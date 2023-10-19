Gazzeli gazeteci İsrail soykırımını anlattı: Sokaklarda ölüm ve kan var! Sesimizi yalnız Erdoğan duyuyor

Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana cami, okul ve hastane bombalayarak onlarca savaş suçu işleyen İsrail, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. GERÇEKTEN SOYKIRIM YAŞANIYOR

Gazze'den A Haber canlı yayınına bağlanan Gazzeli gazeteci Mohammed Heji, "Ben şu anda Gazze'deyim. Her an bir bomba atılıyor. Filistinin Müslüman kalması için savaşıyoruz. Bu Hamas ile mücadele değil Filistinli varlığı ile mücadeledir. Bizi yok etmek istiyorlar. Burada gerçekten bir soykırım yaşanıyor."ifadelerini kullandı.

Gazzeli gazeteci Mohammed Hej'nin A Haber'de anlattıkları: "SOKAKLARDA ÖLÜM VE KAN VAR" "Ben şu anda Gazze'deyim. Her an bir bomba atılıyor. Her yere bomba atıyorlar. Burada Gazze'nin sivilleri var ve uyarı yapılmadan atışlar yapılıyor. Gazze'nin sokaklarında ölüm ve kan var. Biz nereye gideceğimiz bilmiyoruz. Gazze'de şu anda evlerinde kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Bunun yanında okullara sığınan siviller var. Biz güneye gitmek isteksek bile gidemiyoruz. Allah'tan çözüm bekliyoruz.