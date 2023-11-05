Bu mu değişim Özgür Özel! Birlikte hareket eden vekillerin listesi dikkat çekti... Ekrem İmamoğlu'ndan "lider benim" paylaşımı

İMAMOĞLU'NDAN LİDER BENİM POZU

Öte yandan Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun "Tavşan" adayı olduğu da artık tescillendi... Öyle ki daha önce İmamoğlu Özel'i destekleyeceğini belirtmiş ve 2028 emellerineden bahsetmişti Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" diyerek planı açık etmişti.

Özel'in seçimi kazanmasının ardından İmamoğlu'ndan "lider benim" pozu geldi.

Kurultayda Divan Başkanı olarak Özgür Özel'in kazandığını ilan eden isim olan Ekrem İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de." ifadelerine yer verdi.

Ancak paylaşılan fotoğrafta İmamoğlu'nun ön planda olduğu Özgür Özel'in ise arka planda olduğu hatta dikkatli bakmayınca anlaşılmadığı da görüldü.

BÖYLE Mİ DEĞİŞİM OLACAK

Yaşananlar böyle mi değişim olacak yorumlarını da beraberinde getirdi.

İMAMOĞLU ÖZEL SÜRTÜŞMESİ SONRASI LİSTE BELLİ OLDU

Öte yandan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Parti Meclisi listelerinde de sürtüşme yaşadı ve liste 3 kez ertelendi.

Açıklanan listede Sezgin Tanrıkulu'nun yer alması tepki çekti.

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