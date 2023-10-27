CHP'de kim kimi yiyecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Divan" hamlesi sonrası Ekrem İmamoğlu delegeleri toplayıp Özgür Özel'i işaret etti!

'DİVAN' TEKLİFİNİ KABUL ETTİ
Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na 4-5 Kasım'da kurultay için Divan Başkanlığı teklif etti İmamoğlu da bu teklifi kabul etti.
KILIÇDAROĞLU'NA PARMAK SALLADI
Görüşme sonrası basına yansıyan kare ise oldukça dikkat çekiciydi... Öyle ki Ekrem İmamoğlu buyurgan bir tavırla Kemal Kılıçdaroğlu'na parmak sallayarak konuştu.
KILIÇDAROĞLU BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK İSTİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine bayrak açan Ekrem İmamoğlu'na bu teklifi yapması ilginç bulunurken Kılıçdaroğlu'nun asıl amacının bir taşla ili kuş vurmak olduğu öğrenildi.
Kılıçdaroğlu bu hamle ile hem İmamoğlu'nun kurultay sürecinde tarafsız kalmasını hem de "Özgür Özel'i devirip kendi zaferini İmamoğlu'nun ağzıyla ilan etmeyi" amaçladı. İmamoğlu destekçilerinin sosyal medyada "Kılıçdaroğlu tuzak kuruyor, oyuna gelme" diye çağrı yapması da bunun bir yansıması...
EKREM İMAMOĞLU'NDAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI YENİ HAMLE
Divan başkanlığı teklifini kabul eden Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun umduğu gibi "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı. İmamoğlu delegelerle toplantının ardından da Özgür Özel ile buluşup "CHP'de değişimi" konuştu.
Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası parmak sallayan İmamoğlu'nun Özel ile kahve içerken poz vermesi ayrı bir detay olarak dikkat çekti.
Bugün de bir açıklama yapan İmamoğlu, "Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na rest çekti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN TAVŞAN ADAY OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ: YOL YÜRÜYÜŞ BİÇİMİNDE AYNI NOKTADAYIM
İstanbul'da katıldığı bir etkinliğin ardından konuşan Ekrem İmamoğlu, "Genel merkezden gelen bu teklif kabul etmeniz değişim çağrısından vazgeçmeniz anlamına mı gelir? Özgür Özel'i zora soktuğuna dair yorumlar var." ifadelerine şöyle yanıt verdi:
"Yani bir makamla ilgili benim düşüncelerimin yan yana koyularak değişip değişemeyeceği şeklinde düşünenler ya beni tanımıyorlar ya da ideallerimi ve siyasete bakışımla ilgili hiçbir bilgiye sahip değiller. Ben, Sayın Genel Başkanımla da konuştuğum 4 Haziran tarihinde, ne ifade etmişsem bugün aynı kanaatlere sahip birisiyim. Bu konuda da Sayın Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım. Zaten Sayın Genel Başkanımızla da Genel Başkanımız adına gelen değerli Gürsel Erol Bey'le de konuşurken en öndeki mevzu; evet pozisyonumu biliyorlar ve buna göre zaten kabul ederek beni bu göreve davet ediyorlar idi."
"ADAYIMIZ ÖZGÜR ÖZEL"
İmamoğlu, CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile bir görüşmesinin olup olmadığı sorusuna ise "Adayımız Özgür Özel" diyerek yanıt verdi.
İmamoğlu, "Daha önce de oldu. Hiçbir sorun yok. Daha önce de zaten görüşmüştük hani bu yönde bir hususu. Dün de sohbet ettik detaylarıyla. Çok mutlu olduğunu ifade etti. İstanbul'da daha önce buluşmaya karar vermiştik zaten. Hazır buradayken bir kahve içtik. Bunun üzerinde biraz sohbet ettik. Yani abartılacak hiçbir tarafı yok. Herkes olduğu yerde. Çok nizamlı, düzenli bir kurultay sürecinin olgunlaşmasında sorumluluk alan duruşumuzla yolumuza devam ediyoruz. Buna herkes dahil. Sayın Genel Başkanımız, adayımız Sayın Özgür Özel, ben ve bütün aktörler aynı sorumlulukla yollarına devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.
KİM KİMİ YİYECEK?
Kurultaya sayılı günler kalan yapılan hamleler parti içindeki yeni entrikaların habercisi olurken 4-5 Kasım'da kimin kazanacağı kimin siyasetten silineceğini de ayrı bir merak konusu oldu.
Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık ve delege kozunu kullanarak oyun kuraraken Ekrem İmamoğlu ise "Değişim" diyerek İstanbul bazlı hamlelerle Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya çalışıyor.