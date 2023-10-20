CHP’de kurultay sancısı! Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için toplanan imzaları gören tavşan aday Özgür Özel delege avına çıktı

Türkiye, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki binbir kriz ve kaosa şahitlik ediyor.
Altı okta il kongreleri oldukça olaylı geçti. Genel merkezciler ve değişimciler birbirine girdi, tehditler, hakaret ve küfürler havada uçuştu. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu
ve genel başkan adayı Özgür Özel
'in desteklediği Özgür Çelik kazandı. Genel Merkezin desteklediği Ümit Erkol Ankara'da, Şenol Aslanoğlu da İzmir'de il başkanı olarak seçildi.
Kongre sürecini tamamlayan CHP'de gözler 4-5 Kasım'da genel başkanın belli olacağı kurultaya çevrildi.
95 MİLLETVEKİLİ İMZA VERDİ! "KEMAL BEY RAHAT KAZANIR"
DEĞİŞİMCİLER RAHATSIZ! TAVŞAN ADAY DELEGE AVI İÇİN YOLLARA DÜŞTÜ
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftadan bu yana pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.
Genel merkezdeki bu trafiği örnek gösteren partinin mevcut yönetimi, "İl başkanları da destek açıklıyor. Kemal Bey rahat kazanır" yorumlarını yapıyor.
Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması için 130 milletvekilinden 95'e yakınının imza verdiği belirtiliyor.
İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel
'i destekleyen değişimciler ise Kılıçdaroğlu'nun 'kazanmış' gibi hareket etmesinden oldukça rahatsız.
Özel de kurultaya kadar farklı illerde parti örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirmek üzere kendini yollara vurdu. Bu kapsamda CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'in son durağı Kütahya oldu. Kütahya'daki partililerden kendisine destek vermelerini istedi.
"SEÇİM KAYBETMETİ KABULLENEMEDİK, ÜZÜLDÜK, YIKILDIK"
Seçim kaybetmeyi kabullenemediklerini belirten Özel, "Değerli partililerimiz elbette 14 ve 28 Mayıs'ta geçirdiğimiz seçimlerden sonra omzumuz bir düştü, moralimiz bozuldu, üzüldük. Çünkü biliyorduk ki Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden biriydi. Biz istiyorduk ki Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalarına, kuruluş değerlerine husumet duyanların değil, onlara minnet duyanların iktidarı olsun. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında buna inandık, bunun için hep birlikte çalıştık. Var gücümüzle çalıştık. Ancak bu seçimle birlikte sarsıldık, üzüldük, yıkıldık. Kadın Kollarımız haftalarca kendine gelemedi, uyku uyuyamadılar. Üzüntüsünden, baş ağrısından tülbentleri sirkeli sulara basıp başlarına sardılar." diye konuştu.
TEPEDEN TIRNAĞA 'DEĞİŞİM' DEDİ... "BIRAK GİT KEMAL" MESAJI
Özel, CHP'nin tepeden tırnağa bütün yönetim anlayışını yeni baştan konuşmak, tartışmak, yeni bir siyasetle başlamak ve sıçrama yapmak zorunda olduğunu vurgulayarak Kılıçdaroğlu'na 'Bırak git' mesajı verdi.