. Özel'e karşı oluşturulan gruptan 8 isim PM'ye girerek, değişimcilerin listesini deldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 21:55 Güncelleme 07 Kasım 2023, 08:10
CHP’de yeni muhalif grup oluştu | Kendi içlerinde 3’e bölünebilirler! Özgür Özel’e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi

HABERİ
SESLİ DİNLE

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu koptu. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oldu. Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak yeni genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

SIRA PARTİ MECLİSİNE GELDİ ORTALIK KARIŞTI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 2. bölümünde ise 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapıldı.



İLK GÜNDE PAZARLIK BAŞLADI
Genel Başkanlığın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e geçtiği CHP'de PM ve YDK üyelerinin seçimi, yeni pazarlık masalarının kurulması yüzünden 9 saat gecikti. İddiaya göre, değişim hareketinin iki lideri İmamoğlu ve Özel, kendi partililerini 60 kişilik PM'ye sokabilmek için "üye bölüşümüne" gitti.



İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E "BENİM SAYEMDE SEÇİLDİN" MESAJI
İmamoğlu, değişimcilerden yana olduğunu açıkça destekleyerek, İstanbul'daki 185 parti delegesinin desteğini Özgür Özel'e aktararak, genel başkanlık seçiminin kaderini değiştirmişti. Özgür Özel'in genel başkan olmasında büyük pay sahibi olan Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ince bir mesaj vererek, adeta "Unutma, benim sayemde genel başkan oldun" demişti.



CHP'NİN A TAKIMI BELLİ OLDU
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'nin A takımı belli oldu.

185 OY GEÇERSİZ SAYILDI
PM seçimde 1366 delegenden 1277 delege oy kullandı. Kullanılan oyların 1092'si geçerli olurken 185 oy geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara üç gün itiraz süresi verildi.

Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen seçim yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.

ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİ DELİNDİ
Kurulan 23 sandıkta 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanıldı. Sonuçlara göre Özgür Özel'in anahtar listesini beş kişi deldi.

Genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Mehmet Tüm, Koza Yardımcı, Saniye Barut, Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı ve Orhan Sarıbal PM'ye giren 8 kişilik "Denge ve Denetleme" grubunu oluşturdu.

Bağımsız aday Deniz Yavuz Yılmaz ile birlikte Özel'in listesini delen üyelerin sayısı 9'a çıktı.
Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı ile Canan Kaftancıoğlu tarafından oluşturan "Denge ve Denetleme Listesi"nin, yeni PM'de muhalif kanadı temsil etmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER LİSTEDE
Öte yandan Özel'in listesi üzerinden PM'ye giren birçok siyasinin İmamoğlu'na yakın olması dikkat çekti.

Yeni PM'de 8 kişilik "muhalif" grubun yanı sıra, Özel'in listesinde de ayrışmalar olabileceği değerlendiriliyor.

3 GRUBA BÖLÜNEBİLİRLER
"Değişimci" grubun içinde ilerleyen süreçte "Özel'ciler" ve "İmamoğlu'cular" şeklinde iki oluşumun farklı görüşleri savunabileceği kulislerde konuşuluyor.

TANRIKULU PM'YE GİREMEDİ
TSK ve Mehmetçik'e sayısız iftira atmasına rağmen Özel'in A takımında yer alan Sezgin Tanrıkulu ise PM'ye girmeyi başaramadı.

Yeterli oyu alamayıp saf dışı kalan Tanrıkulu, kendisine ancak yedek üyeler arasında yer bulabildi.

İşte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki isimler...

