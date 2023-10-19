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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için toplanan imza WhatsApp tartışmasından yumruk yumruğa kavgaya dönüştü! Meclis'te Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal birbirine girdi

Yaşanılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hezimetinin ardından CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı değişimcilerin Özgür Özel’i aday göstermesi parti içi koltuk kavgalarını saklanamaz hale getirdi. CHP Lideri ve destekçileri Kurultay’da kendi isminin çıkması için türlü oyunlara başvurmaya başladı. Bunlardan biri de TBMM Genel Kurulu’nda Kemal Kılıçdaroğlu için toplanan imzalar. Tezkerenin gündem olduğu sırada Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin adaylık için imza toplaması ‘değişimciler’in büyük tepkisini çekti. WhatsApp üzerinden başlayan kavga Meclis’te Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal’ın yumruk yumruğa kavgasına kadar gitti.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 14:14 Güncelleme 19 Ekim 2023, 14:31
Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için toplanan imza WhatsApp tartışmasından yumruk yumruğa kavgaya dönüştü! Meclis’te Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal birbirine girdi

28 Mayıs'ta tarihi bir hezimet yaşayan CHP, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere giderayak kaos, iç hesaplaşma ve değişim tartışmalarıyla boğuşuyor.

Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu attı, rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.

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TAVŞAN ADAY FORMÜLÜ TESCİLLENDİ
Takip eden süreçte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, uyumlu çalışırız" diyen Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. İmamoğlu da "CHP değişirse Türkiye değişir" diyerek Özel'i destekledi.

Böylelikle 'tavşan aday' formülü tescillendi.

CHP'nin İstanbul il kongresi de olaylı geçti. Sandık başına giden CHP'li delegeler, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilenen 'değişimci' Özgür Çelik'i yeni İstanbul il başkanı olarak seçti.

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Takip eden süreçte Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'le bir araya geldi. Tavşan aday Özgür Özel ise Saraçhane'ye, İmamoğlu'nun ayağına gitti. İstanbul'daki 'değişimciler' zirvesi genel merkez tarafından yakından takip edildi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun da katılım sağladığı Marmara Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda adeta değişimcileri tehdit etti.

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KURULTAY ÖNCESİ DEĞİŞİMCİLERE AÇIK TEHDİT: ELEŞTİRENİ ATARIM
Kılıçdaroğlu "Kongre biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, delege sisteminin kaldırılacağını belirterek "Gelsinler üyeler seçsinler" dedi.

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ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK YANIT
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kongreler sonrası eleştireni partiden atarım" şeklinde çıkışına 'değişimci' cepheden yanıt gecikmedi. CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Özel şu ifadeleri kullandı;

Sayın Genel Başkan diyor ki 'Kurultayı yapacağız, ondan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım.'

Birincisi kurultaydan sonra kimin genel başkan olacağına CHP'nin üyeleri, CHP'nin üyelerinin yetkilendirdiği delegeleri karar verecek. Kurultaydan sonra tek sesliliğe ihtiyaç var, bunu zaten bütün delegelerimiz sağlayacak.

Bir genel başkan seçecekler, onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakının gereğidir. Ama daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum."

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Kılıçdaroğlu'nun ekibi ile kendi ekibi arasından bir fark olduğunu belirten Özel, "Genel Başkanımızın ekibinde de bizim ekibimizde de geçmişte uzun dönemler partiye hizmet etmiş, çok değerli, deneyimli büyüklerimiz var. Arada bir fark var. Genel Başkanımızın ekibindeki uzun süredir birlikte görev yaptığı deneyimli arkadaşlar 'Genel Başkan da devam edecek, biz de devam edeceğiz' diyorlar. Bizim ekibimizdeki kıdemli arkadaşlar ise 'Değişim bizden başlar' diyorlar. 'Hiçbir göreve talip değiliz, genç kadroların yanındayız, arkasındayız' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

"Bizim Parti Meclisi listelerimize, yönetim listelerimize baktığımızda şunu göreceksiniz; milletvekili grubundan, PM grubundan genç, dinamik yüzler, çok sayıda kadın ve baktığınızda CHP örgütünü göreceksiniz. CHP örgütünün önerdiği isimleri göreceksiniz."

KAVGA WHATSAPP GRUBUNA TAŞINDI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından 'Değişimcilere karşı imza oyunu'nu devreye sokan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, tezkerenin konuşulduğu Meclis Genel Kurulu'nda CHP lideri için imza topladılar.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın başlattığının iddia edildiği imza organizasyonu, bazı milletvekilleri tarafından tepki çekti.

Tartışma, CHP milletvekillerinin olduğu WhatsApp grubuna taşındı.

Değişim ekibi ve genel merkezden yana tavır alan vekiller, imza toplama tartışması üzerinden birbirlerini eleştirdi.

BURCU KÖKSAL'A SORULDU
O tartışmalar, imza toplayan Grup Başkanvekili Burcu Köksal'a soruldu.

"YAZIŞMALAR MAHREMİYETTİR, BASINA SIZMASINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"
Köksal bu soruya, "Vekil grubu bulunduğu yazışmalar mahremiyettir, basına sızmasından dolayı üzgünüz. Parti kültürüne, etiğine sığmayan bir durumdur. Herkes istediği adayı destekleyebilir." şeklinde yanıt verdi.

DEĞİŞİMCİLER 'ETİK DEĞİL' DEDİ
Değişimciler yazışma içeriklerinin yayınlanmaması gerektiğini ifade ederken, Genel Kurul'da imza toplanmasının etik olmadığını dile getirdi.

'Değişimciler', sabit bir yerde toplanacak imzanın sakıncasının olmadığını ancak yasama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanların imza toplama için uygun görülmediğini bildirdi, milletvekillerinin bu yolla baskı altına alındığını kaydetti.

WHATSAPP TARTIŞMASI YUMRUK YUMRUĞA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!
CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal, Başarır'a yönelik fiziki müdahalede bulundu ve hakaret etti.

İmza toplandığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine CHP'den bazı isimler ve Başarır "Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder" diyerek itiraz etti.

MECLİS POLİSİ BİLE GELDİ
Whatsapp grubundaki yazışmaların basına sızmasını da gösteren Başarır'a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Tanal, Başarır'ın göğsüne yumruk salladı.

Sesleri duyan Meclis polisi de olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi.

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