İdris Nebi Hatipoğlu İyi Parti’den istifa etmişti! Meral Akşener’den bomba açıklama: Vicdani bir problem yaşanıyor

Zira aylar önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in "Kaybettik" açıklamasıyla birlikte İYİ Partili isimler yerel seçimlere CHP'den ayrı girme niyetlerini dillendirmeye başlamıştı. Seçimlerde CHP ile birliktelik istemediklerini açıklayan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu o dönem peş peşe açıklamalar yapmıştı.

AT PAZARLIĞI YENİDEN YÜKLENİYOR Seçimden sonraki dönemde CHP ile ortaklık yapmayacakları konusunda kesin bir dille açıklamalar yapan Hatipoğlu'nun bu istifası İyi Parti 'nin önümüzdeki günlerde CHP ile yeniden "at pazarlığı"na başlayabileceği değerlendirmelerine neden olmuştu.

İYİ PARTİ'DE BİR İSTİFA DAHA: AKŞENER'İN BASIN DANIŞMANI DA AYRILDI İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla Meral Akşener 'in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Murat İde'nin görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Zorlu " Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Murat İde'ye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

ESKİ İLÇE BAŞKANI'NDAN OLAY YORUM!

Peş peşe yaşanan depremlerin ardından Nebi Hatipoğlu'nun istifa açıklamasını alıntılayan İYİ Parti Eski Tuzla İlçe Başkanı İhsan Önder Albayrak, zehir zemberek ifadeler kullanarak Meral Akşener ve İYİ Parti yönetimine sert tepki gösterdi.

Albayrak Meral Akşener ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu etiketlediği bir sosyal medya açıklamasında "Göreceksiniz daha ne istifalar olacak" dedi ve partideki "maddi" ilişkilere dikkat çekti.



"İYİ PARTİ'DE PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR"

Albayrak şunları paylaştı: Kuruluşundan itibaren hayatımın neredeyse her anını 7/24 İYİ Parti için harcadım. İl yöneticiliği yaptım, İlçe Başkanlığı yaptım. Maddi ve manevi her koşulun altından kalktım. Hatta Tuzla'da yüzde 23 oy oranını yakaladım. Anket şirketlerinin o tarihlerdeki yayınlarından görebilirsiniz… Gerek liyakat, gerekse emek olarak milletvekilliğini hakettiğimi düşünürken, aaa birde baktım ki parayı veren düdüğü çalar dediler. Oysa belki 3 katını harcamıştım o 5.5 senede… O an istifa kararı aldım.