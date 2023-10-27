Gazze’deki soykırıma karşı Başkan Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’da Büyük Filistin mitingi! Milyonlar Gazze için tek yürek olacak

Cumartesi günü yapılacak büyük mitinge herkesi davet eden Kabaktepe, "Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek. Maher Zain, Yusuf İslam ve Ömer Karaoğlu gibi her bölgeden, her ülkeden temsilen belli sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi yarın birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
"BATI İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ BİR KERE DAHA GÖSTERMİŞ VE MASKESİ DE DÜŞMÜŞTÜR"
Partinin Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Filistin konusunda dünyaya güçlü bir ses çıkarabilmelerinde 100 yıllık cumhuriyetin büyük katkısı olduğunu söyledi.
İsrail'in yine bir devlet gibi davranmayarak örgüt gibi hareket ettiğini kaydeden Dağ, "Bugün Gazze'de enkazın altında elinde şekerle kalan çocuklar değil, insanlığın vicdanıdır ne yazık ki. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar, ya da Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar. İnsan hakları demokrasi, özgürlük diyen Batı, ne yazık ki burada insan haklarını da özgürlüğü de demokrasiyi de unutmuştur. Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür." ifadelerini kullandı.
Gazze'nin enkazdan bir gün kalkacağını ama İsrail ve destekçilerinin enkazın altında ilelebet kalmaya devam edeceğini belirten Dağ, "Filistin sadece bir ülke adı değil. Tüm dünyadaki insanların, vicdanlı insanların dağlanan yüreği ve hıçkırıklarıdır." mesajını verdi.
"KATİL İSRAİL BİZİM DERDİMİZ HAMAS'LADIR, DİYOR. BU BİR YALANDIR"
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek Cumhuriyet'in 100. yılında bağımsız ve özgür Filistin Devleti'ni selamladığını söyledi.
İsrail'in derdinin Hamas olmadığının altını çizen Şen, "Katil İsrail 'Bizim derdimiz Hamas'ladır.' diyor. Ve 'Hamas'ı bitireceğiz.' diyor. Bu bir yalandır, çünkü Hamas'ın olmadığı Batı Şeria'da her yıl yüzlerce, binlerce masumu, binlerce insanı Müslümanı öldürmektedir. Ve onun bu yalan kuyruğuna takılıp giden bir kısım sahtekarlar da var." ifadelerini kullandı.
Dünyaya çağrıda bulunan Şen, "Bütün dünyayı Birleşmiş Milletlerin 1967 kararlarına, o kararlarda belirtilen Filistin Devleti'nin varlığının kurulmasına ve tanınmasına davet ediyorum. Birleşmiş Milletlerin o kararları, doğru ve meşrudur. Dolayısıyla herkesi doğruluğa, doğru siyasete, etik siyasete ve meşruiyete davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Büyük Filistin Mitingi için alanda yapılan hazırlıklar şu şekilde:
Miting alanında ve çevresinde 5 bin personel görev yapacak
Alana 12 farklı kapıdan giriş yapılacak
39 ilçeden otobüsler kaldırılacak
İstanbul'da tüm toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
Metro DTM-İstanbul Fuar Merkezi Durağı'ndan ring seferler yapılacak
Marmaray Yeşilköy Durağı'ndan yürüyerek ulaşım koridoru oluşturuldu
30 bin araç kapasiteli otopark hazırlandı
Miting alanında 29 ses ve ekran kulesi kuruldu
Mescit, ilkyardım, WC vb. ihtiyaçlar için 6 farklı noktada lojistik alanı kuruldu
50 farklı noktada su dağıtım alanları kuruldu
İnternet kalitesini artırmak için ek olarak 25 adet seyyar baz istasyonu kuruldu
Yerli ve yabancı basın mensupları için özel platform hazırlandı. 2 katlı olarak hazırlanan basın platformu toplam 60 metre uzunluğunda. Her bir medya kuruluşuna özel 60 ayrı bölüm oluşturuldu
Miting için kurulan sahne de özel hazırlandı. Mescid-i Aksa, Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı görsellerle donatılan sahnenin toplam uzunluğu 60 metre Yükseklik 14 metre. Ayrıca sahnede 6 adet LED ekran mevcut