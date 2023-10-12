İmamoğlu - Özgür Özel - Özgür Çelik denkleminde değişim zirvesi! Akşener’e ’ittifak bitmesin’ çağrısı: Kılıçdaroğlu’na kurultay göndermesi

TAVŞAN ZIP ZIP! SARAÇHANE'DE 'DEĞİŞİM' ZİRVESİ Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken tavşan aday Özgür Özel , Ekrem İmamoğlu 'nun ayağına gitti. CHP Genel Başkan Adayı Özel, İmamoğlu ile İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında bir araya geldi. Bilindiği üzere geride bıraktığımız günlerde CHP'nin olaylı İstanbul il kongresinde Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik CHP'nin il başkanı seçildi.





KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ: KURULTAYA ETKİ EDECEK SONUÇLARI OLACAK

İmamoğlu bu durumun Türkiye'ye dönük sonuçları olacağını belirterek Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi. CHP'li İBB Başkanı, "(İstanbul il kongresi) Bu seçimin elbette ki Türkiye'ye dönük sonuçları olur. Buradaki siyasi sonuçlar yorumlanacaktır. Bırakın CHP'yi ülke yorumlayacak. Kurultaya etki edecek sonuçları olur" dedi.



"ÖZEL BİR DOSTLUĞUMUZ VAR"

İmamoğlu, Özgür Özel için "Genel başkan adayımızla özel bir dostluğumuz var" dedi. Özgür Özel ise "Gelirken bir dilek tuttuk. 1 Nisan günü İBB'de Meclis çoğunluğunu da sağlamış, bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş, büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk" ifadesini kullandı.

"İHTİYACIMIZ OLAN KURULTAYDA DEĞİŞİM"

İmamoğlu "CHP'de genel başkan adayınız kim?" sorusu üzerine ise isim vermeden "İhtiyacımız kurultayda değişimdir" diye yanıt verdi.

İYİ PARTİ'YE İTTİFAK MESAJ! AKŞENER'E GÖZ KIRPTI

Yerel seçimlere ilişkin konuşan İmamoğlu "İYİ Parti ile ittifak yapılmayacakmış gibi yorumlara girmem. İyi Parti'nin ittifaka girme ihtimali hala canlılığını koruyor" dedi.



İmamoğlu şöyle devam etti:



"İstanbul İttifakı hala devam ediyor ve devam edeceğini düşünüyorum"





Özgür Özel de "4 Kasım gününde yaşanacak değişimin 6 Kasım'da çok önemli yansımaları olacaktır. Yeni bir sayfa açmaya geleceğiz. Yaşanan ittifaka yansıması çok iyi olacak. İstanbul İttifakı'nı İmamoğlu'nun sağlayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.





İMAMOĞLU'NDAN ÇELİK'E ZİYARET: BİRLİKTE GÜZEL BİR YOL YÜRECEĞİZ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'le görüşmeden evvel, yeni seçilen 'değişimci' il başkanı Özgür Çelik'i ziyaret etti.



Çelik'i görevi dolayısıyla tebrik eden İmamoğlu, "İstanbul'u kazanmak önemlidir. Birlikte umarım güzel bir yol yürüyeceğiz. Başarılar dilerim, yolu açık olsun yeni başkanımızın" ifadelerini kullandı.





İmamoğlu'nun hedefinde Cemal Canpolat da var idi...



İMAMOĞLU'NDAN CANPOLAT SÖZLERİ

CHP'li İBB Başkanı, "Üslup açısından yaşanmaması gereken bir tarz veya içerik yaşandı pazar günü. Kimsenin dilini kontrol etmek gibi bir şansımız yok. Bunlar olabiliyor. Muhtemeldir ki partimiz disiplin işlemleri yürütecektir" dedi.





Hatırlanacağı üzere Cemal Canpolat, CHP'nin olaylı İstanbul kongresinde Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı delegelere makam dağıttını ifşa etmişti.