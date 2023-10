Başkan Erdoğan’dan İstanbul’daki Büyük Filistin Mitinginde önemli açıklamalar

"Sadece fiziki olarak ayırmakla kalmadılar, zihnimizden ve kalbimizden sökmek için de her türlü fırıldağı çevirdiler. Milyonlarca insanımızın hayatını kaybettiği, milyonlarcasının evlerini bırakıp Anadolu'ya sığınmak zorunda kaldığı kara günlerden o aldığımız dersleri asla unutmamalıyız. Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize destek için bir araya geldiğimiz şu muhteşem toplantıdan, bir daha asla yeni Gazzeler ortaya çıkmasına izin vermeme azmiyle ayrılmalıyız.

Başkan Erdoğan, Türk milletinin zulüm karşısında her zaman mazlumun yanında yer aldığına vurgu yaparak, "Karşımızda Kudüs işgal edildiğinde, bu kutlu beldenin fatihlerinden Sultan Selahaddin'in türbesine gidip, bin yıllık kinlerini kusanların siyaseti var. Karşımızda, İstanbul'un işgali sırasında 1453'teki fethin rövanşı edasıyla hareket edenlerin kursaklarında kalan hevesleri var. Hatırlayın, duvarlara 1453'ü yazanları unutmuyoruz değil mi?" dedi.

"TÜRK MİLLETİ ZULÜM KARŞISINDA HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDA YER ALDI" Ne yazık ki Batı'nın her ülkesinin İsrail'e borçlu olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Borçlu oldukları için de konuşamıyorlar, seni ziyarete geliyorlar. Ziyarete gelerek, senden adeta af diliyorlar. Ya bizim böyle bir derdimiz yok. Biz mazlumlardan yanayız? Şair ne diyor? Zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem, Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem, Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım, boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım, Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam, Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam, Doğduğumdan beridir aşığım istiklale, Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale, Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum, Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, bu tablonun bile tek başına kendilerine çok şey anlattığını ve riyakarlığı, bu çifte standardı, bu vicdan ve ahlak dışı ayrımcılığı PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün saldırılarında karşılaştıkları tabloda defalarca yaşadıklarını dile getirerek, "Terörle mücadele bahanesiyle on binlerce kilometre öteden gelip, milyonlarca insanı hunharca katledenler, bize kendi sınırlarımızı, kendi vatanımızı, kendi vatandaşımızı koruma hakkı vermek istemediler. Şimdi açık konuşuyorum; bilhassa son on yıldır terörle mücadele adına ne yaptıysak, hangi başarıyı kazandıysak bunlara rağmen gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' şiarıyla, kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı olarak milleti çok sevdiğini söyleyen Erdoğan, "Milletimize feda-yı can etmeye hazırız. Milletimizle beraber bu yolda ilerlemeye her an hazırız. Çünkü tarihte nasıl destanlar yazdıysak, bu millet yeni destanlar yazmaya da Allah'ın izniyle hazırdır. Bunlar dediğimizin kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla, iplerini onların tuttuğu tüm piyonlarıyla, merhum Mehmet Akif'in 'tek dişi kalmış canavar' diye tarif ettiği Batı'dan bahsediyorum. Gazze'deki katliamın da en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır. Varlıklarına kendi evlerinde bile tahammül edilemeyen kimi vicdanlı sesleri bir kenarda tutacak olursak, Gazze'de yaşanan katliam topyekun Batı'nın eseridir. Yahu o yavrunun, annesinin saçlarına sarılıp 'Annemi ben saçlarından tanırım.' deyişini bir kenara koyabilir miyiz?" diye konuştu.