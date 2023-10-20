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CHP'de kurultay sancısı! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için toplanan imzaları gören tavşan aday Özgür Özel delege avına çıktı

CHP adım adım kurultaya gidiyor...Genel merkezdeki görüşmeler ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde toplanan imzalar 'değişimci'leri rahatsız etti. Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, kurultaya kadar farklı illerde parti örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirmek üzere kendini yollara vurdu. Kütahya'da delege avına çıkan Özel, "Tepeden tırnağa değişim" dedi, Kılıçdaroğlu'na sert vurdu. CHP'de krize neden olan danışman mevzusu üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel, mevcuttaki CHP örgütünü de topa tuttu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 15:48 Güncelleme 20 Ekim 2023, 16:04
CHP’de kurultay sancısı! Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için toplanan imzaları gören tavşan aday Özgür Özel delege avına çıktı
Türkiye, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki binbir kriz ve kaosa şahitlik ediyor.

Altı okta il kongreleri oldukça olaylı geçti. Genel merkezciler ve değişimciler birbirine girdi, tehditler, hakaret ve küfürler havada uçuştu. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu ve genel başkan adayı Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik kazandı. Genel Merkezin desteklediği Ümit Erkol Ankara'da, Şenol Aslanoğlu da İzmir'de il başkanı olarak seçildi.

Kongre sürecini tamamlayan CHP'de gözler 4-5 Kasım'da genel başkanın belli olacağı kurultaya çevrildi.
Kılıçdaroğlunun genel merkez trafiği değişimcileri gerdi! Tavşan aday Özgür Özel kendini yollara vurdu... Kemal Bey rahat kazanır

95 MİLLETVEKİLİ İMZA VERDİ! "KEMAL BEY RAHAT KAZANIR"
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftadan bu yana pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.



Genel merkezdeki bu trafiği örnek gösteren partinin mevcut yönetimi, "İl başkanları da destek açıklıyor. Kemal Bey rahat kazanır" yorumlarını yapıyor.



Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması için 130 milletvekilinden 95'e yakınının imza verdiği belirtiliyor.

DEĞİŞİMCİLER RAHATSIZ! TAVŞAN ADAY DELEGE AVI İÇİN YOLLARA DÜŞTÜ
İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'i destekleyen değişimciler ise Kılıçdaroğlu'nun 'kazanmış' gibi hareket etmesinden oldukça rahatsız.

Özel de kurultaya kadar farklı illerde parti örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirmek üzere kendini yollara vurdu. Bu kapsamda CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'in son durağı Kütahya oldu. Kütahya'daki partililerden kendisine destek vermelerini istedi.

"SEÇİM KAYBETMETİ KABULLENEMEDİK, ÜZÜLDÜK, YIKILDIK"
Seçim kaybetmeyi kabullenemediklerini belirten Özel, "Değerli partililerimiz elbette 14 ve 28 Mayıs'ta geçirdiğimiz seçimlerden sonra omzumuz bir düştü, moralimiz bozuldu, üzüldük. Çünkü biliyorduk ki Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden biriydi. Biz istiyorduk ki Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalarına, kuruluş değerlerine husumet duyanların değil, onlara minnet duyanların iktidarı olsun. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında buna inandık, bunun için hep birlikte çalıştık. Var gücümüzle çalıştık. Ancak bu seçimle birlikte sarsıldık, üzüldük, yıkıldık. Kadın Kollarımız haftalarca kendine gelemedi, uyku uyuyamadılar. Üzüntüsünden, baş ağrısından tülbentleri sirkeli sulara basıp başlarına sardılar." diye konuştu.

TEPEDEN TIRNAĞA 'DEĞİŞİM' DEDİ... "BIRAK GİT KEMAL" MESAJI
Özel, CHP'nin tepeden tırnağa bütün yönetim anlayışını yeni baştan konuşmak, tartışmak, yeni bir siyasetle başlamak ve sıçrama yapmak zorunda olduğunu vurgulayarak Kılıçdaroğlu'na 'Bırak git' mesajı verdi.



Özel, koltuğuna talip olduğu Kılıçdaroğlu'nu danışmanları üzerinden de hedef alıp şu ifadeleri kullandı;

Yukarıdan alınan, sağcı danışmanlarla alınan ve kendi kimliğiyle değil de bir başkalarına kendini göstermek için alınan kararların tartışılmadan uygulanacağı bir örgüt yerine, tartışmanın ilçede başladığı, mahallede yapıldığı, ilçeye taşındığı, ilde olgunlaştığı ve Parti Meclisine taşınarak gerçek tabandan gelen taleplerle gerçek siyasetin, örgüt tarafından önerilen siyasetin, benimsenen siyasetin yapıldığı bir anlayışa geçmemiz lazım"

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CHP'DE DANIŞMAN KRİZİ
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu'nun danışmanları CHP'yi karıştırmış, o danışmanların arasında yer alan ve 'Genel Başkan Danışmanı' olarak atanan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Atatürk'e hakaret içeren paylaşımları ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu ise akıllara ziyan sözlerle kendini savunmuş, "Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" demişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce krize neden olan ve danışmanlıktan el çektirilen eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'a da "Tekrardan gel danışman ol" deyip yanına çağırdığı ortaya çıkmıştı.

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Aynı Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in danışmanı İbrahim Alagöz'ü CHP'ye transfer etmiş, 'belediye başkanlığı' teklif ettiği iddia edilmişti. Gelişme üzerine CHP'de çarşı pazar karışmıştı.

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