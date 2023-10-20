CHP’de kurultay sancısı! Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için toplanan imzaları gören tavşan aday Özgür Özel delege avına çıktı

95 MİLLETVEKİLİ İMZA VERDİ! "KEMAL BEY RAHAT KAZANIR" Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu , geçen haftadan bu yana pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Genel merkezdeki bu trafiği örnek gösteren partinin mevcut yönetimi, "İl başkanları da destek açıklıyor. Kemal Bey rahat kazanır" yorumlarını yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması için 130 milletvekilinden 95'e yakınının imza verdiği belirtiliyor.

"SEÇİM KAYBETMETİ KABULLENEMEDİK, ÜZÜLDÜK, YIKILDIK"

Seçim kaybetmeyi kabullenemediklerini belirten Özel, "Değerli partililerimiz elbette 14 ve 28 Mayıs'ta geçirdiğimiz seçimlerden sonra omzumuz bir düştü, moralimiz bozuldu, üzüldük. Çünkü biliyorduk ki Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden biriydi. Biz istiyorduk ki Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalarına, kuruluş değerlerine husumet duyanların değil, onlara minnet duyanların iktidarı olsun. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında buna inandık, bunun için hep birlikte çalıştık. Var gücümüzle çalıştık. Ancak bu seçimle birlikte sarsıldık, üzüldük, yıkıldık. Kadın Kollarımız haftalarca kendine gelemedi, uyku uyuyamadılar. Üzüntüsünden, baş ağrısından tülbentleri sirkeli sulara basıp başlarına sardılar." diye konuştu.

TEPEDEN TIRNAĞA 'DEĞİŞİM' DEDİ... "BIRAK GİT KEMAL" MESAJI

Özel, CHP'nin tepeden tırnağa bütün yönetim anlayışını yeni baştan konuşmak, tartışmak, yeni bir siyasetle başlamak ve sıçrama yapmak zorunda olduğunu vurgulayarak Kılıçdaroğlu'na 'Bırak git' mesajı verdi.