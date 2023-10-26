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Kılıçdaroğlu'ndan DEVA'lılara "Kurultayda genel başkanlığı alırım" teminatı! İmamoğlu, Özgür Özel ve Babacan'ın ayarını kaçıracak sözler

'Paralel ittifak' girişimi için kolları sıvayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan'dan habersiz DEVA'lılarla yaptığı görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. DEVA'lı başkanlar Kılıçdaroğlu'na "Kurultay nasıl sonuçlanır?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu ise "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi. Öte yandan CHP lideri DEVA'lılara "Siz CHP'ye gelin ben partinizi bilgilendiririm" dedi. DEVA Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise "Kılıçdaroğlu yalancı" imasında bulunarak "Böyle bir bilgilendirme yok, siyasi nezaketsizlik yaptı" şeklinde konuştu. Son olarak konuya ilişkin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan görüşmeye ilişkin bilgisi bulunmadığını ifade ederek, "Siyasi nezaket gereği bu durumla alakalı kamuoyunda açık, net bir açıklama duymanın hakkımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 09:22 Güncelleme 26 Ekim 2023, 18:37
Kılıçdaroğlu’ndan DEVA’lılara Kurultayda genel başkanlığı alırım teminatı! İmamoğlu, Özgür Özel ve Babacan’ın ayarını kaçıracak sözler

Türkiye, yerel seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve 8'li koalisyon bileşenlerinin binbir kavga, dövüş ve kaosuna şahitlik ediyor.

14 - 28 Mayıs seçimlerindeki hezimet sonrası 'değişim' tartışmalarıyla cebelleşen Cumhuriyet Halk Partisi'nde olaylı il kongreleri sonrası gözler kurultaya çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması için 130 milletvekilinden 95'e yakınının imza verdiği belirtilirken CHP liderine yakın kaynaklar, "İl başkanları da destek açıklıyor. Kemal Bey rahat kazanır" görüşünde.

Kemal Kılıçdaroğlundan paralel ittifak girişimi! 6lının ilçe yöneticileriyle gizli görüşme...


KILIÇDAROĞLU'NDAN PARALEL İTTİFAK GİRİŞİMİ
Kurultay öncesi pozisyon alan Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarındaki il ve ilçe başkanları ile gizli görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin, İl Başkanı Deniz Yücel'le birlikte, DEVA ilçe başkanlarıyla Halis Kahriman'ın ofisinde bir araya geldi.

DEVA PARTİSİ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
Takvim.com.tr'nin "Paralel ittifak girişimi" manşetiyle dikkat çektiği görüşmenin görüntüleri ortaya çıkınca CHP ve DEVA karıştı.

Paralel İttifak girişiminin görüntüsü sızdı! DEVA Partisinden Kemal Kılıçdaroğluna tepki... CHPden ilk açıklama


DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Partisindeki ilçe başkanlarınının istifa etmesi yönünde gizli görüşmeler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu hakkında paylaşımda bulunan Şahin "Yazık! Yakışmadı Kemal Bey" ifadelerini kullandı.

BABACAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da DEVA'lı ilçe başkanlarıyla görüştüğü ve bu başkanların CHP'ye katılacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Babacan, konunun üzücü olduğunu belirtti.

Partiye emek vermiş, katkıda bulunmuş arkadaşlarının partiden ayrılmasına rıza göstermeyeceklerini ve üzüldüklerini dile getiren Babacan, ancak yerel seçimlere doğru gidilirken bu tür gelişmelerin pek çok siyasi partide yaşanabildiğini belirtti.

Babacan, olağan kongre sürecinin başladığını ifade ederek, "Tüm teşkilatımızla ilgili sıfırdan bir gözden geçirme ve yeniden il, ilçe başkanları, yönetimleri seçme dönemindeyiz. Kongre dönemlerinde de siyasi partilerde bu tür gelişmeler yaşanabiliyor. Yani geçmiş genel seçim, yaklaşmakta olan yerel seçim ve bizim kendi iç kongre sürecimizi dikkate aldığımızda bu tür hareketlilikler söz konusu olabiliyor." dedi.

