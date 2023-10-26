Ahlatlıbel'deki zirvenin şifreleri! Kılıçdaroğlu önce "Kurultayda genel başkanlığı alırım" dedi sonra İmamoğlu'nu yeme 'divan'ı kurdu





KILIÇDAROĞLU'NA PARMAK SALLADI

Görüşme sonrası Görüşme sonrası Ekrem İmamoğlu 'nun buyurgan bir tavırla Kemal Kılıçdaroğlu 'na parmak sallayarak konuşması dikkatlerden kaçmadı. 'DİVAN' TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'na 4-5 Kasım'da kurultay için Divan Başkanlığı teklif ettiği, İmamoğlu'nun da teklifi kabul ettiği öğrenildi.







KILIÇDAROĞLU'NUN ESAS AMACI...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamleyle İmamoğlu'nu frenlemek istediği, böylelikle kurultay öncesi İmamoğlu ve değişimcilerin sıcak işbirliğini kesmeyi hedeflediği konuşuluyor. İmamoğlu destekçilerinin sosyal medyada "Kılıçdaroğlu tuzak kuruyor, oyuna gelme" diye çağrı yapması da ayrı bir konu.



ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Değişimcilerin adayı Özgür Özel ise, "İmamoğlu'nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder. Bu teklif değişimin gücünü gösterir" değerlendirmesini yaptı.



Bilindiği üzere kurultay divan başkanları, görevi gereği parti içi yarışta kazananı ilan edecek kişi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na "Gel divan başkanı ol" demesi "Kurultayda tavşan aday Özgür Özel'i devirip kendi zaferini Ekrem İmamoğlu'nun ağzıyla ilan ettirme temennisinde" yorumlarını da beraberinde getirdi.





İMAMOĞLU'NU PASİF GÖSTERMEK İÇİN...

CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç ise bu durumu "Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu pasif göstermek amaçlı bir önerisi" şeklinde yorumladı.



Sevinç şu ifadeleri kullandı;



Kemal beyin taktiği CHP Kurultayında divan başkanı fiilen taraf tutamaz. Ben iki tarafa da eşit mesafedeyim anlamına gelir. 2 günlük kurultay süresince tarafsız şekilde divanda oturup konuşmacılara söz verir, oylamaları yapar, toplantıyı yönetir. Genel olarak liderlik iddiası olmayan kişilerin üslendiği, herkesin saygı duyduğu ama özgül ağırlık bahşedilmeyen bir görevdir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu pasif göstermek amaçlı bir önerisi gibi duruyor.





ÖNCE "KURULTAYDA GENEL BAŞKANLIĞIM ALIRIM" DEDİ, SONRA EKREM'İ YEDİ

Gelinen bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lılara verdiği "Bir sorun yok. Kurultayda genel Başkanlığı alırım" teminatı sonrası Ekrem İmamoğlu'na "Gel divan başkanı ol" tekifi götürmesi, İmamoğlu'nun da bunu kabul etmesi üzerinde durulması gereken önemli bir detay olarak kayıtlara geçti.