  1. GÖKAN ZEYBEK
  2. ÖZGÜR KARABAT
  3. BEDİRHAN BERK DOĞRU
  4. OZAN IŞIK
  5. DENİZ YÜCEL
  6. GAMZE TAŞCIER
  7. MURAT BAKAN
  8. SUAT ÖZÇAĞDAŞ
  9. CEM AYDIN
  10. BAKİ AYDÖNER
  11. ENSAR AYTEKİN
  12. M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
  13. SELİN SAYEK BÖKE
  14. CANAN TAŞER
  15. PINAR UZUN OKAKIN
  16. MAHİR YÜKSEL
  17. ERHAN ADEM
  18. BURHANETTİN BULUT
  19. ECEVİT KELEŞ
  20. ALİ ABBAS ERTÜRK
  21. HİKMET ERBİLGİN
  22. ALİ HAYDAR FIRAT
  23. BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
  24. HÜSEYİN YAŞAR
  25. BERKER ESEN
  26. ULAŞ KARASU
  27. MÜSLİM SARI
  28. DENİZ YAVUZYILMAZ
  29. ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
  30. ÖZGÜR CEYLAN
  31. HİKMET YALIM HALICI
  32. ERBİL AYDINLIK
  33. SEVGİ KILIÇ
  34. YALÇIN GÖRGÖZ
  35. ORHAN SARIBAL
  36. TURGAY ÖZCAN
  37. MELİSA UĞRAŞ
  38. MEHMET TÜM
  39. ALİ HAYDAR HAKVERDİ
  40. MEHMET NECATİ YAĞCI
  41. SİNEM KIRÇİÇEK
  42. MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
  43. İSMAİL ATAKAN ÜNVER
  44. SEMRA DİNÇER
  45. NEVAF BİLEK
  46. HÜSEYİN CAN GÜNER
  47. AHMET HAKAN UYANIK
  48. BORA TERZİ
  49. ERTAN AKBABA
  50. DURSUN BULUT
  51. OĞUZ KAAN SALICI
  52. ŞENGÜL YEŞİLDAL
  53. EMİN UMUT DİKİLİ
  54. EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
  55. SİNAN ADIYAMAN
  56. MUSTAFA ADIGÜZEL
  57. ERDAL AKSÜNGER
  58. MURAT ÇAN
  59. VELİ ÖZDEMİR
  60. NECDET SARAÇ

BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU ÜYELERİ

  1. YANKI BAĞCIOĞLU
  2. YALÇIN KARATEPE
  3. VOLKAN DEMİR
  4. BARAN BOZOĞLU
  5. İLHAN UZGEL
  6. GÜLŞAH DENİZ ATALAR
  7. FETHİ AÇIKEL
  8. GÖKÇE GÖKÇEN

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

  1. AYÇA AKPEK ŞENAY
  2. ESİN FATMA TEMEL
  3. HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
  4. İSMAİL EMRE TELCİ
  5. EKİNCAN AKSOY
  6. ÖZKAN TİCE
  7. AYSEMİN GÜLMEZ
  8. DENİZ ÇAKIR
  9. SÜLEYMAN BÜLBÜL
  10. DENİZ DEMİRÖZ
  11. NURDAN YÜCAL
  12. TURAN TAŞKIN ÖZER
  13. ALİ BALTA
  14. ÖZGÜR SAĞLAM
  15. REMZİ KAZMAZ

** Kadın ve gençlik kotası sonrası PM'deki 6 isim değişecek.



CIA KOD 705'TEN VAZGEÇMİYORLAR!
Özel'in A Takımı'nda dikkat çeken isimlerden birisi de Sezgin Tanrıkulu... TSK'ya yönelik iftiraları nedeniyle her kesimden tepki alan Tanrıkulu'nun yeniden listeye girmesi tepki çekti.

"TSK köyleri yaktı" dedi, soruşturma başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını da dile getiren Tanrıkulu, " Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." demişti.

Birçok kesimden tepki alan Tanrıkulu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılarak siyasete giren Tanrıkulu, Aynı yıl 19 Aralık tarihinde İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi. 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan Yardımcılığı görevi bitti. 2018 Türkiye genel seçimlerinde yeniden CHP İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde ise bu sefer Diyarbakır'dan aday gösterilen Tanrıkulu, CHP Diyarbakır milletvekili seçilmiştir.

Dosyası kabarık geçmişi karanlık | Takvim.com.tr CHPnin yeni genel başkanı Özgür Özelin dosyasını açtı! İşte manşet manşet detaylar...
KAYBEDENLER KULÜBÜ! CHPde Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen sona erdi! İşte Kılıçdaroğlunu destekledikleri için kaybeden isimler

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 16’ncı toplantısı dolayısıyla bugün Özbekistan’a gidiyor
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail istimlak planını ilan etti! Orta Doğu ülkelerine açık tehdit: İşgal ordusu her yere gidebilir
Kuzey Marmara Otoyolu
SON DAKİKA