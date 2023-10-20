Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya'da "Filistin" haykırışı: Dünya bu soykırımı sadece seyrediyor! Elinde kılıçla çıktı

"BİR İŞİ BİTİRİNCE HEMEN BAŞKA BİR İŞE KOYUL. SADECE RABBİNE YÖNEL"
Ayet-i kerimelerde de belirtildiği gibi bizlere tembellik ve vurdumduymazlık yakışmaz. Mümin, sorumsuz ve ihmalkâr olamaz, rehavete kapılamaz. Yeryüzünde iyilik hâkim oluncaya kadar, hak ve hakikati, adalet ve merhameti yaşamaya, yaşatmaya ve yaymaya gayret eder. Mümin, her işini Allah'ın rızasını gözeterek yapar. İmanından aldığı güçle zorluklar karşısında ümidini yitirmez. İstiklalini ve istikbalini muhafaza etmek için var gücüyle çalışıp çabalar.
"BEBEK, ÇOCUK, KADIN, YAŞLI DEMEDEN MASUM İNSANLAR VAHŞİCE KATLEDİLİYOR"
İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden biri bugün Filistin'de, Gazze'de yaşanıyor. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor. Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Tüm insanlığı zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyoruz.
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıktır." Müslümanların bugün yaşadığı sıkıntılar elbet sona erecek, zalimler dünyada da ahirette de acı bir akıbete maruz kalacaktır. İnananlar, Allah'ın yardımıyla mutlaka galip gelecektir. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçler, yeni dirilişlerin habercisidir.
Yeter ki, Müslümanlar olarak bizler, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edelim. Kardeşlik ve muhabbetimizi daim kılalım. Birbirimize karşı merhametli, düşmana karşı ferasetli ve kuvvetli olalım. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyelim. Rabbimize, kardeşlerimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Getirelim ki Rabbimiz, zorluklarımızı kolaylaştırsın, meşakkatlerimizi rahmete dönüştürsün. Bizi insanlığa yeniden önder ve örnek kılsın."
NEDEN KILIÇLA ÇIKTI?
Erbaş'ın hutbeye elinde kıllıç ile çıkması dikkat çekti.
FETHİN SEMBOLÜ
Osmanlı "Fetih" geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına 3 Hilalli kılıç konulurdu.
"DOSTA GÜVEN" MESAJI
Hutbede kılıç taşımanın, hatta kılıcı hangi elle tutulacağı dahi özel anlam taşıyor. Sağ ele alınan kılıç, 'kullanma' niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor."
YEŞİL SANCAKLAR
Öte yandan Ayasofya'daki 'Yeşil Sancak' da dikkatlerden kaçmadı. Sancaklarda yeşil zemin üzerinde üç beyaz hilal bulunmaktadır. Bu üç hilal üç kıta olan Avrupa, Asya ve Afrika'yı temsil etmektedir.
Osmanlı Devleti'nin armasında yer alan yeşil sancak hilafet sancağıdır. Yeşil sancak, İslamiyetin hakimiyetini temsil etmektedir. Hilafet Osmanlı'da çok önemlidir.