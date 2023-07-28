İttifak kaosu! İYİ Parti'de 'yerel seçim' ateşi: "Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyoruz"



Fotoğrafta: İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu (solda)



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'nin Eskişehir kanadından bomba bir çıkış daha geldi.



"MİLLETVEKİLLERİNİN ŞAHŞİ DÜŞÜNCESİ" DEDİ: "CHP İLE BİRLİKTELİK İSTEMİYORUZ"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, kendinin ve milletvekillerinin CHP ile olası ittifaka karşı çıktığını belirterek, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle… Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı;



"Biz parti olarak CHP ile birliktelik yapmaktan dolayı büyük bir sıkıntı yaşadık. En büyük zararı biz gördük. Bizim 44 vekilimiz var. En son yaptığımız toplantıda tüm vekiller yerel seçimler için CHP ile birlikte olma taraftarı olmadığını dile getirdi. Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle… Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum"



İYİ Parti'nin yerel seçimlerde sağ partilerle ittifak yapması gerektiğini dillendiren Nebi Hatipoğlu, "Kesinlikle İYİ Parti'nin bir sol parti ile ittifak yapması taraftarı değilim. Ben şuna tarafım İYİ Parti kendi adaylarıyla bütün il ve ilçelerde ortaya çıkmalı. Kişisel düşüncem bu… Eskişehir'de de diğer illerde de kesinlikle kendi adaylarıyla seçime girmeli. Belediye seçimlerinde boyumuzun ölçüsünü almamız lazım. Türkiye çapında yüzde 10 olan oyumuzu 13'e mi çıkarıyoruz, 20'ye mi çıkarıyoruz? Yoksa sekize mi düşürüyoruz? İnsanlar "Siz niye hep onla bunla beraber oluyorsunuz. Siz kendiniz bir partisiniz' diyor. Onun İYİ Parti'nin Eskişehir'de kendi adaylarıyla çıkması taraftarıyım" dedi.