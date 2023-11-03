İdris Nebi Hatipoğlu İyi Parti’den istifa etmişti! Meral Akşener’den bomba açıklama: Vicdani bir problem yaşanıyor

Kütahya merkeze bağlı Alayunt Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatipoğlu'nun istifasını değerlendirdi.
Kütahya merkeze bağlı Alayunt Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatipoğlu'nun istifasını değerlendirdi.
İstifayı bir irade beyanı olarak gördüğünü ve saygı duyduğunu belirten Akşener, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar istifa edip gitmiş hiçbir arkadaşımız hakkında konuşmadım. İster milletvekili olsun ister bir üyemiz olsun haklarında bir beyanım olmaz, olmadı. Ama genellikle büyük haksızlıklar. Çünkü vicdani bir problem yaşanıyor sonrasında. Büyük haksızlıklarla itham edilerek bir süre sonra konuşmalar başlar. O zaman gerekli cevapları vermişimdir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Sayın Hatipoğlu'na başarılar diliyorum. Yani benim nasıl karşıladığım değil Eskişehirlilerin nasıl karşıladığı önemli olan. Onları da zaman içerisinde göreceğiz."
Akşener, Hatipoğlu'nun "gördüğü lüzum üzerine" ayrıldığı için bu konuda kendisinin söyleyecek bir sözünün olmadığını dile getirdi.
Hatipoğlu'nun genel seçim öncesi yaptıkları temayül yoklamasından birinci çıktığını hatırlatan Akşener, "Yani bizim üyelerimiz tarafından birinci sırada çıkmış bir arkadaşımız. O nedenle söyleyecek bir sözüm yok. Hayırlısı olsun. Özellikle Eskişehir'deki insanlar değerlendirecek, olumlu veya olumsuz. O konuda yorum yapmama gibi bir prensibim oldu bugüne kadar ve hiç yapmadım." diye konuştu.
NELER YAŞANMIŞTI?
Yerel seçimlere CHP'de ayrı gireceğini açıklayan Akşener'in partisinde, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmişti.
DERİN GÖRÜŞ AYRILIKLARI YAŞAMAKTAYDIM
Hatipoğlu, açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
AT PAZARLIĞI YENİDEN YÜKLENİYOR
Seçimden sonraki dönemde CHP ile ortaklık yapmayacakları konusunda kesin bir dille açıklamalar yapan Hatipoğlu'nun bu istifası İyi Parti'nin önümüzdeki günlerde CHP ile yeniden "at pazarlığı"na başlayabileceği değerlendirmelerine neden olmuştu.
Zira aylar önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kaybettik" açıklamasıyla birlikte İYİ Partili isimler yerel seçimlere CHP'den ayrı girme niyetlerini dillendirmeye başlamıştı. Seçimlerde CHP ile birliktelik istemediklerini açıklayan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu o dönem peş peşe açıklamalar yapmıştı.
İYİ PARTİ'DE BİR İSTİFA DAHA: AKŞENER'İN BASIN DANIŞMANI DA AYRILDI
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla Meral Akşener'in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Murat İde'nin görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Zorlu " Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Murat İde'ye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
ESKİ İLÇE BAŞKANI'NDAN OLAY YORUM!
Peş peşe yaşanan depremlerin ardından Nebi Hatipoğlu'nun istifa açıklamasını alıntılayan İYİ Parti Eski Tuzla İlçe Başkanı İhsan Önder Albayrak, zehir zemberek ifadeler kullanarak Meral Akşener ve İYİ Parti yönetimine sert tepki gösterdi.
Albayrak Meral Akşener ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu etiketlediği bir sosyal medya açıklamasında "Göreceksiniz daha ne istifalar olacak" dedi ve partideki "maddi" ilişkilere dikkat çekti.
"İYİ PARTİ'DE PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR"
Albayrak şunları paylaştı: Kuruluşundan itibaren hayatımın neredeyse her anını 7/24 İYİ Parti için harcadım. İl yöneticiliği yaptım, İlçe Başkanlığı yaptım. Maddi ve manevi her koşulun altından kalktım. Hatta Tuzla'da yüzde 23 oy oranını yakaladım. Anket şirketlerinin o tarihlerdeki yayınlarından görebilirsiniz… Gerek liyakat, gerekse emek olarak milletvekilliğini hakettiğimi düşünürken, aaa birde baktım ki parayı veren düdüğü çalar dediler. Oysa belki 3 katını harcamıştım o 5.5 senede… O an istifa kararı aldım.
"DAHA NE İSTİFALAR GELECEK"
Şimdi parayla verdiğiniz vekilliklerin hayrını görün. Bu daha ilk, göreceksiniz daha ne istifalar gelecek… Adam bastırmış parayı almış ilk sırayı ne vefa bekliyorsunuz ki… Satın alınmış vekillik bağlılık getirmez. Şimdi hem onları ve hemde bizim gibi Vatan sevdalılarını kaybettiniz. İyi parti Yönetimi, Bravo size…