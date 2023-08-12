Bu da troller savaşı! Gökhan Özbek itirafçı oluyor: Ekrem İmamoğlu’nun trol ordusunu ifşa etme zamanı! Murat Ongun’u işaret etti

EKREM İMAMOĞLU'NUN TROL ORDUSUNU İFŞA EDECEK Twitter üzerinden davaya ilişkin dosya ve ifade paylaşımlarından bulunan Gökhan Özbek, "Özetle şimdi o trol organizasyonunu, şemasını, çalışmasın, mali akışını dahası 156 sayfalık trol örgütünü savcılıkla paylaşacağım." diyerek şunları yazdı:

GÖKHAN ÖZBEK İTİRAFÇI OLDU! Sosyal medya üzerinden algı dolu paylaşımlar yapan '23 derece' isimli hesabın sahibi CHP yandaşı Gökhan Özbek , İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB ) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun kendisine dava açtığını duyurarak adeta "itirafçı" oldu.

"Sonuçta böyle bir yapı yok diyerek beni suçlayanlar, utanmadan, sıkılmadan böyle bir savaşı başlattılar." diyen Özbek, "İmamoğlu gibi söyleyeyim; "vız gelirsin, tırıs gidersin!" Ben tek başımayım. Siz ise belediyenizle, Tv kanalınızla, binlerce çalışan vr trolünüzle bir olun. Ben tek başıma başaracağım. Çünkü haklıyım."

TROL EKİBİNDE SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DE VAR

Trol ekibinin içinde sosyal medya fenomenlerinin de olduğunu söyeleyen Özbek bunları da ifşa edeceğiniz söylerek Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'u işaret etti.

TROL BAŞI MURAT ONGUN MU

Özbek, "Kafam rahat, şimdi bu organizasyonu ifşa etmem kaldı. Umarım savcılık soruşturmaya yer yok kararı vermez de mahkemede bu trol yapısını isim isim, sosyal medya fenomenlerini, İBB'ye bağlı çalışanların hesaplarını ifşa etme zamanı. Değil mi Murat Ongun?" dedi.