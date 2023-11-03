İdris Nebi Hatipoğlu İyi Parti’den istifa etmişti! Meral Akşener’den bomba açıklama: Vicdani bir problem yaşanıyor





İstifayı bir irade beyanı olarak gördüğünü ve saygı duyduğunu belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar istifa edip gitmiş hiçbir arkadaşımız hakkında konuşmadım. İster milletvekili olsun ister bir üyemiz olsun haklarında bir beyanım olmaz, olmadı. Ama genellikle büyük haksızlıklar. Çünkü vicdani bir problem yaşanıyor sonrasında. Büyük haksızlıklarla itham edilerek bir süre sonra konuşmalar başlar. O zaman gerekli cevapları vermişimdir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Sayın Hatipoğlu'na başarılar diliyorum. Yani benim nasıl karşıladığım değil Eskişehirlilerin nasıl karşıladığı önemli olan. Onları da zaman içerisinde göreceğiz."