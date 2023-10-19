Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için toplanan imza WhatsApp tartışmasından yumruk yumruğa kavgaya dönüştü! Meclis’te Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal birbirine girdi

KURULTAY ÖNCESİ DEĞİŞİMCİLERE AÇIK TEHDİT: ELEŞTİRENİ ATARIM
Kılıçdaroğlu "Kongre biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum" ifadelerini kullandı.
CHP lideri, delege sisteminin kaldırılacağını belirterek "Gelsinler üyeler seçsinler" dedi.
ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK YANIT
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kongreler sonrası eleştireni partiden atarım" şeklinde çıkışına 'değişimci' cepheden yanıt gecikmedi. CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
Özel şu ifadeleri kullandı;
Sayın Genel Başkan diyor ki 'Kurultayı yapacağız, ondan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım.'
Birincisi kurultaydan sonra kimin genel başkan olacağına CHP'nin üyeleri, CHP'nin üyelerinin yetkilendirdiği delegeleri karar verecek. Kurultaydan sonra tek sesliliğe ihtiyaç var, bunu zaten bütün delegelerimiz sağlayacak.
Bir genel başkan seçecekler, onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakının gereğidir. Ama daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum."
KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMINI DA UNUTMADI! 'KOLTUK SEVDALILARI' GÖNDERMESİ
Özel sadece Kılıçdaroğlu'nu değil, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda bulunan isimleri de hedef tahtasına koydu....
Kılıçdaroğlu'nun ekibi ile kendi ekibi arasından bir fark olduğunu belirten Özel, "Genel Başkanımızın ekibinde de bizim ekibimizde de geçmişte uzun dönemler partiye hizmet etmiş, çok değerli, deneyimli büyüklerimiz var. Arada bir fark var. Genel Başkanımızın ekibindeki uzun süredir birlikte görev yaptığı deneyimli arkadaşlar 'Genel Başkan da devam edecek, biz de devam edeceğiz' diyorlar. Bizim ekibimizdeki kıdemli arkadaşlar ise 'Değişim bizden başlar' diyorlar. 'Hiçbir göreve talip değiliz, genç kadroların yanındayız, arkasındayız' diyorlar" ifadelerini kullandı.
Özel, şöyle devam etti:
"Bizim Parti Meclisi listelerimize, yönetim listelerimize baktığımızda şunu göreceksiniz; milletvekili grubundan, PM grubundan genç, dinamik yüzler, çok sayıda kadın ve baktığınızda CHP örgütünü göreceksiniz. CHP örgütünün önerdiği isimleri göreceksiniz."
KAVGA WHATSAPP GRUBUNA TAŞINDI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından 'Değişimcilere karşı imza oyunu'nu devreye sokan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, tezkerenin konuşulduğu Meclis Genel Kurulu'nda CHP lideri için imza topladılar.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın başlattığının iddia edildiği imza organizasyonu, bazı milletvekilleri tarafından tepki çekti.
Tartışma, CHP milletvekillerinin olduğu WhatsApp grubuna taşındı.
Değişim ekibi ve genel merkezden yana tavır alan vekiller, imza toplama tartışması üzerinden birbirlerini eleştirdi.
BURCU KÖKSAL'A SORULDU
O tartışmalar, imza toplayan Grup Başkanvekili Burcu Köksal'a soruldu.
"YAZIŞMALAR MAHREMİYETTİR, BASINA SIZMASINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"
Köksal bu soruya, "Vekil grubu bulunduğu yazışmalar mahremiyettir, basına sızmasından dolayı üzgünüz. Parti kültürüne, etiğine sığmayan bir durumdur. Herkes istediği adayı destekleyebilir." şeklinde yanıt verdi.