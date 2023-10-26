Ahlatlıbel'deki zirvenin şifreleri! Kılıçdaroğlu önce "Kurultayda genel başkanlığı alırım" dedi sonra İmamoğlu'nu yeme 'divan'ı kurdu

'Değişim' tartışmalarıyla cebelleşen CHP, kurultaya giderayak tansiyon derecesi yüksek olağanüstü günlerden geçiyor.
Altı okta il kongreleri oldukça olaylı geçti. Genel merkezciler ve değişimciler birbirine girdi, tehditler, hakaret ve küfürler havada uçuştu.
İstanbul'u Ekrem İmamoğlu
ve genel başkan adayı Özgür Özel
'in desteklediği Özgür Çelik kazandı. Genel Merkezin desteklediği Ümit Erkol Ankara'da, Şenol Aslanoğlu da İzmir'de il başkanı olarak seçildi.
KOLTUĞU SAĞLAMA ALMA HAMLELERİ
Koltuğu sağlama almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.
Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması için toplanan imzalar sonrası CHP liderine yakın kaynaklar ise "İl başkanları da destek açıklıyor. Kemal Bey rahat kazanır"
görüşünde.
KILIÇDAROĞLU: BİR SORUN YOK GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM
Kemal Kılıçdaroğlu son olarak DEVA Partililer ile yapmaya kalktığı paralel ittifakla gündeme geldi. DEVA'lı başkanlar Kılıçdaroğlu'na "Kurultay nasıl sonuçlanır?"
sorusunu yöneltti.
Kılıçdaroğlu'nun ise "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım"
yanıtı verdiği öğrenildi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ankara'da siyaset kulislerine hareketlendiren bir görüşme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, 'değişim' isteyip koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu
ile Ahlatlıbel'de bir araya geldi.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme bir saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu çıkışta bir süre ayaküstü sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile birlikte tesislerden ayrıldı. Ardından da İmamoğlu gazetecileri selamlayıp binadan çıkış yaptı.