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CHP'de kim kimi yiyecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Divan" hamlesi sonrası Ekrem İmamoğlu delegeleri toplayıp Özgür Özel'i işaret etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel denkleminde yaşanan koltuk kavgası yeni hamlelerle devam ediyor! Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na divan başkanlığı teklifi yaptı. Kılıçdaroğlu bu hamle ile hem İmamoğlu'nun kurultay sürecinde tarafsız kalmasını hem de "Özgür Özel'i devirip kendi zaferini İmamoğlu'nun ağzıyla ilan etmeyi" amaçladı. Bir taşla iki kuş vurmak isteyen Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'dan yeni hamlelerle yanıt geldi. Divan başkanlığı teklifini kabul eden Ekrem İmamoğlu "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı. Bugün de bir açıklama yapan İmamoğlu, "Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na rest çekti. Kurultaya sayılı günler kalan yapılan hamleler parti içindeki yeni entrikaların da habercisi oldu...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 17:06 Güncelleme 27 Ekim 2023, 18:33
CHP’de kim kimi yiyecek? Kemal Kılıçdaroğlu’nun Divan hamlesi sonrası Ekrem İmamoğlu delegeleri toplayıp Özgür Özel’i işaret etti!

'Değişim' tartışmalarıyla sallanan CHP'de kurultaya sayılı günler kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel denkleminde yaşanan koltuk kavgası da son virajda daha da açık yaşanır oldu.

İstanbul'u Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun "Tavşan" adayı Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik kazandı.

Genel Merkezin desteklediği Ümit Erkol Ankara'da, Şenol Aslanoğlu da İzmir'de il başkanı olarak seçildi.

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KOLTUĞU SAĞLAMA ALMA HAMLELERİ
Koltuğu sağlama almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması için toplanan imzalar sonrası CHP liderine yakın kaynaklar ise "İl başkanları da destek açıklıyor. Kemal Bey rahat kazanır" görüşünde.

KILIÇDAROĞLU: BİR SORUN YOK GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM
Kemal Kılıçdaroğlu son olarak DEVA Partililer ile yapmaya kalktığı paralel ittifakla gündeme geldi. DEVA'lı başkanlar Kılıçdaroğlu'na "Kurultay nasıl sonuçlanır?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun ise "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" yanıtı verdiği öğrenildi.

"Tavşan" adayı Özgür Özel ise il il gezerek Kılıçdaroğlu'nu yıpratma konuşmaları ile kurultaya hazırlandı.

Yaşanan gelişmelerin ışığında dün Ankara'da dikkat çeken bir temas yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişim' isteyip koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'nu Ahlatlıbel'de kabul edip bir teklif yaptı.

'DİVAN' TEKLİFİNİ KABUL ETTİ
Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na 4-5 Kasım'da kurultay için Divan Başkanlığı teklif etti İmamoğlu da bu teklifi kabul etti.

KILIÇDAROĞLU'NA PARMAK SALLADI
Görüşme sonrası basına yansıyan kare ise oldukça dikkat çekiciydi... Öyle ki Ekrem İmamoğlu buyurgan bir tavırla Kemal Kılıçdaroğlu'na parmak sallayarak konuştu.

KILIÇDAROĞLU BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK İSTİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine bayrak açan Ekrem İmamoğlu'na bu teklifi yapması ilginç bulunurken Kılıçdaroğlu'nun asıl amacının bir taşla ili kuş vurmak olduğu öğrenildi.

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Kılıçdaroğlu bu hamle ile hem İmamoğlu'nun kurultay sürecinde tarafsız kalmasını hem de "Özgür Özel'i devirip kendi zaferini İmamoğlu'nun ağzıyla ilan etmeyi" amaçladı. İmamoğlu destekçilerinin sosyal medyada "Kılıçdaroğlu tuzak kuruyor, oyuna gelme" diye çağrı yapması da bunun bir yansıması...

EKREM İMAMOĞLU'NDAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI YENİ HAMLE
Divan başkanlığı teklifini kabul eden Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun umduğu gibi "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı. İmamoğlu delegelerle toplantının ardından da Özgür Özel ile buluşup "CHP'de değişimi" konuştu.

Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası parmak sallayan İmamoğlu'nun Özel ile kahve içerken poz vermesi ayrı bir detay olarak dikkat çekti.

