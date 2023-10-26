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Ahlatlıbel'deki zirvenin şifreleri! Kılıçdaroğlu önce "Kurultayda genel başkanlığı alırım" dedi sonra İmamoğlu'nu yeme 'divan'ı kurdu

Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA'lılara verdiği "Bir sorun yok. Kurultayda genel Başkanlığı alırım" teminatı sonrası Ahlatlıbel'de Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’na kurultay için Divan Başkanlığı teklif ettiği, İmamoğlu’nun da teklifi kabul ettiği öğrenildi. Bilindiği üzere kurultay divan başkanları, görevi gereği parti içi yarışta kazananı ilan edecek kişi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Gel divan başkanı ol" demesi "Kurultayda Özgür Özel'i devirip kendi zaferini İmamoğlu'nun ağzıyla ilan ettirme temennisinde" yorumlarına yol açtı. CHP yandaşı Şaban Sevinç ise "Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nu pasif göstermek amaçlı bir önerisi" dedi.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 14:24 Güncelleme 26 Ekim 2023, 19:16
Ahlatlıbel’deki zirvenin şifreleri! Kılıçdaroğlu önce Kurultayda genel başkanlığı alırım dedi sonra İmamoğlu’nu yeme ’divan’ı kurdu
'Değişim' tartışmalarıyla cebelleşen CHP, kurultaya giderayak tansiyon derecesi yüksek olağanüstü günlerden geçiyor.

Altı okta il kongreleri oldukça olaylı geçti. Genel merkezciler ve değişimciler birbirine girdi, tehditler, hakaret ve küfürler havada uçuştu.

İstanbul'u Ekrem İmamoğlu ve genel başkan adayı Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik kazandı. Genel Merkezin desteklediği Ümit Erkol Ankara'da, Şenol Aslanoğlu da İzmir'de il başkanı olarak seçildi.

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KOLTUĞU SAĞLAMA ALMA HAMLELERİ
Koltuğu sağlama almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması için toplanan imzalar sonrası CHP liderine yakın kaynaklar ise "İl başkanları da destek açıklıyor. Kemal Bey rahat kazanır" görüşünde.

KILIÇDAROĞLU: BİR SORUN YOK GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM
Kemal Kılıçdaroğlu son olarak DEVA Partililer ile yapmaya kalktığı paralel ittifakla gündeme geldi. DEVA'lı başkanlar Kılıçdaroğlu'na "Kurultay nasıl sonuçlanır?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun ise "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" yanıtı verdiği öğrenildi.


Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ankara'da siyaset kulislerine hareketlendiren bir görüşme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişim' isteyip koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ile Ahlatlıbel'de bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme bir saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu çıkışta bir süre ayaküstü sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile birlikte tesislerden ayrıldı. Ardından da İmamoğlu gazetecileri selamlayıp binadan çıkış yaptı.


KILIÇDAROĞLU'NA PARMAK SALLADI
Görüşme sonrası Ekrem İmamoğlu'nun buyurgan bir tavırla Kemal Kılıçdaroğlu'na parmak sallayarak konuşması dikkatlerden kaçmadı.

'DİVAN' TEKLİFİNİ KABUL ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'na 4-5 Kasım'da kurultay için Divan Başkanlığı teklif ettiği, İmamoğlu'nun da teklifi kabul ettiği öğrenildi.




KILIÇDAROĞLU'NUN ESAS AMACI...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamleyle İmamoğlu'nu frenlemek istediği, böylelikle kurultay öncesi İmamoğlu ve değişimcilerin sıcak işbirliğini kesmeyi hedeflediği konuşuluyor. İmamoğlu destekçilerinin sosyal medyada "Kılıçdaroğlu tuzak kuruyor, oyuna gelme" diye çağrı yapması da ayrı bir konu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?
Değişimcilerin adayı Özgür Özel ise, "İmamoğlu'nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder. Bu teklif değişimin gücünü gösterir" değerlendirmesini yaptı.

Bilindiği üzere kurultay divan başkanları, görevi gereği parti içi yarışta kazananı ilan edecek kişi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na "Gel divan başkanı ol" demesi "Kurultayda tavşan aday Özgür Özel'i devirip kendi zaferini Ekrem İmamoğlu'nun ağzıyla ilan ettirme temennisinde" yorumlarını da beraberinde getirdi.



İMAMOĞLU'NU PASİF GÖSTERMEK İÇİN...
CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç ise bu durumu "Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu pasif göstermek amaçlı bir önerisi" şeklinde yorumladı.

Sevinç şu ifadeleri kullandı;

Kemal beyin taktiği CHP Kurultayında divan başkanı fiilen taraf tutamaz. Ben iki tarafa da eşit mesafedeyim anlamına gelir. 2 günlük kurultay süresince tarafsız şekilde divanda oturup konuşmacılara söz verir, oylamaları yapar, toplantıyı yönetir. Genel olarak liderlik iddiası olmayan kişilerin üslendiği, herkesin saygı duyduğu ama özgül ağırlık bahşedilmeyen bir görevdir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu pasif göstermek amaçlı bir önerisi gibi duruyor.



ÖNCE "KURULTAYDA GENEL BAŞKANLIĞIM ALIRIM" DEDİ, SONRA EKREM'İ YEDİ
Gelinen bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lılara verdiği "Bir sorun yok. Kurultayda genel Başkanlığı alırım" teminatı sonrası Ekrem İmamoğlu'na "Gel divan başkanı ol" tekifi götürmesi, İmamoğlu'nun da bunu kabul etmesi üzerinde durulması gereken önemli bir detay olarak kayıtlara geçti.

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