Gazze’deki soykırıma karşı Başkan Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’da Büyük Filistin mitingi! Milyonlar Gazze için tek yürek olacak

Cumartesi günü yapılacak büyük mitinge herkesi davet eden Kabaktepe, "Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek. Maher Zain, Yusuf İslam ve Ömer Karaoğlu gibi her bölgeden, her ülkeden temsilen belli sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi yarın birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"BATI İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ BİR KERE DAHA GÖSTERMİŞ VE MASKESİ DE DÜŞMÜŞTÜR"

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Filistin konusunda dünyaya güçlü bir ses çıkarabilmelerinde 100 yıllık cumhuriyetin büyük katkısı olduğunu söyledi.

İsrail'in yine bir devlet gibi davranmayarak örgüt gibi hareket ettiğini kaydeden Dağ, "Bugün Gazze'de enkazın altında elinde şekerle kalan çocuklar değil, insanlığın vicdanıdır ne yazık ki. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar, ya da Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar. İnsan hakları demokrasi, özgürlük diyen Batı, ne yazık ki burada insan haklarını da özgürlüğü de demokrasiyi de unutmuştur. Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür." ifadelerini kullandı.