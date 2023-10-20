Kılıçdaroğlu'nun 'genel merkez' trafiği değişimcileri gerdi! Tavşan aday Özgür Özel kendini yollara vurdu... "Kemal Bey rahat kazanır"

28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu , Kemal Kılıçdaroğlu 'nu deviremeyince havlu attı, rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.



TAVŞAN ADAY FORMÜLÜ TESCİLLENDİ

Takip eden süreçte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, uyumlu çalışırız" diyen Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. İmamoğlu da "CHP değişirse Türkiye değişir" diyerek Özel'i destekledi. Böylelikle 'tavşan aday' formülü tescillendi.

İSTANBUL'U 'EKREMCİLER' ANKARA VE İZMİR'E 'KEMALCİLER' ALDI

Öte yandan adım adım kurutlaya giden CHP'de il kongreleri tamamlandı. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu ve genel başkan adayı Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik kazandı.



Genel Merkezin desteklediği Ümit Erkol Ankara'da, Şenol Aslanoğlu da İzmir'de il başkanı olarak seçildi.