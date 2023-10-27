CHP'de kim kimi yiyecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Divan" hamlesi sonrası Ekrem İmamoğlu delegeleri toplayıp Özgür Özel'i işaret etti!

KILIÇDAROĞLU'NA PARMAK SALLADI Görüşme sonrası basına yansıyan kare ise oldukça dikkat çekiciydi... Öyle ki Ekrem İmamoğlu buyurgan bir tavırla Kemal Kılıçdaroğlu 'na parmak sallayarak konuştu. KILIÇDAROĞLU BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK İSTİYOR Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine bayrak açan Ekrem İmamoğlu'na bu teklifi yapması ilginç bulunurken Kılıçdaroğlu'nun asıl amacının bir taşla ili kuş vurmak olduğu öğrenildi.

'DİVAN' TEKLİFİNİ KABUL ETTİ Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na 4-5 Kasım'da kurultay için Divan Başkanlığı teklif etti İmamoğlu da bu teklifi kabul etti.

Kılıçdaroğlu bu hamle ile hem İmamoğlu'nun kurultay sürecinde tarafsız kalmasını hem de "Özgür Özel'i devirip kendi zaferini İmamoğlu'nun ağzıyla ilan etmeyi" amaçladı. İmamoğlu destekçilerinin sosyal medyada "Kılıçdaroğlu tuzak kuruyor, oyuna gelme" diye çağrı yapması da bunun bir yansıması...

EKREM İMAMOĞLU'NDAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI YENİ HAMLE

Divan başkanlığı teklifini kabul eden Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun umduğu gibi "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı. İmamoğlu delegelerle toplantının ardından da Özgür Özel ile buluşup "CHP'de değişimi" konuştu.

Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası parmak sallayan İmamoğlu'nun Özel ile kahve içerken poz vermesi ayrı bir detay olarak dikkat çekti.

Bugün de bir açıklama yapan İmamoğlu, "Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na rest çekti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TAVŞAN ADAY OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ: YOL YÜRÜYÜŞ BİÇİMİNDE AYNI NOKTADAYIM

İstanbul'da katıldığı bir etkinliğin ardından konuşan Ekrem İmamoğlu, "Genel merkezden gelen bu teklif kabul etmeniz değişim çağrısından vazgeçmeniz anlamına mı gelir? Özgür Özel'i zora soktuğuna dair yorumlar var." ifadelerine şöyle yanıt verdi: