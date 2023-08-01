CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak krizi sürüyor! Nebi Hatipoğlu’ndan olay bir çıkış daha

"İHRAÇ EDİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yarkadaş'ın yönelttiği "Önümüzdeki günlerde partiden ihraç edileceğiniz yönünde Ankara kulislerinde bir iddia var, ihraç edilirseniz AK Parti'ye mi MHP'ye mi geçersiniz bağımsız olarak mı siyasete devam edeceksiniz?" soruyu Hatipoğlu "Kendi partimden ihraç edileceğimi düşünmüyorum. Böyle durum olursa bakacağız. Kendi genel başkanımla, Kürşad Bey ile de görüştüm." diyerek yanıtladı.

"İÇİM EL VERMEYE VERMEYE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİM"

Yarkadaş'ın "Kemal Bey için oy istediniz mi, Kemal Beye oy verdiniz mi?" sorusuna "Kemal Bey, Eskişehir'e geldiğinde havalimanında karşıladım. Benim seçimlerle ilgili başka bir programım olduğu için oraya katıldım. Kendisiyle ayaküstü de konuştuk. Mitinge katılamadım. İYİ Parti'nin içindeki eğilimleri şöyle: Milletvekillerinin düşüncesi CHP ile yola devam etmemek. Bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızda seçime girmek şeklinde bir eğilim var. Bu ekseriyet böyle. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dedik. İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim." cevabını verdi.

TWITTER'DAN BOMBALAMAYA DEVAM ETTİ

Nebi Hatipoğlu bugün yaptığı açıklamada ise "CHP ile işlevsiz, partimize faydası değil zararı dokunan ortaklığa mecbur değiliz." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu Twitter üzerinden şunları yazdı:

"2019 Yerel Seçimlerine CHP ile ittifak olarak girdik. CHP 11 tane Büyükşehir, onlarca metropol ilçe belediyesini bizim oylarımızla kazandı. Buna Eskişehir'de dahildir. Peki 2019'da İYİ Parti olarak biz hangi belediyeleri kazandık? Birkaç ilçe ve belde o kadar.

Şimdi bu İYİ Parti adına hakkaniyetli bir ortaklık oldu diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz! Önümüzde 2024 Yerel Seçimleri var ve yine ittifaklar konuşuluyor. Ben de diyorum ki İYİ Parti hiçbir partinin arka bahçesi değildir. Eğer CHP'nin kafasında 2019'daki gibi bir senaryo var ise o zaman İYİ Parti adına diğer seçenekler de masada olmalıdır.

CHP KENDİ TABANININ TAM ZITTI

Nedir bu seçenekler? Bir sağ ittifak modeli de olabilir bu veyahut tek başına seçime girme de olabilir. CHP kendi tabanının tam zıttı, Saadet, DEVA, GELECEK partileri ile ittifak yapabiliyor da ben niye ortak tabanlı olduğumuz AKP, MHP ile ittifak yapamıyorum? Neden tek başıma seçime giremiyorum? CHP ile işlevsiz, partimize faydası değil zararı dokunan ortaklığa mecbur değiliz. Yapılacaksa da bu defa bir kazan-kazan modeli oluşturulmalıdır. Dediğim aynen budur ve sözlerimin de aynen arkasındayım."

İYİ PARTİ İTTİFAKI BİTİRİYOR

Öte yandan Akşener'in kurmayları CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden kaybedildiğini yüksek perdeden defalarca dillendirdi.

Parti tabanı yerel seçimlere müstakil girilmesini istedi, İYİ Partili isimler de bu doğrultuda sinyaller verdi. Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı görevine getirilen Buğra Kavuncu kendisini yollara vurup il il gezerek nabız yokladı.





İYİ PARTİLİ HATİPOĞLU: "CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYORUM, ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR"

Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" açıklamasını imza atarak ittifakta yeni bir kaosun fitilini ateşledi.



CHP'nin İYİ Parti aleyhinde çalıştığını söyleyen Hatipoğlu, CHP'nin yerel seçimlerde kazanması şansını 'sıfır' olarak tanımladı.







"LAMI CİMİ YOK KAYBETTİK" DİYEN AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'EMEKLİ OL' GÖNDERMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



"Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." diyen Akşener hezimet için köylüleri suçlayan Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.