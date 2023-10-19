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Gazzeli gazeteci İsrail soykırımını anlattı: Sokaklarda ölüm ve kan var! Sesimizi yalnız Erdoğan duyuyor

Geçtiğimiz günlerde soykırımcı İsrail masum sivilleri hedef alarak çocuklarında bulunduğu hastanede eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza attı. Bununla da kalmayan İsrail, günlerdir Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Gazze’den A Haber canlı yayınına bağlanan Gazzeli gazeteci Mohammed Heji, “Ben şu anda Gazze’deyim. Her an bir bomba atılıyor. Filistinin Müslüman kalması için savaşıyoruz. Bu Hamas ile mücadele değil Filistinli varlığı ile mücadeledir. Bizi yok etmek istiyorlar. Burada gerçekten bir soykırım yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 13:39 Güncelleme 19 Ekim 2023, 14:27
Gazzeli gazeteci İsrail soykırımını anlattı: Sokaklarda ölüm ve kan var! Sesimizi yalnız Erdoğan duyuyor

Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana cami, okul ve hastane bombalayarak onlarca savaş suçu işleyen İsrail, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

GERÇEKTEN SOYKIRIM YAŞANIYOR
Gazze'den A Haber canlı yayınına bağlanan Gazzeli gazeteci Mohammed Heji, "Ben şu anda Gazze'deyim. Her an bir bomba atılıyor. Filistinin Müslüman kalması için savaşıyoruz. Bu Hamas ile mücadele değil Filistinli varlığı ile mücadeledir. Bizi yok etmek istiyorlar. Burada gerçekten bir soykırım yaşanıyor."ifadelerini kullandı.

Gazzeli gazeteci Mohammed Hej'nin A Haber'de anlattıkları:

"SOKAKLARDA ÖLÜM VE KAN VAR"

"Ben şu anda Gazze'deyim. Her an bir bomba atılıyor. Her yere bomba atıyorlar. Burada Gazze'nin sivilleri var ve uyarı yapılmadan atışlar yapılıyor. Gazze'nin sokaklarında ölüm ve kan var. Biz nereye gideceğimiz bilmiyoruz. Gazze'de şu anda evlerinde kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Bunun yanında okullara sığınan siviller var. Biz güneye gitmek isteksek bile gidemiyoruz. Allah'tan çözüm bekliyoruz.

2 ÇÖZÜM VAR
Nereye gideceğini bilemeyen binlerce insanlar var. Gazze şeridini içinde hareket etmek çok kolay bir durum değil. Kuzeyden güneye gitmek isteyenler bile gidemiyor. Her yer bombalanıyor. İnsanların eşyalarını taşıyacak bir araba ya da ulaşım aracı yok artık. Bizim için artık 2 yol var; ya ölüm ya çözüm. Bizim başka çaremiz yok.

Biden ve diğerleri İsrail'in egemenliğinden bahsederken Araplar ya da Müslüman ülkeler neden bizi egemenliğimizden bahsedemiyor. Biz şu anda burada her yerde ölümün kokusunu alıyoruz. Bizim evlerden ayrılan ailelerimiz ve yaşlılarımız var. Onları arıyoruz, onlarla konuşuyoruz. Kimin ölüp ölmediğini öğrenmeye çalışıyoruz. Yiyecek-içecek düşünmüyoruz ama su sorunu çok ciddi boyutlarda yakıt sorunu yaşıyoruz. Sevdiklerimiz ölüyor ve onlarla vedalaşamıyoruz.

Burada bir faşizm var soykırım yapılıyor. Bu Hamas ile mücadele değil Filistinli varlığı ile mücadeledir. Bizi yok etmek istiyorlar. Burada gerçekten bir soykırım yaşanıyor. Dünyadan buna ses çıkmıyor ve biz kendimizi yalnız hissediyoruz. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya sesleniyor. Bizim için çalışıyor ve çevremizdeki ülkelere sesleniyor.

Burada her gün şehitlerin sayısı artıyor. Ameliyatlar sokaklarda yapılıyor. Elektrik-su ve yakıt olmadığı için ameliyatlar bile artık sokaklarda yapılıyor. Gazze'de şu anda hiçbir şekilde hayat yok. Biz sokaklarımızda sadece ölüm görüyoruz. Enkaz altında kalan insanlarımızı çıkaramıyoruz."

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