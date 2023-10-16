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CHP kaynıyor! 'Değişimci'leri tehdit eden Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'den yaylım ateşi: Genel merkezcilere 'koltuk sevdalısı' göndermesi

Binbir kaos ve 'değişim' tartışmalarıyla kurultaya giden CHP'de tansiyon hiç düşmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız gün Ekrem İmamoğlu'nun da katılım sağladığı Marmara Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda değişimcileri tehdit etti. CHP lideri, "Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa partiden ayırırım" dedi. Bu sözlere Özgür Özel'den "Daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum" şeklinde zehir zemberek bir yanıt geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun 'A Takımı'na da 'Bunlar koltuk sevdalısı' göndermesinde bulundu.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 12:57 Güncelleme 16 Ekim 2023, 13:20
CHP kaynıyor! ’Değişimci’leri tehdit eden Kılıçdaroğlu’na Özgür Özel’den yaylım ateşi: Genel merkezcilere ’koltuk sevdalısı’ göndermesi
28 Mayıs'ta tarihi bir hezimet yaşayan CHP, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere giderayak kaos, iç hesaplaşma ve değişim tartışmalarıyla boğuşuyor.

Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu attı, rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.
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TAVŞAN ADAY FORMÜLÜ TESCİLLENDİ
Takip eden süreçte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, uyumlu çalışırız" diyen Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. İmamoğlu da "CHP değişirse Türkiye değişir" diyerek Özel'i destekledi.

Böylelikle 'tavşan aday' formülü tescillendi.
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CHP'nin İstanbul il kongresi de olaylı geçti. Sandık başına giden CHP'li delegeler, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilenen 'değişimci' Özgür Çelik'i yeni İstanbul il başkanı olarak seçti.

Takip eden süreçte Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'le bir araya geldi. Tavşan aday Özgür Özel ise Saraçhane'ye, İmamoğlu'nun ayağına gitti. İstanbul'daki 'değişimciler' zirvesi genel merkez tarafından yakından takip edildi.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun da katılım sağladığı Marmara Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda adeta değişimcileri tehdit etti.

KURULTAY ÖNCESİ DEĞİŞİMCİLERE AÇIK TEHDİT: ELEŞTİRENİ ATARIM
Kılıçdaroğlu "Kongre biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, delege sisteminin kaldırılacağını belirterek "Gelsinler üyeler seçsinler" dedi.



ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK YANIT
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kongreler sonrası eleştireni partiden atarım" şeklinde çıkışına 'değişimci' cepheden yanıt gecikmedi. CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Özel şu ifadeleri kullandı;

Sayın Genel Başkan diyor ki 'Kurultayı yapacağız, ondan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım.'

Birincisi kurultaydan sonra kimin genel başkan olacağına CHP'nin üyeleri, CHP'nin üyelerinin yetkilendirdiği delegeleri karar verecek. Kurultaydan sonra tek sesliliğe ihtiyaç var, bunu zaten bütün delegelerimiz sağlayacak.

Bir genel başkan seçecekler, onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakının gereğidir. Ama daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum."




KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMINI DA UNUTMADI! 'KOLTUK SEVDALILARI' GÖNDERMESİ
Özel sadece Kılıçdaroğlu'nu değil, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda bulunan isimleri de hedef tahtasına koydu....

Kılıçdaroğlu'nun ekibi ile kendi ekibi arasından bir fark olduğunu belirten Özel, "Genel Başkanımızın ekibinde de bizim ekibimizde de geçmişte uzun dönemler partiye hizmet etmiş, çok değerli, deneyimli büyüklerimiz var. Arada bir fark var. Genel Başkanımızın ekibindeki uzun süredir birlikte görev yaptığı deneyimli arkadaşlar 'Genel Başkan da devam edecek, biz de devam edeceğiz' diyorlar. Bizim ekibimizdeki kıdemli arkadaşlar ise 'Değişim bizden başlar' diyorlar. 'Hiçbir göreve talip değiliz, genç kadroların yanındayız, arkasındayız' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

"Bizim Parti Meclisi listelerimize, yönetim listelerimize baktığımızda şunu göreceksiniz; milletvekili grubundan, PM grubundan genç, dinamik yüzler, çok sayıda kadın ve baktığınızda CHP örgütünü göreceksiniz. CHP örgütünün önerdiği isimleri göreceksiniz."



"GENEL BAŞKANIN ÜYELER TARAFINDAN SEÇİLMEDİĞİ SON SEÇİM"
Tüzükle ilgili de konuşan Özel, "Özgür Özel Genel Başkan olduktan 3 hafta sonra Tüzük Kurultay'ı yapılacak" dedi ve ekledi;

"Genel Başkanın üyeler tarafından seçilmediği son seçim olacak"

"SÖYLEDİKLERİN YÜZDE 80'İ BİZİM KİTAPÇIKTAN"
"Dün genel başkanımız tüzükle ilgili konuştu. Söylediklerinin yüzde 80'i bizim metnimiz de var. Biz kopyaladılar demeyiz ama biz örgütün ve partinin olsun diye önerdik."

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