Kılıçdaroğlu'ndan DEVA'lılara "Kurultayda genel başkanlığı alırım" teminatı! İmamoğlu, Özgür Özel ve Babacan'ın ayarını kaçıracak sözler

Türkiye, yerel seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve 8'li koalisyon bileşenlerinin binbir kavga, dövüş ve kaosuna şahitlik ediyor. 14 - 28 Mayıs seçimlerindeki hezimet sonrası 'değişim' tartışmalarıyla cebelleşen Cumhuriyet Halk Partisi'nde olaylı il kongreleri sonrası gözler kurultaya çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu , kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması için 130 milletvekilinden 95'e yakınının imza verdiği belirtilirken CHP liderine yakın kaynaklar, "İl başkanları da destek açıklıyor. Kemal Bey rahat kazanır" görüşünde.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PARALEL İTTİFAK GİRİŞİMİ Kurultay öncesi pozisyon alan Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarındaki il ve ilçe başkanları ile gizli görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin, İl Başkanı Deniz Yücel'le birlikte, DEVA ilçe başkanlarıyla Halis Kahriman'ın ofisinde bir araya geldi. DEVA PARTİSİ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ Takvim.com.tr'nin "Paralel ittifak girişimi" manşetiyle dikkat çektiği görüşmenin görüntüleri ortaya çıkınca CHP ve DEVA karıştı.



DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Partisindeki ilçe başkanlarınının istifa etmesi yönünde gizli görüşmeler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu hakkında paylaşımda bulunan Şahin "Yazık! Yakışmadı Kemal Bey" ifadelerini kullandı.

BABACAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da DEVA'lı ilçe başkanlarıyla görüştüğü ve bu başkanların CHP'ye katılacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Babacan, konunun üzücü olduğunu belirtti.

Partiye emek vermiş, katkıda bulunmuş arkadaşlarının partiden ayrılmasına rıza göstermeyeceklerini ve üzüldüklerini dile getiren Babacan, ancak yerel seçimlere doğru gidilirken bu tür gelişmelerin pek çok siyasi partide yaşanabildiğini belirtti.

Babacan, olağan kongre sürecinin başladığını ifade ederek, "Tüm teşkilatımızla ilgili sıfırdan bir gözden geçirme ve yeniden il, ilçe başkanları, yönetimleri seçme dönemindeyiz. Kongre dönemlerinde de siyasi partilerde bu tür gelişmeler yaşanabiliyor. Yani geçmiş genel seçim, yaklaşmakta olan yerel seçim ve bizim kendi iç kongre sürecimizi dikkate aldığımızda bu tür hareketlilikler söz konusu olabiliyor." dedi.

SİYASİ NEZAKET GEREĞİ AÇIKLAMA DUYMAK HAKKIMIZ

13 ilçe başkanının istifasından haberdar olup olmadığına dair soruya Babacan, "Bu ilçe başkanlarımızın bir süredir ayrılma hazırlığı içinde olduğunu biliyorduk. Sadece ben değil, genel merkezimizde de bu bilinen bir bilgiydi ancak geçtiğimiz sanırım Cumartesi günü İstanbul'da Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve başka CHP'li yetkililerle bizim ilçe başkanlarımızın bir araya geldiği, geleceğiyle alakalı bir bilgimiz de yoktu. Salı günü saat üç civarında bu konu benim önüme geldi." diye konuştu.