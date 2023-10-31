CHP’li Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Şehzademiz nerede şimdi, hangi kafeste?

Divan başkanlığı teklifini kabul eden Ekrem İmamoğlu "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı. Takip eden süreçte İmamoğlu, "Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na rest çekti.



Kurultaya sayılı günler kalan yapılan hamleler parti içindeki yeni entrikaların da habercisi oldu.





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'ndan 'değişimci' kadroyu hedef alan dikkat çeken bir çıkış geldi.



"KURULTAYDA BENİM İÇİN SORUN YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım tarihinde genel başkanın seçileceği kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını ifade etti. 'DEĞİŞİM' SORUSUNA YANIT

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" cevabını verdi.





HEM İMAMOĞLU'NA HEM ÖZEL'E...

Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde gizli görüşme yaptığı DEVA'lılara "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" teminatı vermişti.



Kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'değişim' çıkışıyla hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e 'Ben sizinle kurultay sonrası uğraşacağım' mesajı vermesi partideki iç savaşın en somut örneği olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Özgür Özel'den de gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. Özel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'partiyi bilgili, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim" sözlerini yandaş Sözcü Gazetesi'nden İpek Özbey'e değerlendirdi. KILIÇDAROĞLU HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI

Özel, Kılıçdaoğlu'nun CHP yandaşı Sözcü TV'ye çıkacağı gün bir daha genel başkan adayı olmayacağını ilan etmesini beklediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"İnsanların sessizliğinin bizim yapacaklarımızı görmek için olduğunu, koltukta kalmaya devam edersek toplumda ciddi tepkilere sebebiyet vereceğini söylemiştim. Yayınını izleyince gördüm ki, sayın genel başkanımız hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğini söylüyordu, yerel seçim önemli diyordu. Ben o gün "Artık devam edemeyeceğim" dedim. CHP seçmenini gördüğüm her yerde konuştum, partililerle konuştum. Dikili Festivali'nde insanlar alkışlıyor ama gözlerinde fer yok. "O kadar iyi insanlarsınız ki, ele güne rezil olmayalım diye beni alkışlıyorsunuz, partinin evladına sahip çıkıyorsunuz" dedim. Özür diledim ve bu sefer alkış daha da yükseldi. İnsanlar gördüm ki özeleştiri istiyorlar. Devam eden süreçte herkesle konuştum, süreç şuraya geldi: Değişim sadece isimlere dayalı olmamalı, içi doldurulmalı. Değişimin lidere ihtiyacı oldu. Dört saat kendimle kaldım ve karar verdim. "Eğer bugün kimse çıkmazsa partili partiden umudunu kesecek dedim ve Eylül ayının ilk haftasında adaylığımı açıklamaya karar verdim." ELLERİNİ KOLLARINI BAĞLAYAN YOKTU

Kılıçdaroğlu'nun "Acımasızca eleştirildik, bir bırakmadılar ki muhasebe yapalım." sözlerini de değerlendiren Özel; "Genel başkana sürekli "Bir muhasebe yapılmalı" dedik. Muhasebe yapmalarına ne engelmiş onu anlamadım. "Birlikte muhasebe yapalım" dese zaten ortaya değişim hareketi çıkmayacaktı. Ellerini, kollarını bağlayan yoktu." şeklinde konuştu.