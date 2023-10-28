Başkan Erdoğan’dan İstanbul’daki Büyük Filistin Mitinginde önemli açıklamalar

Batı'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Başkan Erdoğan, şunları ifade etti:
"Çocuk katillerine verdikleri tam desteği demokrasi, insan hakları, adalet gibi kavramlarla gizlemeye çalışmaları da ayrı bir komedidir. Herkes biliyor ki İsrail bölgede sadece günü geldiğinde feda edilecek bir piyondur. Daha düne kadar uğradıkları mezalim üzerinden dünyayı ayağa kaldıranların bugün sergiledikleri sınırsız zalimliği başka türlü izah etmek mümkün değildir. Bölgede oynanan oyunun asıl sahipleri, İsrail yönetiminin şımarıklıklarına kol kanat gerenlerdir. Çünkü İsrail onlara rağmen adım atamaz. Atmaya kalksa bile üç gün dayanamaz, çöker."
"BATI'NIN BU SİNSİ VE KİRLİ TAKTİĞİ ARTIK DEŞİFRE OLMUŞTUR"
Batı'nın kendi elini kirletmeden, kimi zaman parayla satın alarak, kimi zaman fitneyle birbirine düşürerek, kimi zaman İsrail örneğinde olduğu gibi suçlarının üstünü örterek araç kullanmayı, alet kullanmayı sevdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Biz bunları iyi tanırız, iyi biliriz. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batı'nın bu sinsi ve kirli taktiği de artık deşifre olmuştur. Bunu en iyi de biz biliyoruz. Biz, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde karşımıza çıkartılan ciğeri para etmez teröristlerin gerisinde kimlerin olduğunu gayet iyi biliyoruz." dedi.
PKK, YPG VE FETÖ'NÜN ARKASINDA KİMLER VAR?
Başkan Erdoğan, "PKK, YPG ve FETÖ'nün arkasında kimler var?" sorusuna karşılık katılımcıların "Amerika" demesi üzerine şunları kaydetti:
"İsrail de var. Paraysa para, silahsa silah. Bunları veriyorlar. Bunları biz biliriz ama benim milletim de bunları gayet iyi bilmeli. Biz Avrupa ve Amerika yönetimlerinin kulislerinde ülkemiz aleyhinde çevrilen dolapları gayet iyi biliyoruz. Biz lafa gelince liberal, özgürlükçü, serbest piyasacı, insan hakları savunucusu kurum ve kişilerin gerçekte hangi gayelerle ülkemizin ayağına çelme taktığını gayet iyi biliyoruz. Şimdi aynı hakikatlere Gazze'de şahit oluyoruz."
Başkan Erdoğan ayrıca, "Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu. İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni 'savaş suçlusu' olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve 'savaş suçlusu' olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. Ama Batılı liderler bırakın buna tepki göstermeyi, İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu son tavrıyla Batı'nın günah defteri bir kez daha boyunu fersah fersah aşmıştır. Elbette her ülkenin kendini savunma hakkı vardır. Tamam da adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler." dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, İsrail ve Batı'ya, "Ne kadar çocuk, kadın, yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin?" sorusu yöneltti.
Başkan Erdoğan, "Bu son tavrıyla Batı'nın günah defteri bir kez daha boyunu fersah fersah aşmıştır. Elbette her ülkenin kendini savunma hakkı vardır. Tamam da adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler." dedi.
Dün gece yaşanan saldırıya dikkati çeken Başkan Erdoğan, Gazze'de yiyecek hiçbir şeyin olmadığını, hastanelerin karanlıkta kaldığını, ameliyatların anestezi kullanılmadan yapıldığını vurgulayarak, "Ey dünya, bütün bu gerçekleri görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri haykırıyor ama duymuyorsunuz. Sağır oldunuz, kör oldunuz. Bunlara asla kulak vermediniz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, daha önce Davos'ta yaptığı çıkışı hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:
"'Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz.' demiştim. Bunlar öldürmeyi iyi biliyor. Dün birbirlerini gırtlaklıyor, Yahudileri gaz odalarında topluca yok ediyor, attıkları atom bombasıyla içindeki insanlarla birlikte şehirleri haritadan siliyorlardı. Kardeşlerim, şu anda aynı zihniyet bugün de Gazze'de. Daha önce Karabağ'da, Bosna'da, Irak'ta, Suriye'de, Arakan'da, Afrika'nın pek çok yerinde bu zulümleri gördük. Vahşetin doğrudan veya dolaylı failidir bunlar. İşte bunun için Gazze, sadece orada hayata tutunma mücadelesi verenlerin değil, hepimizin meselesidir."
"GAZZE'DE İŞLENEN İNSANLIK VE SAVAŞ SUÇLARINA ORTAK OLMAYIN"
Bu meseleyi insani ve İslami seviyenin dışına çıkartmaya çalışanlara da bir çift sözü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kendi küçük siyasi oyunlarını, köhnemiş tarihi hesaplarını, hastalıklı taassuplarını Gazze'deki mücadelenin önüne geçirenlere diyoruz ki yapmayın. Gazze'de öldürülen veya her an öldürülme tehdidi altında yaşayan masum çocukların, kadınların, erkeklerin vebaline girmeyin. Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarına ortak olmayın. Yakın geçmişte Irak'ta, Suriye'de coğrafyamızın diğer köşelerinde yaşananlardan ders alın." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında Filistinli ünlü şair Mahmud Derviş'in "Zalim düşmana bağırdım, ey Filistin, senin adına, ölürsem ey böcekler vücudumu didik didik edin, karınca yumurtasından kartal çıkmaz hiçbir vakit, yalnız yılan çıkar, zehirli yılanlardan, ben barbarların atlarını iyi bilirim, bir ben dururum onların karşısında bir ben, gençliğin yüreğiyim her daim, yüreğiyim beyaz kanatlı atlıların." dizelerini okudu.
