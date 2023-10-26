İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı İstanbul’da Büyük Filistin mitingi! Başkan Erdoğan’da katılacak

AK PARTİ'DEN İSTANBUL'DA BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ
Türkiye'nin Filistin'deki katliamı durdurmak amacıyla çok boyutlu diplomatik girişimleri devam ederken, Gazzeli çocukların seslerini tüm dünyaya daha gür bir şekilde duyurabilmek için İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi yapacak.
BAŞKAN ERDOĞAN KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek mitingde; Dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak.
Sanatçılar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alacak.
BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ İÇİN AKREDİTASYON YAPTIRDILAR
Mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ise ilgisi büyük. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı.
SİYASİ PARTİLERDEN YOĞUN KATILIM
Ayrıca mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.
Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkanlığı'nda 28 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan "Büyük Filistin Mitingi" ile ilgili konuşmuştu. İnsanların sesini yükseltebildiği kadar yükselterek bu saldırıların bir an evvel durdurulması için elinden geleni yapması gerektiğini söyleyen Kabaktepe, "21. yüzyıla girdiğimiz bu günlerde sadece bulunduğumuz yüzyılın değil insanlık tarihinin en büyük, insanın en güçlü bombaların altında yaşamak zorunda bırakıldığını, hayatlarına son verildiğini hep beraber şahit oluyoruz. Öldürülen 5 binin üzerinde insanın 2 bin 500'ünün çocuk olduğunu, bin 500'üne yakının kadın olduğunu öğrenince insanların sesini yükseltebildiği kadar yükselterek bu saldırıların bir an evvel durdurulması için elinden geleni yapması gerektiği duygusu harekete geçiyor" demişti.
"İSTANBUL'DAKİ KARDEŞLERİMİZİN DUR DİYECEĞİ, SESLERİNİ GÜR ÇIKARACAKLARI BİR PROGRAM DÜZENLENECEK"
Programa bütün İstanbulluları davet eden Kabaktepe, "Dünyada buna dönük çabaları görüyoruz. İstanbul'umuzda da bu saldırıların başladığı günden itibaren vatandaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz tepkilerini ortaya koyuyorlar. Yine bu anlamda Cumartesi günü İstanbul'umuzda Atatürk Havalimanı Bahçesi'nde saat 15.00'da bu saldırıya karşı milletimizin, İstanbul'daki kardeşlerimizin dur diyeceği, seslerini gür çıkaracakları bir program düzenlenecek. Oraya da tüm İstanbullu hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Çünkü her birimiz hakikaten bu saldırının durdurulması noktasında gerekli çağrıyı yapabilmek için demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanmak zorundayız. Öldürülen gazetecilerin, yardım kuruluş elemanlarının, doktorların, kadınların ve çocukların artık insanın vicdanını sızlattığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.