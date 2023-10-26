İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı İstanbul’da Büyük Filistin mitingi! Başkan Erdoğan’da katılacak

AK PARTİ'DEN İSTANBUL'DA BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ Türkiye'nin Filistin'deki katliamı durdurmak amacıyla çok boyutlu diplomatik girişimleri devam ederken, Gazzeli çocukların seslerini tüm dünyaya daha gür bir şekilde duyurabilmek için İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi yapacak.





BAŞKAN ERDOĞAN KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek mitingde; Dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak.

Sanatçılar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alacak.



BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ İÇİN AKREDİTASYON YAPTIRDILAR

Mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ise ilgisi büyük. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı.

SİYASİ PARTİLERDEN YOĞUN KATILIM

Ayrıca mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.