Filistin’in cesur kızı! Yıllar önce İsrail askerlerini tokatlayan Ahed Tamimi A Haber’e konuştu

A HABER FİLİSTİN'İN CESUR KIZINA ULAŞTI A Haber bölgede yaşanan gelişmeleri anbean takip ederken Filistin'in cesur kızı olarak bilinen Ahed Tamimi ile röportaj yaptı.

KUZENİMİ BAŞINDAN VURAN ASKERE TOKAT ATTIM Vurduktan sonra bize kuzenimin öldüğünü söylediler. Ama ölmemişti, başından yarakanmıştı. Şu anda da o kuzenim hapiste. Orada kuzenimi vuranm askere tokat attım.

"Ben askere tokat attığımda onlar benim evimdeydi. 13-14 yaşlarında olan kuzenimi başından vurdular.

Ona tokat atığım için beni tutukladılar, 8 ay boyunca hapiste kaldım. Bana işkence yaptılar, ailemi arkadaşlarımı görmeme onlarla konuşmama izin vermediler."

"DEĞİŞEN TEK ŞEY İSRAİL'İN ZULMÜ"

Tamimi'ni açıklamalarının ardından konuşan A Haber muhabiri Özlem Aktay, "Aradan yıllar geçti bu coğrafyada değişen tek şey İsrail'in zulmü oldu. O da artarak devam ediyor. Gazze'de hastaneler bombalanıyor. Siviller öldürülüyor ve soykırım yaşanıyor. Bu noktada Ahed Tamimi de bu soykırımın durmasını istiyor ve gösterilerde en önde yer alan isim oluyor." ifadelerini kullandı.