Erdoğan, devamında "Karınca yumurtasından kartal çıkmayacağı gibi Batı'nın vicdanından merhamet, küçük hesaplarla hareket edenlerin heybesinden hayırlı neticeler asla sadır olmaz. Bunun için artık hangi kökene, hangi inanca, hangi mezhebe sahip olursa olsun coğrafyamızdaki tüm toplumlar olarak bir olmalı, birlikte olmalı, beraber hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Aksi takdirde teker teker herkesin aynı akıbete düçar olmasının kaçınılmaz olacağını dile getiren Başkan Erdoğan, "Bölge ülkelerinin ve halklarının tamamını birliğin rahmetinde buluşmaya, ayrılığın azabından uzak kalmaya davet ediyoruz." dedi.
"YARALANAN 19 BİN 734 GAZZELİNİN SIĞINDIĞI HASTANELERİ VURAN BİR VAHŞETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Başkan Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana şehit olan çocukların sayısının 3 bin 600'ü, şehitlerin tamamının sayısının da 7 bin 700'ü bulduğunu belirtti. Şehit edilenler arasında 500 sağlık çalışanı, 25 gazeteci, 38 de Birleşmiş Milletler görevlisinin yer aldığını belirten Erdoğan, "Yaralanan 19 bin 734 Gazzelinin sığındığı hastaneleri vuran bir vahşetle karşı karşıyayız." diye konuştu.
İnsanların alışveriş yaptığı pazar yerlerinin, okulların, sokakların, ayakta kalan her türlü binanın bu barbarlığın hedefi altında olduğunu kaydeden Erdoğan, kesintisiz süren bombardımanlarda 30 bin bina, 200 bini aşkın konutun yerle yeksan olduğunu, neredeyse hiçbir Gazzelinin başını sokacak evi, işini yürütecek dükkanının kalmadığını söyledi.
Başkan Erdoğan, "Elektrik, su, kanalizasyon altyapısı zaten tümüyle imha edildi. Dışarıdan yardım getirilmesine izin verilmediği için elektrikten gıdaya, sağlık ve temizlik malzemesine kadar tüm insani ihtiyaçlar karşılanamaz halde. Dün geceden beri yapılanlar ise tam anlamıyla bir cinnet halidir. Tüm bu vahim tabloya rağmen Gazze halkının sergilediği vakur, kararlı ve inançlı duruş tarihe şanlı bir direniş destanı olarak yazılacaktır." diye konuştu.
"İman ve azim öyle bir haslettir ki atalarımızın deyimiyle tekeden süt çıkartır" diyen Başkan Erdoğan, "İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür.'" sözlerini paylaştı.
Başkan Erdoğan, "Sabır ve kararlılık öyle bir haslettir ki aynı noktaya vuran su damlalarının yaptığı gibi mermeri bile deler. Filistin direnişi, Gazze'deki son hadiselerle geçmişte yaşadığı sıkıntıları aşarak işte böyle bir cesaret hikayesine dönüşmüştür. Esasen bu ruh ve heyecan, Filistin halkında hep vardı. Sadece İsrail'in ve onu destekleyenlerin orantısız saldırıları ile bölge ülkelerinin geçmişteki dirayetsiz tutumları yüzünden Filistin halkı ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği desteği alamıyordu." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Filistin halkının direniş kararlılığını da şu dizelerle aktardı:
''Dişlerimle savunacağım yurdumun her karış toprağını dişlerimle, başka yurt istemem onun yerine, assalar damarlarımdan beni istemem gene, buradayım hala aşkımın tutsağı, evimin çevresinde yurdumun peşinde buradayım hala, yıkamazlar beni, ne kadar çarmıh yükleseler omuzlarıma buradayım hala, tutarak sizi, tutarak, tutarak avuçlarımla, dişlerimle savunacağım yurdumun her karış toprağını dişlerimle."
Gazzelilerin dişleriyle yurdunu savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Biz de hazır mıyız, gereğini yapar mıyız?" sorusuna alandaki vatandaşlardan ''evet'' yanıtını aldı.
''Bu millet yapar. Dün yaptı, bugün de yapar, Allah'ın izniyle yarın da yapar" ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:
"Buna hazırlıklı olmamız lazım. Geçmişte yurtlarını bir süre terk ederlerse geri geldiklerinde huzuru bulacaklarını sanan veya kendilerine o şekilde telkin edilen Filistinlerinin hiçbiri bir daha evlerine dönemediler. Şimdi de aynı şeyi Gazze halkı için söylüyorlar. Ne diyor bu ahlaksızlar? 'Gidin' diyor. 'Nereye?' diye sorulduğunda 'Çöle gidin, şu ülkeye geçin.' diyorlar. 'Şu kapıya yönelin.' diyorlar. Yaralı veya çaresiz olduğu için bu söze kulak vererek yola düşenlerin de tepelerine bomba yağdırıyorlar. Çünkü bunlar sadece öldürmeyi bilir. Zalimin yağdırdığı bombalara rağmen Gazze halkının evini, şehrini terk etmeme kararlılığını buradan milletim adına saygıyla selamlıyorum."