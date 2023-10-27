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Gazze'deki soykırıma karşı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'da Büyük Filistin mitingi! Milyonlar Gazze için tek yürek olacak

Gazze'de İsrail eliyle işlenen yüzyılın soykırımı karşısında ABD ve Batı şeytanın avukatlığına soyunurken Türkiye, her platformda 7'den 70'e hakkı haykırıyor, mazlumun yanında saf tutuyor. Türkiye'nin Filistin'deki katliamı durdurmak amacıyla çok boyutlu diplomatik girişimleri devam ederken, Gazzeli çocukların seslerini tüm dünyaya daha gür bir şekilde duyurabilmek için İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi yapılacak. AK Parti, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek Büyük Filistin mitingine Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülük edecek. Öte yandan Cumhur İttifakı liderlerinin tam kadro katılacağı mitinge yabancı devlet başkanları da davet edildi.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 08:51 Güncelleme 27 Ekim 2023, 15:57
Gazze’deki soykırıma karşı Başkan Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’da Büyük Filistin mitingi! Milyonlar Gazze için tek yürek olacak

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğiyle Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, katil İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZÜM İÇİN DEVREDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda devlet lideriyle görüşme gerçekleştirdi. Tek çözümün başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Filistin'deki katliamı durdurmak amacıyla çok boyutlu diplomatik girişimleri devam ederken, Gazzeli çocukların seslerini tüm dünyaya daha gür bir şekilde duyurabilmek için bir miting hazırlığı başatıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek. İsrail vahşetine dikkat çekmek, Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Devlet başkanlarının da katılması bekleniyor.



Mitinge yabancı devlet başkanlarının yanı sıra ruhani liderlerin de davet edildiği öğrenildi. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, Mısır Başkan Abdulfettah el Sisi'nin çağırıldığı miting için Libya, Lübnan, Ürdün'e de devlet başkanları düzeyinde davet gitti.

Ayrıca Büyük Filistin Mitingi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da kadro katılacak.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILACAK
Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin Diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.

ZULME KARŞI DURACAĞIZ
Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısının ana gündemini İsrail ve Gazze olayları oluşturmuştu. Başkan Erdoğan Gazze ile ilgili, "Bu tutumumuz devam edecek. Zulme karşı olacağız" dedi. Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesiyle ilgili de bir detay anlattı.

Erdoğan, toplantıda Bahçeli'nin Cumartesi günü yapılacak Filistin mitinginde kendisinin konuşma yapmayacağını ifade ederek, "Ben konuşmayacağım, sadece sizin konuşmanız uygun olacaktır" dediğini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" için alanda son hazıklıklar yapılıyor.

İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve özgür Filistin davasına destek amacıyla gerçekleştirilecek mitingle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Kabaktepe, Filistin'deki olaylarla ilgili insanı duruşun "Büyük Filistin Mitingi"nde gösterileceğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasında çözümün diplomasi ve siyasette aranması gerektiğini belirten Kabaktepe, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden beri ifade ettiği şekliyle, önce ateşkesin sağlanması, sivil katliamların, sivil ölümlerinin son bulunması, kalıcı barış için masaya oturulması ve insani bir koridorun açılması için her ülkenin uluslararası her kurumun taşın altına elini koyması lazım." dedi.

Cumartesi günü yapılacak büyük mitinge herkesi davet eden Kabaktepe, "Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek. Maher Zain, Yusuf İslam ve Ömer Karaoğlu gibi her bölgeden, her ülkeden temsilen belli sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi yarın birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"BATI İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ BİR KERE DAHA GÖSTERMİŞ VE MASKESİ DE DÜŞMÜŞTÜR"
Partinin Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Filistin konusunda dünyaya güçlü bir ses çıkarabilmelerinde 100 yıllık cumhuriyetin büyük katkısı olduğunu söyledi.

İsrail'in yine bir devlet gibi davranmayarak örgüt gibi hareket ettiğini kaydeden Dağ, "Bugün Gazze'de enkazın altında elinde şekerle kalan çocuklar değil, insanlığın vicdanıdır ne yazık ki. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar, ya da Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar. İnsan hakları demokrasi, özgürlük diyen Batı, ne yazık ki burada insan haklarını da özgürlüğü de demokrasiyi de unutmuştur. Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin enkazdan bir gün kalkacağını ama İsrail ve destekçilerinin enkazın altında ilelebet kalmaya devam edeceğini belirten Dağ, "Filistin sadece bir ülke adı değil. Tüm dünyadaki insanların, vicdanlı insanların dağlanan yüreği ve hıçkırıklarıdır." mesajını verdi.

"KATİL İSRAİL BİZİM DERDİMİZ HAMAS'LADIR, DİYOR. BU BİR YALANDIR"
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek Cumhuriyet'in 100. yılında bağımsız ve özgür Filistin Devleti'ni selamladığını söyledi.

İsrail'in derdinin Hamas olmadığının altını çizen Şen, "Katil İsrail 'Bizim derdimiz Hamas'ladır.' diyor. Ve 'Hamas'ı bitireceğiz.' diyor. Bu bir yalandır, çünkü Hamas'ın olmadığı Batı Şeria'da her yıl yüzlerce, binlerce masumu, binlerce insanı Müslümanı öldürmektedir. Ve onun bu yalan kuyruğuna takılıp giden bir kısım sahtekarlar da var." ifadelerini kullandı.

Dünyaya çağrıda bulunan Şen, "Bütün dünyayı Birleşmiş Milletlerin 1967 kararlarına, o kararlarda belirtilen Filistin Devleti'nin varlığının kurulmasına ve tanınmasına davet ediyorum. Birleşmiş Milletlerin o kararları, doğru ve meşrudur. Dolayısıyla herkesi doğruluğa, doğru siyasete, etik siyasete ve meşruiyete davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük Filistin Mitingi için alanda yapılan hazırlıklar şu şekilde:

Miting alanında ve çevresinde 5 bin personel görev yapacak

Alana 12 farklı kapıdan giriş yapılacak

39 ilçeden otobüsler kaldırılacak

İstanbul'da tüm toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak

Metro DTM-İstanbul Fuar Merkezi Durağı'ndan ring seferler yapılacak

Marmaray Yeşilköy Durağı'ndan yürüyerek ulaşım koridoru oluşturuldu

30 bin araç kapasiteli otopark hazırlandı

Miting alanında 29 ses ve ekran kulesi kuruldu

Mescit, ilkyardım, WC vb. ihtiyaçlar için 6 farklı noktada lojistik alanı kuruldu

50 farklı noktada su dağıtım alanları kuruldu

İnternet kalitesini artırmak için ek olarak 25 adet seyyar baz istasyonu kuruldu

Yerli ve yabancı basın mensupları için özel platform hazırlandı. 2 katlı olarak hazırlanan basın platformu toplam 60 metre uzunluğunda. Her bir medya kuruluşuna özel 60 ayrı bölüm oluşturuldu

Miting için kurulan sahne de özel hazırlandı. Mescid-i Aksa, Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı görsellerle donatılan sahnenin toplam uzunluğu 60 metre Yükseklik 14 metre. Ayrıca sahnede 6 adet LED ekran mevcut

İsrailin Gazzedeki soykırımına karşı İstanbulda Büyük Filistin mitingi! Başkan Erdoğanda katılacak

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