Bugün de bir açıklama yapan İmamoğlu, "Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na rest çekti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TAVŞAN ADAY OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ: YOL YÜRÜYÜŞ BİÇİMİNDE AYNI NOKTADAYIM
İstanbul'da katıldığı bir etkinliğin ardından konuşan Ekrem İmamoğlu, "Genel merkezden gelen bu teklif kabul etmeniz değişim çağrısından vazgeçmeniz anlamına mı gelir? Özgür Özel'i zora soktuğuna dair yorumlar var." ifadelerine şöyle yanıt verdi:

"Yani bir makamla ilgili benim düşüncelerimin yan yana koyularak değişip değişemeyeceği şeklinde düşünenler ya beni tanımıyorlar ya da ideallerimi ve siyasete bakışımla ilgili hiçbir bilgiye sahip değiller. Ben, Sayın Genel Başkanımla da konuştuğum 4 Haziran tarihinde, ne ifade etmişsem bugün aynı kanaatlere sahip birisiyim. Bu konuda da Sayın Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım. Zaten Sayın Genel Başkanımızla da Genel Başkanımız adına gelen değerli Gürsel Erol Bey'le de konuşurken en öndeki mevzu; evet pozisyonumu biliyorlar ve buna göre zaten kabul ederek beni bu göreve davet ediyorlar idi."

"ADAYIMIZ ÖZGÜR ÖZEL"
İmamoğlu, CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile bir görüşmesinin olup olmadığı sorusuna ise "Adayımız Özgür Özel" diyerek yanıt verdi.

İmamoğlu, "Daha önce de oldu. Hiçbir sorun yok. Daha önce de zaten görüşmüştük hani bu yönde bir hususu. Dün de sohbet ettik detaylarıyla. Çok mutlu olduğunu ifade etti. İstanbul'da daha önce buluşmaya karar vermiştik zaten. Hazır buradayken bir kahve içtik. Bunun üzerinde biraz sohbet ettik. Yani abartılacak hiçbir tarafı yok. Herkes olduğu yerde. Çok nizamlı, düzenli bir kurultay sürecinin olgunlaşmasında sorumluluk alan duruşumuzla yolumuza devam ediyoruz. Buna herkes dahil. Sayın Genel Başkanımız, adayımız Sayın Özgür Özel, ben ve bütün aktörler aynı sorumlulukla yollarına devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

KİM KİMİ YİYECEK?
Kurultaya sayılı günler kalan yapılan hamleler parti içindeki yeni entrikaların habercisi olurken 4-5 Kasım'da kimin kazanacağı kimin siyasetten silineceğini de ayrı bir merak konusu oldu.

Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık ve delege kozunu kullanarak oyun kuraraken Ekrem İmamoğlu ise "Değişim" diyerek İstanbul bazlı hamlelerle Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya çalışıyor.

CHP YANDAŞI SEVİNÇ: KEMAL BEYE KENDİ KALESİNE GOL ATTIRDILAR
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Şaban Sevinç gelişmelere ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'nun kendi kalesine gol attığını savundu.

Sevinç şunları yazdı:

"İmamoğlu oyunu bozdu… -Kurmayları Kemal beye kendi kalesine gol attırdı… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Ankara'da Kemal bey ile görüşüp CHP Kurultayı Divan Başkanlığı önerisini şartlı kabul etti. Ardından akşam İstanbul'un 196 delegesiyle toplantıya katıldı. Burada "Divan Başkanı olmam pozisyonumu değiştirmez. Sokağın sesini duymazdan gelemeyiz. Ben çok açık olarak Özgür Özel'i destekliyorum" diyerek tavrının değişeceğini bekleyenleri şok etti. Delegelerle toplantının ardından da Özgür Özel ile buluşup "CHP'de değişimi" konuştu. Sonuç itibarıyla, Divan Başkanlığı önerirse "İmamoğlu'nu tarafsız alana çekerek değişimin ateşini söndüreceğini" planlayan Kemal Bey ve ekibi kendi kalesine gol attı. İmamoğlu'nu Kemal Bey'in yanına çekmeye çalışanlar ortada kaldı. Divan Başkanı Ekrem Bey olduğu için kurultay atmosferinden gelen avantajı da Kemal Bey kaybetmiş oldu! Şimdi Kılıçdaroğlu kurultaya daha dezavantajlı ve oyun kuramaz bir şekilde gidiyor."

ENVER AYSEVER: İMAMOĞLU DELEGELERE BASKI YAPIYOR KEMAL BEY'E TEZGAH KURULUYOR
Yine CHP yandaşı Enver Aysever ise Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi sonrası basına yansıyan kareyi eleştirerek "Kemal Bey'e tezgah kuruluyor" dedi. Aysever ayrıca İmamoğlu'nun delegelere baskı yaparak imza topladığını öne sürdü.

"Kemal Bey'e tezgah kuruluyor"

Aysever şunları söyledi:

"İBB Başkanı İstanbul'da delegeleri topluyor. Bu toplanan delegelerde de Özgür Özel için imza vermesini istiyor. Bu ahlaki mi? Belediye Başkanlarının delegelere baskı yapması. Orada delegelerden aldığı imzalar Baki Aydıner'e veriliyor. Baki Aydıner kim? Bürokrat… Şimdi ben soruyorum İBB Başkanının bu imzaları toplaması ve bir bürokrata vermesi bütün bunları Özgür Özel için vermesi…

Kemal Bey'e tezgah kuruluyor. Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu olsun tasfiye ederiz. Bu iş için aracılık yapan isim de Gürsel Erol…"

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