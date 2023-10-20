Kılıçdaroğlu'nun 'genel merkez' trafiği değişimcileri gerdi! Tavşan aday Özgür Özel kendini yollara vurdu... "Kemal Bey rahat kazanır"

DEĞİŞİMCİLER RAHATSIZ
Özgür Özel'i destekleyen değişimciler ise Kılıçdaroğlu'nun 'kazanmış' gibi hareket etmesinden oldukça rahatsız. Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları ve delegeleri genel merkezde ağırlamasını "görevdeyim" algısını pekiştirmek için yaptığını söyledi.
Genel merkezin il başkanlarına baskı yaptığını öne süren değişimciler, "Aranıyorlar, davet ediliyorlar. Partinin genel başkanı çağırınca da gitmemezlik olmaz. Tabii ki gidiyorlar ama bu onların oyunun rengini belli etmez. Ortada sadece destek varmış gibi göstermek için bir algı yaratma çabası var. Yoksa daha önce fikri bile alınmayan örgüt niye çağrılsın?" diyor.
"KİMSE TABANDAN GELEN SESE KULAK TIKAYAMAZ"
Özgür Özel destekçileri, delegelerin Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerce telefonda arandığı, baskı altına alınmaya çalıştığını da iddia etti.
"Buna rağmen; kesin gözüyle bakılan milletvekillerinden, il başkanlarından bizi destekleyenler çıkacaktır. Fikrini değiştirenler zaten açıklama yapıyor ama bir de baskı ortamından sessiz kalanlar var. Onlar da oyunu kurultayda gösterecek. Yani milletvekilinden delegesine kadar baskı var. Ancak kimse tabandan gelen sese kulak tıkayamaz"
YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin adaylık için imza toplaması 'değişimciler'in büyük tepkisini çekti. WhatsApp üzerinden başlayan kavga Meclis'te Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal'ın yumruk yumruğa kavgasına kadar gitti.
TAVŞAN KENDİNİ YOLLARA VURDU
Bu noktada 'değişimci'lerin adayı Özgür Özel'in ne yapacağı merak konusu oldu. Özel'in kurultaya kadar farklı illerde parti örgütleriyle buluşmalar gerçekleştireceği öğrenildi.