SİYASİ NEZAKET GEREĞİ AÇIKLAMA DUYMAK HAKKIMIZ
13 ilçe başkanının istifasından haberdar olup olmadığına dair soruya Babacan, "Bu ilçe başkanlarımızın bir süredir ayrılma hazırlığı içinde olduğunu biliyorduk. Sadece ben değil, genel merkezimizde de bu bilinen bir bilgiydi ancak geçtiğimiz sanırım Cumartesi günü İstanbul'da Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve başka CHP'li yetkililerle bizim ilçe başkanlarımızın bir araya geldiği, geleceğiyle alakalı bir bilgimiz de yoktu. Salı günü saat üç civarında bu konu benim önüme geldi." diye konuştu.

Konuyla ilgili CHP'den birisiyle iletişime geçip geçmediğine yönelik soru üzerine Babacan, dün akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun arayıp parti sözcüleriyle görüştüğünü ve izahta bulunduğunu, kendisine de selam iletip en kısa zamanda görüşme niyetini ifade ettiğini öğrendiğini anlattı.

Babacan, bu konuyla ilgili soruların muhatabının CHP olduğunu belirterek, "Siyasi nezaket gereği bu durumla alakalı kamuoyunda açık, net bir açıklama duymanın hakkımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

CHP DE KARIŞTI
Kılıçdaroğlu'na CHP içerisinden de tepki geldi. "Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız" diyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Partimiz bir evvel kendi ilkelerine ve değerlerine dönmek zorundadır. Değişim şarttır" dedi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lılarla yaptığı gizli görüşmenin perde arkası gün yüzüne çıktı.

KILIÇDAROĞLU: BİR SORUN YOK GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM
Görüşme sırasında DEVA'lı başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kurultay nasıl sonuçlanır?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu ise "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.



Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşesinde DEVA Partililerin istifa edip CHP'ye katılacağını iddia etti.

20 BİN DEVA'LI İSTİFA EDİP CHP'YE KATILACAK
DEVA üyelerinin Ali Babacan'a güveninin kalmadığını yazan Öztürk, "İstanbul'un 13 ilçesinde 7'si DEVA Partisi kurucu ilçe başkanı, 6'sı halen görevde olan ilçe başkanları, yönetim kurullarıyla birlikte istifa etti. Yaklaşık 500 kişinin istifasından sonra, 18 Kasım'da 20 bin kişinin daha istifa edip büyük bir olasılıkla CHP'ye katılacakları belirtildi" dedi.



"SİZ CHP'YE GELİN BEN BİLGİLENDİRİRİM" DEDİ, TEK KELİME ARAMADI
Saygı Öztürk'e göre; Kılıçdaroğlu, başka bir siyasi partiden CHP'ye katılmak isteyenler olunca bu durumu o partinin genel başkanıyla önceden konuştuğunu söyledi, katılımdan önce DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ı da bilgilendireceğini kaydetti.

BABACAN'IN A TAKIMI 'YALANCI KILIÇDAROĞLU' DEDİ
DEVA Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, böyle bir bilgilendirme olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun siyasi nezaketsizlik yaptığını, Babacan'ın da çok üzüldüğünü anlattı.



KILIÇDAROĞLU'NA 'AHLAKSIZ' GÖNDERMESİ
Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli saklı yaptığı DEVA Partisi ziyaretine ilişkin konuştu.

Telefon bağlantısı sırasında canlı yayında olduğunu anlamayan Yeneroğlu, "off the record" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Kemal Bey'in ve CHP'nin bunu izah etmesi lazım. CHP açısından garip bir durum. Gürsel Tekin ziyaret öncesinde yerel düzeyde ittifak cümleleri kurmuş. Ahlaken çok problemli bir şey bu. Çok şaşırtıcı bir durum. Kemal Bey ciddi bir güven bunalımına sebebiyet verdi.

CHP teşkilatlarına da bunu izah etmeleri gerekiyor. Herhangi bir siyasi partinin genel başkan başka partinin ilçe başkanlarını transfere ikna etmeye çalışıyor. Türk siyasi tarihinde başka örneği var mıdır bunun bilmiyorum."



GÖZLER DEĞİŞİMCİLERDE
Kılıçdaroğlu'nun "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" sözlerine Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği 'değişim' kanadının ne tepki vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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