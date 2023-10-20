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Kılıçdaroğlu'nun 'genel merkez' trafiği değişimcileri gerdi! Tavşan aday Özgür Özel kendini yollara vurdu... "Kemal Bey rahat kazanır"

CHP'deki olaylı il kongreleri sonrası gözler kurultaya çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması için 130 milletvekilinden 95’e yakınının imza verdiği belirtilirken CHP liderine yakın kaynaklar, “İl başkanları da destek açıklıyor. Kemal Bey rahat kazanır” görüşünde. İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'i destekleyen değişimciler ise Kılıçdaroğlu'nun 'kazanmış' gibi hareket etmesinden oldukça rahatsız. Öte yandan Özel'in kurultaya kadar farklı illerde parti örgütleriyle buluşmalar gerçekleştireceği öğrenildi.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 09:00 Güncelleme 20 Ekim 2023, 09:26
Kılıçdaroğlu’nun ’genel merkez’ trafiği değişimcileri gerdi! Tavşan aday Özgür Özel kendini yollara vurdu... Kemal Bey rahat kazanır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlere giderayak kaos, iç hesaplaşma ve değişim tartışmalarıyla boğuşuyor.

28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu attı, rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.

CHPde değişim ihtilali! Tavşan aday Özgür Özel Kılıçdaroğluna karşı adaylığını ilan etti: İlk destek Ekrem İmamoğlundan geldi


TAVŞAN ADAY FORMÜLÜ TESCİLLENDİ
Takip eden süreçte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, uyumlu çalışırız" diyen Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. İmamoğlu da "CHP değişirse Türkiye değişir" diyerek Özel'i destekledi. Böylelikle 'tavşan aday' formülü tescillendi.

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Öte yandan adım adım kurutlaya giden CHP'de il kongreleri tamamlandı. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu ve genel başkan adayı Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik kazandı.

Genel Merkezin desteklediği Ümit Erkol Ankara'da, Şenol Aslanoğlu da İzmir'de il başkanı olarak seçildi.



Tam da bu noktada gözler Kemal Kılıçdaroğlu ve 'değişimci'lerin adayı Özgür Özel'e çevrildi.

95 MİLLETVEKİLİ İMZA VERDİ! "KEMAL BEY RAHAT KAZANIR"
Kılıçdaroğlu, geçen haftadan bu yana pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.



Genel merkezdeki bu trafiği örnek gösteren partinin mevcut yönetimi, "İl başkanları da destek açıklıyor. Kemal Bey rahat kazanır" yorumlarını yapıyor.



Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması için 130 milletvekilinden 95'e yakınının imza verdiği belirtiliyor.



DEĞİŞİMCİLER RAHATSIZ
Özgür Özel'i destekleyen değişimciler ise Kılıçdaroğlu'nun 'kazanmış' gibi hareket etmesinden oldukça rahatsız. Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları ve delegeleri genel merkezde ağırlamasını "görevdeyim" algısını pekiştirmek için yaptığını söyledi.

Genel merkezin il başkanlarına baskı yaptığını öne süren değişimciler, "Aranıyorlar, davet ediliyorlar. Partinin genel başkanı çağırınca da gitmemezlik olmaz. Tabii ki gidiyorlar ama bu onların oyunun rengini belli etmez. Ortada sadece destek varmış gibi göstermek için bir algı yaratma çabası var. Yoksa daha önce fikri bile alınmayan örgüt niye çağrılsın?" diyor.



"KİMSE TABANDAN GELEN SESE KULAK TIKAYAMAZ"
Özgür Özel destekçileri, delegelerin Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerce telefonda arandığı, baskı altına alınmaya çalıştığını da iddia etti.

"Buna rağmen; kesin gözüyle bakılan milletvekillerinden, il başkanlarından bizi destekleyenler çıkacaktır. Fikrini değiştirenler zaten açıklama yapıyor ama bir de baskı ortamından sessiz kalanlar var. Onlar da oyunu kurultayda gösterecek. Yani milletvekilinden delegesine kadar baskı var. Ancak kimse tabandan gelen sese kulak tıkayamaz"

Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığı için toplanan imza WhatsApp tartışmasından yumruk yumruğa kavgaya dönüştü! Mecliste Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal birbirine girdi


YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin adaylık için imza toplaması 'değişimciler'in büyük tepkisini çekti. WhatsApp üzerinden başlayan kavga Meclis'te Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal'ın yumruk yumruğa kavgasına kadar gitti.

TAVŞAN KENDİNİ YOLLARA VURDU
Bu noktada 'değişimci'lerin adayı Özgür Özel'in ne yapacağı merak konusu oldu. Özel'in kurultaya kadar farklı illerde parti örgütleriyle buluşmalar gerçekleştireceği öğrenildi.

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Kılıçdaroğlu’nun ’genel merkez’ trafiği değişimcileri gerdi! Tavşan aday Özgür Özel kendini yollara vurdu... Kemal Bey rahat kazanır
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