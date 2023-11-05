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Bu mu değişim Özgür Özel! Birlikte hareket eden vekillerin listesi dikkat çekti... Ekrem İmamoğlu'ndan "lider benim" paylaşımı

Kavga ve entrikanın bitmediği CHP'de 13 yıldır koltukta oturan Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan" adayı Özgür Özel'e seçimi kaybetti. Özgür Özel'in "değişim" diyerek Genel Başkan olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu gibi Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam çakması aynı siyaseti sürdüreceğinin işareti olurken birlikte hareket ettiği vekiller ise bunun kanıtı niteliğinde oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 13:42 Güncelleme 06 Kasım 2023, 09:30
Bu mu değişim Özgür Özel! Birlikte hareket eden vekillerin listesi dikkat çekti... Ekrem İmamoğlu’ndan lider benim paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu dün gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayda koptu.

"Değişim' tartışmalarının gölgesinde yapılan genel başkanlık seçimlerinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan" adayı Özgür Özel kazandı.

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Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.

"DEĞİŞİM" DEDİ AMA AYNI KAFA DEVAM
Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen Özgür Özel'in "Değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu ile benzer politikaları güdeceği dün belli oldu.

KILIÇDAROĞLU GİBİ DEMİRTAŞ'A KAVALA'YA SELAM ÇAKTI!
Dün kürsüye çıkan Özgür Özel, konuşmasının hemen başında terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam çaktı.

Özel şunları söyledi:

"Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun."

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"KILIÇDAROĞLU'NUN DENEYİMLERİNDEN, BİRİKİMLERİNDEN YARARLANMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun politikalarını sürdüreceğini de söyledi.

Bugün Ankara'da bir otelde partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen Özel toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu birlikte alkışladıklarını belirterek, bundan sonra da kendisinden her türlü katkıyı almayı, onun deneyimden ve onun birikiminden istifade etmeyi sürdüreceklerini söylen Özel, şunları kaydetti:

"Ama bugün Parti Meclisinden sonra 48 saat itiraz süresi oluyor. Mazbatanın ne zaman verileceği belirginleştikten sonra Sayın Genel Başkan'ımızla görüşeceğiz. Elbette bir devir teslimi olacak. Yani şeklen bir devir teslim olacak ama Sayın Genel Başkan'ımızın biriktirdiği tecrübesini bize sürekli aktardığı bir iletişim kanalı da her zaman açık olacak. Biz Türkiye'yi yönetmeye layık gördüğümüz ve her iki kişiden neredeyse birinin desteğini almış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun deneyimlerinden, birikimlerinden yararlanmayı tüm süreçte sürdüreceğiz."

BERABER YOL YÜRÜDÜĞÜ İSİMLER
Özel'in Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" demesine rağmen etrafına topladığı vekiller de yıllardır Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan isimlerden oluşuyor.

İşte oisimler ve vekillk yaptıkları dönem sayıları:

Engin Altay: 7. dönemi

Erdoğan Toprak: 7. dönemi

Yaşar Tüzün: 6. dönemi

Bülent Tezcan: 5. dönemi

Tekin Bingöl: 5. dönemi

Sezgin Tanrıkulu: 5. dönemi

Murat Emir: 4. dönemi

Selin Sayek Böke: 3 dönem

Ali Mahir Başarır: 2. dönemi

Gamze Taşçıer: 2 . dönemi

İMAMOĞLU'NDAN LİDER BENİM POZU
Öte yandan Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun "Tavşan" adayı olduğu da artık tescillendi... Öyle ki daha önce İmamoğlu Özel'i destekleyeceğini belirtmiş ve 2028 emellerineden bahsetmişti Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" diyerek planı açık etmişti.

Özel'in seçimi kazanmasının ardından İmamoğlu'ndan "lider benim" pozu geldi.

Kurultayda Divan Başkanı olarak Özgür Özel'in kazandığını ilan eden isim olan Ekrem İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de." ifadelerine yer verdi.

Ancak paylaşılan fotoğrafta İmamoğlu'nun ön planda olduğu Özgür Özel'in ise arka planda olduğu hatta dikkatli bakmayınca anlaşılmadığı da görüldü.

BÖYLE Mİ DEĞİŞİM OLACAK
Yaşananlar böyle mi değişim olacak yorumlarını da beraberinde getirdi.

İMAMOĞLU ÖZEL SÜRTÜŞMESİ SONRASI LİSTE BELLİ OLDU
Öte yandan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Parti Meclisi listelerinde de sürtüşme yaşadı ve liste 3 kez ertelendi.

Açıklanan listede Sezgin Tanrıkulu'nun yer alması tepki çekti.

İşte o isimler:

PARTİ MECLİSİ
Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalım Halıcı, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, Hüseyin Can Güner, Bedirhan Berk Doğru, Berker Esen, Cem Aydın, Umut Dikili, Uğurcan İrak, Ahmet Hakan Uyanık, Ali Abbas Ertürk, Ali Haydar Fırat, Vahap Tuncer, Hüseyin Yaşar, Erkan Aydın, Haşim Öztürk, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Dursun Bulut, Erdal Aksünger Ertan Akbaba, Mahir Yüksel, Murat Sönmez, Turgay Özcan, Hikmet Erbilgin, Cenk Erdöl, Necati Yağcı, Alkım Denizaslanı, Erhan Adem, Ecevit Keleş, Ahmet Kaya, Bora Terzi, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Yalçın Görgöz, Dilşat Korkulu, Sinan Adıyaman, Tahsin Tarhan, İsmail Atakan Üniver, Ozan Işık, Baki Aydöner, Murat Kubilay, Gamze Taşçıer, Gizem Coşkun, Melisa Uğraş, Canan Taşer, Aysu Bahar Gülbek, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Şengül Yeşildal, Şaziye Öztürk, Erbil Aydınlık, Pınar Uzun Okakın, Altınay Görmüş, Hacer Taş Gültepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Burcu Düzen, Nazan Güneysu, Fatma Köse Şadi Özdemir

BİLİM, YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
Fethi Açıkel, Gülşah Deniz Atalar, Yankı Bağcıoğlu, Baran Bozoğlu, Volkan Demir, Ali Rıza Erbay, Armağan Erdoğan, Gökçe Gökçen, Yalçın Karatepe, Andaç Pamuk, Tolga Sağ, İlhan Uzgel

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Ekincan Aksoy, Esin Fatma Temel, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, İsmail Emre Telci, Deniz Çakır, Özkan Tice, Muhittin Tığlı, Özgür Sağlam, Deniz Demiröz, Ali Balta, Aysemin Gülmez, Ayça Akpek, Nurdan Yücel, Hümeyra Akkuş



"A TAKIMI" PM ÜYELERİ ARASINDAN SEÇİLECEK
Genel başkanın "A Takımı" olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi üyeleri arasından seçiliyor.

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