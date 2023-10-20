Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya'da "Filistin" haykırışı: Dünya bu soykırımı sadece seyrediyor! Elinde kılıçla çıktı

İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliam devam ederken Cuma sebebiyle Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Müslümanlara da biber gazı ve tomalarla saldırıldı. Batı İsrail'in zulmüne arka çıkarken Türkiye ise mazlumların sesi olmaya devam ediyor.

ALİ ERBAŞ'TAN AYASOFYA'DA FİLİSTİN HAYKIRIŞI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde Cuma hutbesini okudu. "Rahmet ve Sekinet Müjdesi: İnşirah Suresi başlıklı" hutbeyi okuyan Erbaş, "İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden biri bugün Filistin'de, Gazze'de yaşanıyor. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor." dedi.

Erbaş'ın Ayasofya'da okuduğu Cuma hutbesinden öne çıkanlar şu şekilde:

"Allah Resûlü (s.a.s)'in peygamberliğinin ilk yıllarıydı. Müşriklerin, Mekke'de Müslümanlara uyguladığı baskı ve zulüm iyice artmış, müminler için hayat çekilmez bir hal almıştı. İşte böyle zor bir zamanda, Yüce Allah, bizler için nice müjde ve hikmeti içinde barındıran İnşirâh suresini indirdi. Peygamber Efendimiz (s.a.s), bu surenin nazil olmasıyla sevinç duydu, ferahladı ve Rabbimizin her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık, bir sekinet lütfedeceğini müjdeledi.