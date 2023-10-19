Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için toplanan imza WhatsApp tartışmasından yumruk yumruğa kavgaya dönüştü! Meclis’te Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal birbirine girdi

KURULTAY ÖNCESİ DEĞİŞİMCİLERE AÇIK TEHDİT: ELEŞTİRENİ ATARIM Kılıçdaroğlu "Kongre biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK YANIT Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kongreler sonrası eleştireni partiden atarım" şeklinde çıkışına 'değişimci' cepheden yanıt gecikmedi. CHP genel başkanlığı na adaylığını açıklayan Özgür Özel, zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özel şu ifadeleri kullandı; Sayın Genel Başkan diyor ki 'Kurultayı yapacağız, ondan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım.' Birincisi kurultaydan sonra kimin genel başkan olacağına CHP'nin üyeleri, CHP'nin üyelerinin yetkilendirdiği delegeleri karar verecek. Kurultaydan sonra tek sesliliğe ihtiyaç var, bunu zaten bütün delegelerimiz sağlayacak. Bir genel başkan seçecekler, onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakının gereğidir. Ama daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMINI DA UNUTMADI! 'KOLTUK SEVDALILARI' GÖNDERMESİ

Özel sadece Kılıçdaroğlu'nu değil, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda bulunan isimleri de hedef tahtasına koydu....



Kılıçdaroğlu'nun ekibi ile kendi ekibi arasından bir fark olduğunu belirten Özel, "Genel Başkanımızın ekibinde de bizim ekibimizde de geçmişte uzun dönemler partiye hizmet etmiş, çok değerli, deneyimli büyüklerimiz var. Arada bir fark var. Genel Başkanımızın ekibindeki uzun süredir birlikte görev yaptığı deneyimli arkadaşlar 'Genel Başkan da devam edecek, biz de devam edeceğiz' diyorlar. Bizim ekibimizdeki kıdemli arkadaşlar ise 'Değişim bizden başlar' diyorlar. 'Hiçbir göreve talip değiliz, genç kadroların yanındayız, arkasındayız' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:



"Bizim Parti Meclisi listelerimize, yönetim listelerimize baktığımızda şunu göreceksiniz; milletvekili grubundan, PM grubundan genç, dinamik yüzler, çok sayıda kadın ve baktığınızda CHP örgütünü göreceksiniz. CHP örgütünün önerdiği isimleri göreceksiniz."