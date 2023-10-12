İmamoğlu - Özgür Özel - Özgür Çelik denkleminde değişim zirvesi! Akşener’e ’ittifak bitmesin’ çağrısı: Kılıçdaroğlu’na kurultay göndermesi

Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu attı, rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.
TAVŞAN ADAY FORMÜLÜ TESCİLLENDİ
Takip eden süreçte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, uyumlu çalışırız" diyen Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. İmamoğlu da "CHP değişirse Türkiye değişir" diyerek Özel'i destekledi.
Böylelikle 'tavşan aday' formülü tescillendi.
İMAMOĞLU'NUN 2028 HEDEFİ
İmamoğlu, Özgür Çelik'in il başkanı olduğu olaylı İstanbul kongresinde de 2028 hayallerini dile getirdi.
"2028'de Cumhurbaşkanlığı'nı kazanıyoruz" iddiasında bulunan Ekrem İmamoğlu, "2029'da daha büyük başarılara imza atıyoruz yerel seçimlerde. Hedefimiz budur. Bu tarihleri zihinlerimize kazıyalım. Ayağımıza taş değmesin, taşları temizleyelim, yolumuz açık olsun, yolumuz iktidar olsun" şeklinde konuştu.
TAVŞAN ZIP ZIP! SARAÇHANE'DE 'DEĞİŞİM' ZİRVESİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken tavşan aday Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun ayağına gitti. CHP Genel Başkan Adayı Özel, İmamoğlu ile İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında bir araya geldi.
Bilindiği üzere geride bıraktığımız günlerde CHP'nin olaylı İstanbul il kongresinde Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik CHP'nin il başkanı seçildi.
KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ: KURULTAYA ETKİ EDECEK SONUÇLARI OLACAK
İmamoğlu bu durumun Türkiye'ye dönük sonuçları olacağını belirterek Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi. CHP'li İBB Başkanı, "(İstanbul il kongresi) Bu seçimin elbette ki Türkiye'ye dönük sonuçları olur. Buradaki siyasi sonuçlar yorumlanacaktır. Bırakın CHP'yi ülke yorumlayacak. Kurultaya etki edecek sonuçları olur" dedi.
"ÖZEL BİR DOSTLUĞUMUZ VAR"
İmamoğlu, Özgür Özel için "Genel başkan adayımızla özel bir dostluğumuz var" dedi. Özgür Özel ise "Gelirken bir dilek tuttuk. 1 Nisan günü İBB'de Meclis çoğunluğunu da sağlamış, bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş, büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk" ifadesini kullandı.
"İHTİYACIMIZ OLAN KURULTAYDA DEĞİŞİM"
İmamoğlu "CHP'de genel başkan adayınız kim?" sorusu üzerine ise isim vermeden "İhtiyacımız kurultayda değişimdir" diye yanıt verdi.
İYİ PARTİ'YE İTTİFAK MESAJ! AKŞENER'E GÖZ KIRPTI
Yerel seçimlere ilişkin konuşan İmamoğlu "İYİ Parti ile ittifak yapılmayacakmış gibi yorumlara girmem. İyi Parti'nin ittifaka girme ihtimali hala canlılığını koruyor" dedi.
İmamoğlu şöyle devam etti:
"İstanbul İttifakı hala devam ediyor ve devam edeceğini düşünüyorum"
Özgür Özel de "4 Kasım gününde yaşanacak değişimin 6 Kasım'da çok önemli yansımaları olacaktır. Yeni bir sayfa açmaya geleceğiz. Yaşanan ittifaka yansıması çok iyi olacak. İstanbul İttifakı'nı İmamoğlu'nun sağlayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NDAN ÇELİK'E ZİYARET: BİRLİKTE GÜZEL BİR YOL YÜRECEĞİZ
Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'le görüşmeden evvel, yeni seçilen 'değişimci' il başkanı Özgür Çelik'i ziyaret etti.
Çelik'i görevi dolayısıyla tebrik eden İmamoğlu, "İstanbul'u kazanmak önemlidir. Birlikte umarım güzel bir yol yürüyeceğiz. Başarılar dilerim, yolu açık olsun yeni başkanımızın" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun hedefinde Cemal Canpolat da var idi...
İMAMOĞLU'NDAN CANPOLAT SÖZLERİ
CHP'li İBB Başkanı, "Üslup açısından yaşanmaması gereken bir tarz veya içerik yaşandı pazar günü. Kimsenin dilini kontrol etmek gibi bir şansımız yok. Bunlar olabiliyor. Muhtemeldir ki partimiz disiplin işlemleri yürütecektir" dedi.
Hatırlanacağı üzere Cemal Canpolat, CHP'nin olaylı İstanbul kongresinde Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı delegelere makam dağıttını ifşa etmişti.
Tam da bu noktada genel merkezin tutumuna dikkat çekmekte fayda var...
"UMUTLANMAYIN KILIÇDAROĞLU YİNE KAZANACAK"
Kurultaya en çok delege gönderecek olan İstanbul il kongresini Ekrem İmamoğlu ve 'değişim' yanlısı Özgür Çelik'in kazanması sonrası umutlanan değişimcilere genel merkezden "Bu işin bir de Ankara boyutu var" resti geldi.
Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, "Kemal Bey yine kazanacaktır. Diğer illerde ağırlıklı olarak Kemal Bey'e yakın isimler kazandı" değerlendirmesini yaptı. Umutlanan değişimciler ise "Genel merkezin kazanılmış gördüğü yerlerde de fikir değiştirenler olacaktır" kafasında.