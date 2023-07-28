SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

İttifak kaosu! İYİ Parti'de 'yerel seçim' ateşi: "Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyoruz"

28 Mayıs sonrası açığa çıkan söylemler, İYİ Parti tabanının müstakil seçim isteği, gizli protokol krizi... İYİ Parti ve CHP hattında sular durulmuyor. Meral Akşener'in kurmayları defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini dillendirirken; "CHP'siz yerel seçim" söylemleri tavan yaptı. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" dedi. CHP'nin İYİ Parti aleyhinde çalıştığını söyleyen Hatipoğlu, CHP'nin yerel sçeimlerde kazanması şansını 'sıfır' olarak tanımladı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 16:00 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 16:11
İttifak kaosu! İYİ Parti’de ’yerel seçim’ ateşi: Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyoruz

Türkiye, yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarının binbir kaos, kavga ve dövüşüne şahitlik ediyor.

28 Mayıs 2023'teki tarihi hezimet sonrası CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerilmiş vaziyette. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullandı.



PARTİ TABANA YEREL SEÇİMLERE MÜSTAKİL GİRME NİYETİNDE
Akşener'in kurmayları da defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden kaybedildiğini yüksek perdeden dillendirdi.

Parti tabanı yerel seçimlere müstakil girilmesini istedi, İYİ Partili isimler de bu doğrultuda sinyaller verdi. Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı görevine getirilen Buğra Kavuncu kendisini yollara vurup il il gezerek nabız yokladı.


*İlgili haberi okumak için görsele tıklayınız

PROTOKOL KRİZİ BARDAĞI TAŞIRDI! İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'DANSÖZ' GÖNDERMESİ
Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı üzerinden yapılan gizli protokol de CHP - İYİ Parti hattında büyük gerilime neden oldu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise "Biz sahada kendisi için oy isterken, meğer o, Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de Kılıçdaroğlu'na 'dansöz' göndermesinde bulunarak "Bizzat kendi partisi içerisindeki insanlardan bile belli protokolün detaylarının saklanıp 'namusa havale edilmesi' ya da 'namusa teslim edilmesi' gibi, gayet oryantal terimlerin kullanılması, benim itirazım bunlara" dedi.


Fotoğrafta: İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu (solda)

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'nin Eskişehir kanadından bomba bir çıkış daha geldi.

"MİLLETVEKİLLERİNİN ŞAHŞİ DÜŞÜNCESİ" DEDİ: "CHP İLE BİRLİKTELİK İSTEMİYORUZ"
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, kendinin ve milletvekillerinin CHP ile olası ittifaka karşı çıktığını belirterek, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle… Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Biz parti olarak CHP ile birliktelik yapmaktan dolayı büyük bir sıkıntı yaşadık. En büyük zararı biz gördük. Bizim 44 vekilimiz var. En son yaptığımız toplantıda tüm vekiller yerel seçimler için CHP ile birlikte olma taraftarı olmadığını dile getirdi. Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle… Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum"

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde sağ partilerle ittifak yapması gerektiğini dillendiren Nebi Hatipoğlu, "Kesinlikle İYİ Parti'nin bir sol parti ile ittifak yapması taraftarı değilim. Ben şuna tarafım İYİ Parti kendi adaylarıyla bütün il ve ilçelerde ortaya çıkmalı. Kişisel düşüncem bu… Eskişehir'de de diğer illerde de kesinlikle kendi adaylarıyla seçime girmeli. Belediye seçimlerinde boyumuzun ölçüsünü almamız lazım. Türkiye çapında yüzde 10 olan oyumuzu 13'e mi çıkarıyoruz, 20'ye mi çıkarıyoruz? Yoksa sekize mi düşürüyoruz? İnsanlar "Siz niye hep onla bunla beraber oluyorsunuz. Siz kendiniz bir partisiniz' diyor. Onun İYİ Parti'nin Eskişehir'de kendi adaylarıyla çıkması taraftarıyım" dedi.



"CHP'NİN KAZANMA ŞANSI SIFIR! İYİ PARTİ ADAY ÇIKARIRSA AK PARTİ SEÇİMİ ALIR"
CHP'nin İYİ Parti aleyhinde çalıştığını, ortaklık yapma ihtimallerinin kalmadığını dile getiren Hatipoğlu, İYİ Parti'nin aday çıkarması durumunda CHP'inn Eskişehir özelinde seçimi kazanma ihtimali olmadığını söyledi;

"CHP'nin Eskişehir'de seçim kazanma şansı sıfır! Büyükşehir'i alma şansları sıfır! İYİ Parti iyi bir aday çıkarırsa AK Parti seçimi alır…"

İttifakın sağ partililerle olması gerektiğini savunan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "AK Parti, MHP, Saadet, DEVA, Gelecek var… AK Parti ve MHP ile de seçim ittifakı olabilir. Gidip HDP ile yapacak halimiz yok" şeklinde konuştu.







SON DAKİKA